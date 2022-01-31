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17 забавных снимков из жизни типичного перфекциониста


Будни перфекциониста.

Будни перфекциониста.

Тяга к совершенству - это всегда хорошо. Или все-таки нет? Иногда, тяга к достижению какого-нибудь идеала, может создавать проблемы и трудности для самого человека и людей вокруг него. В тоже время, очень часто перфекционизм становится источником всевозможных курьезов. Именно так случилось и в этот раз!

1. Когда электрик настоящий фанат порядка


Аккуратная электрика.

Аккуратная электрика.

 

2. «Просто люблю, когда вокруг порядочек!»


Упорядоченная система.

Упорядоченная система.

 

3. «Взять ключ? Вы в своем уме, они тут для того, что бы ими любоваться, а не трогать!»


Мастерская перфекциониста.

Мастерская перфекциониста.

 

4. Правильный напор - тот, который точно соответствует диаметру отверстия


Раковина фанатика.

Раковина фанатика.

 

5. Выкладка товара на кассе - это целое искусство


Продовольственная корзина.

Продовольственная корзина.

 

6. С одной стороны, реклама раздражает, но с другой, как же красиво она разложена!


Почтальон с душой перфекциониста.

Почтальон с душой перфекциониста.

 

7. «Я искал идеальный веник два года и вот, нашел...»


Идеальное соответствие.

Идеальное соответствие.

 

8. «А что, у кого-то иначе?»


Идеальный порядок.

Идеальный порядок.

 

9. Сортируй и раскладывай - два главных принципа настоящего перфекциониста


Магазин одежде.

Магазин одежде.

 

10. «Поднять стулья? Сочту за честь!»


Дело рук юного перфекциониста.

Дело рук юного перфекциониста.

 

11. Можно я останусь здесь навсегда!
?


Идеальная раскладка.

Идеальная раскладка.

 

12. Армия - лучшая школа перфекционизма


Казарма китайской армии.

Казарма китайской армии.

 

13. «Ну разве это не прекрасно!?»


Идеальная ситуация.

Идеальная ситуация.

 

14. Кошка, конечно, рисковая, но она явно знает толк в прекрасном


Кошка перфекционист.

Кошка перфекционист.

 

15. «Хотите ехать, ничего не трогайте!»


Гармония автомобилиста.

Гармония автомобилиста.

 

16. Кто сказал, что водопроводчик - не творческая профессия?!


Трубы, как искусство.

Трубы, как искусство.

 

17. «Зачем прятать провода!?»


Геймер перфекционист.

Геймер перфекционист.

 

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17 забавных снимков из жизни типичного перфекциониста

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17 забавных снимков из жизни типичного перфекционистаПодписаться на мой Instagram
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