Страны, в которых наличными деньгами почти не пользуются!

Многие жители нашей планеты привыкли рассчитываться за товары и услуги при помощи банковских карт и смартфонов со специальным программным обеспечением. Сегодня оформить дебетовую карту онлайн можно буквально в считанные минуты и не выходя из дома. Наличные средства оплаты постепенно уходят, так как современные технологии позволяют упростить процесс взаимодействия продавца и покупателя. В этой статье расскажем о странах, где можно вообще обойтись без наличных денег.

Канада

Несмотря на довольно сложные климатические условия, эта страна считается очень комфортной для жизни. Один из факторов – постоянное внедрение инноваций вкупе с ответственным отношением к природе, окружающей среде. Финансовая сфера Канады очень развитая, приезжие и жители в полной мере пользуются всеми благами цивилизации. Рассчитаться за товары и услуги можно любой банковской картой или смартфоном, причем сделать это реально практически в любой торговой точке.

Помимо этого, власти Канады активно продвигают данный способ оплаты – в стране даже действуют ограничения на оплату наличными налогов и сборов. В государстве очень высокий уровень технического оснащения в сфере финансов, жители всех возрастов умеют пользоваться смартфонами и банковскими картами, поддерживают предложение правительства по цифровизации финансовых услуг.

Великобритания

Эксперты прогнозируют, что уже через 3-5 лет наличные деньги будут являться в Канаде пережитком прошлого.

Существует экспертное мнение, что переход в этой стране на безналичные методы оплаты проходит мягче, чем в других государствах. При введении безналичной схемы, потребитель сейчас еще может выбрать вариант расчетов наличными. Англия – это страна, имеющая многовековые традиции, поэтому неудивительно, что большинство британцев предпочитают платить бумажными купюрами. Но с каждым годом процент наличности в обороте уменьшается – известное издание Guardian проводило опросы, которые показали следующую ситуацию по доле наличного оборота: 2006 год – свыше 60%, 2016 – 40%, прогноз на 2026 – менее 20%.

Жители Великобритании, туристы и просто приезжие могут оплатить любой товар или услугу в безналичной форме. Магазины, сфера общественного питания, транспорт, услуги – практически все заведения принимают к оплате банковские карты, работают со смартфонами (бесконтактная оплата). Для общественного транспорта есть карта Oyster, с помощью которой можно экономить до 50 процентов на дороге.

Скидки также действуют при безналичной оплате в супермаркетах, отелях, музеях. В 2014 году ряд банков запустил систему Paym, посредством которой любое физлицо может осуществить перевод с одного счета на другой, используя идентификатор в виде номера мобильного телефона.

Голландия

Нидерланды являются небольшой страной, жители которой очень восприимчивы к нововведениям и инновациям. Это проявляется в любых отраслях жизни, включая и финансы. В стране реализуется множество проектов, которые позволяют совершать покупки и платить за услуги в безналичной форме. Практически каждый житель Голландии оплачивает товары и услуги банковской картой, население поддерживает и активно использует инновации в финансовой сфере. В общем обороте доля платежей безналичного формата равна 85%, что является очень высоким показателем.

Рассчитаться банковской картой или смартфоном в этой стране не составляет особого труда, более того, сложности могут возникнуть, если попытаться расплатиться наличными деньгами. При этом на входных дверях многих магазинов и заведений сферы услуг висит предупреждение, что расчет возможен только безналичным переводом. Помимо этого, широко практикуется оплата через интернет, при помощи которой можно неплохо сэкономить. К примеру, при покупке билета в музей Мадам Тюссо через Сеть, экономия составит 4,5 евро.



Франция

В этой стране безналичные расчеты за товары и услуги внедряются не только по причине удобства для пользователей, но и для борьбы с коррупцией и отмыванием финансов. Французские власти добились в этом направлении значительных успехов. Проблема коррупции и финансирования терроризма в этой стране гораздо острее, чем в других государствах ЕС, поэтому пришлось вводить ограничения на наличный оборот средств. Зарплата, оплата товаров и услуг, налоги, обмен валюты – все это проводится в безналичной форме.

Банковскую карту принимают все торговые точки, кроме крошечных магазинчиков и торговцев на улице. В некоторых сферах рассчитаться наличными будет затруднительно. Например, при покупке билетов на поезд или самолет. Если не можете купить проездной в автомате по карте, придется обращаться в кассы, но они есть не на каждой станции. При покупке через интернет на сайте SNCF экономия на поезд может составить до 50 евро за одну поездку.

Франция – очень хорошая страна для туристов. Можно приобрести «вездеход» – специальную карту, которая дает право ездить на общественном транспорте и одновременно посещать достопримечательности, музеи и прочее. Ее собственник может очень хорошо сэкономить. Причем экономятся не только деньги, но и время, так как не придется стоять в длинных очередях за билетом.

Швеция

Эта страна по праву занимает лидирующие позиции в мире по части развития инфраструктуры безналичных платежей. Три системообразующих банка Швеции выступили с предложением о полном отказе от наличных денег, так как доля таких расчетов в общем объеме транзакций ничтожна. По данному показателю северная страна намного опережает государства Европы и США – доля наличного оборота в банковских учреждениях снижается примерно на 20% ежегодно.

Поэтому, в Швеции любой человек, который пользуется банковскими картами или смартфонами для оплаты товаров и услуг, будет чувствовать себя очень комфортно. Оплата общественного транспорта производится только в безналичном формате, платежные терминалы есть практически у каждого уличного торговца. Эксперты прогнозируют, что за несколько лет в Швеции более 90% всех платежей будет совершаться безналичными методами.

Какие карты лучше использовать для расчетов за границей

Существует единственное правило – рассчитываться лучше той картой, по которой будет меньший размер комиссии. Узнать такие данные по российским картам можно в справочной службе банка-эмитента или в своем кредитно-финансовом учреждении. Будет выгодно брать с собой карту, открытую в валюте страны, в которую планируется поездка. В Америку – долларовую карту, в страны ЕС – карту в евро. Для остальных стран лучше использовать банковские карточки с минимальными потерями при комиссиях. Если они незначительные, не стоит изобретать велосипед – рассчитывайтесь в другом государстве привычной для себя пластиковой картой.