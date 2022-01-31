17 забавных снимков из жизни типичного перфекциониста

Будни перфекциониста.
Тяга к совершенству - это всегда хорошо. Или все-таки нет? Иногда, тяга к достижению какого-нибудь идеала, может создавать проблемы и трудности для самого человека и людей вокруг него. В тоже время, очень часто перфекционизм становится источником всевозможных курьезов. Именно так случилось и в этот раз!
1. Когда электрик настоящий фанат порядка
Аккуратная электрика.
2. «Просто люблю, когда вокруг порядочек!»
Упорядоченная система.
3. «Взять ключ? Вы в своем уме, они тут для того, что бы ими любоваться, а не трогать!»
Мастерская перфекциониста.
4. Правильный напор - тот, который точно соответствует диаметру отверстия
Раковина фанатика.
5. Выкладка товара на кассе - это целое искусство
Продовольственная корзина.
6. С одной стороны, реклама раздражает, но с другой, как же красиво она разложена!
Почтальон с душой перфекциониста.
7. «Я искал идеальный веник два года и вот, нашел...»
Идеальное соответствие.
8. «А что, у кого-то иначе?»
Идеальный порядок.
9. Сортируй и раскладывай - два главных принципа настоящего перфекциониста
Магазин одежде.
10. «Поднять стулья? Сочту за честь!»
Дело рук юного перфекциониста.
11. Можно я останусь здесь навсегда!?
Идеальная раскладка.
12. Армия - лучшая школа перфекционизма
Казарма китайской армии.
13. «Ну разве это не прекрасно!?»
Идеальная ситуация.
14. Кошка, конечно, рисковая, но она явно знает толк в прекрасном
Кошка перфекционист.
15. «Хотите ехать, ничего не трогайте!»
Гармония автомобилиста.
16. Кто сказал, что водопроводчик - не творческая профессия?!
Трубы, как искусство.
17. «Зачем прятать провода!?»
Геймер перфекционист.
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