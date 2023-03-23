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Учёные узнали, как изменилась пустыня Сахара за последние несколько тысяч лет


Учёные узнали, как изменилась пустыня Сахара за последние несколько тысяч лет

Живописным зеленым краем, богатым водоемами, была ещё «каких-то» 5-10 тысяч лет назад cовременная Сахара. Иными словами, раньше никакой пустыни здесь не было. Древние люди, живущие на этой территории, в отличие от современных североафриканцев, абсолютно не страдали от засухи. Более того, основной их пищей была рыба. К таким сенсационным выводам пришли ученые, обнаружив на территории Сахары много неожиданных артефактов.

Рыбу ловили и жарили на огне


Данные археологов проливают свет на то, как жили древние люди на этом участке Севеной Африки. Согласно отчету, опубликованному в открытом доступе журналом Plos one, на территории пустыни Сахара, в юго-западных ливийских горах Акакус, что недалеко от границы с Алжиром, было обнаружено почти 18 тысяч останков отдельных видов, из которых примерно 80 % составляли рыбы — например, сом и тилапия.
Раньше здесь водилось много рыбы. /Фото:Luca Galuzzi

Раньше здесь водилось много рыбы. /Фото:Luca Galuzzi

 

Найденные окаменелости свидетельствуют о том, что от 10 200 до 4 650 лет назад, во время раннего среднего и нынешнего геологического периода эпохи голоцена, несмотря на обилие млекопитающих, значительную часть живой природы здесь составляли рыбы. Также в пустыне были обнаружены останки насекомых, грызунов, пресноводных моллюсков и амфибий, но в меньшем количестве.

Археологи, работавшие в горах Тадрарт-Акакус, в районе скального укрытия Такаркори, раскопали кости рыб, жаб, лягушек, крокодилов и птиц и пришли к выводу, что все эти останки – в основном пищевые отходы человека. На многих костях видны следы порезов и следы горения.

– Изучив останки, мы пришли к выводу, что несмотря на наличие млекопитающих, основной пищей для людей, живших около 10 тысяч лет назад в этом регионе, была рыба, – говорят ученые.

Иными словами, древние люди активно ловили рыбу и употребляли в пищу, предварительно обжарив её на огне.

Кстати, в этом регионе в обилии водился клариус – рыба из рода сомов. Она отличается крупными размерами и при этом у нее отсутствует чешуя. Кроме того, клариус способен дышать атмосферным воздухом и передвигаться по влажной земле.
Останки клариуса. /Фото:plos.org

Останки клариуса. /Фото:plos.org

 

– Ключевая находка – это, несомненно, останки рыбы. Хотя это не редкость в ранних контекстах голоцена по всей Северной Африке, количество рыбы, которое мы нашли и изучили в центральной Сахаре, беспрецедентно, – отмечает Савино Ди Лерния, сотрудник Римского университета Сапиенца и университета Витватерсранда Южной Африки.

Здесь были реки и озера


Исследование добавляет свежую информацию и об изменении климата, а также культурных адаптациях в этом регионе. Особенно интригует то, что рыба была распространена и в рационе ранних скотоводов.
Даже не верится, что раньше здесь было много водоёмов. /Фото:alibey.org

Даже не верится, что раньше здесь было много водоёмов. /Фото:alibey.org

 

– Количество останков рыбы действительно ошеломляет. Мне особенно понравилось то, что ранние пастухи были довольно хорошими рыбаками, и рыба была важным основным продуктом их питания, – отметил Ди Лерния.

Сегодня в этих краях ветрено, жарко и чрезвычайно сухо. Но найденные ископаемые останки показывают, что на протяжении значительной части раннего и среднего голоцена этот регион—как и другие районы Центральной Сахары— был влажным и богатым водой, а также растениями и животными. Кстати, жившие здесь в большом количестве доисторические люди оставили после себя несколько известных наскальных рисунков.

– Залежь голубовато-серого, оливкового и черного, суглинистого и глинистого песка, включающая богатую фауну пресноводных моллюсков, обнажается в самой «депрессивной» части бассейна. Этот осадок формируется в водной среде (от озера до болота). А серовато-черный, богатый органическим веществом песок расположен на окраине болот, соответствующих береговой линии бывших прудов, – отмечается в научной статье.
Реконструкция существовавших в Северной Африке основных активных и ископаемых гидрографических бассейнов, выработанных из гидротермальных отложений. /Фото:hydrosheds.org.

Реконструкция существовавших в Северной Африке основных активных и ископаемых гидрографических бассейнов, выработанных из гидротермальных отложений. /Фото:hydrosheds.org.

 

Увы, на протяжении последующих тысячелетий эта область становилась все более сухой и, таким образом, менее способной поддерживать стоячие водоемы, которые являются домом для рыбы. Это изменение климата отражено в результатах исследования.

Например, в районе долины Вади-Танецзуфт (плато Тассили) большой водоносный горизонт поддерживал реку Танеззуфт, которая протекала на протяжении примерно 200 км с юга на север, заканчиваясь к северу от массива Тадрарт Акакус.

– Поверхностные грунтовые воды поддерживали несколько прудов. Боковая ветвь реки Танеззуфт на протяжении нескольких тысячелетий питала озеро Гарат-Оуда. Река Танеззуфт существовала в течение нескольких тысячелетий, постепенно сокращая свою длину и поддерживая обширный оазис. В середине позднего голоцена снижение стока реки спровоцировало прерывание ее связи с озером Гарат-Оуда, которое высохло за несколько десятилетий, – уточняется в статье. – В настоящее время в оазисах Гат, Эль-Баркат и Февет имеется несколько водоемов с подземным питанием, которые были активны еще несколько десятилетий назад.

Это подтверждают археологические находки: около 90% всех останков животных, обитавших здесь, согласно анализу костей, от 10 200 до 8 000 лет назад, были рыбами, однако в период от 5900 до 4650 лет назад это число уже уменьшилось на 40%.
Ливийская скальная пустыня в наши дни. /Фото:wikipedia.org

Ливийская скальная пустыня в наши дни. /Фото:wikipedia.org

 

Это изменение окружающей среды заставило охотников-собирателей, которые когда-то полагались практически на рыбу, адаптироваться и изменить свой пищевой рацион. Ученые отмечают произошедший с течением времени сдвиг в сторону поедания большего количества млекопитающих.

По мнению авторов исследования, полученные результаты дают важнейшую информацию о драматических изменениях климата, которые привели к образованию самой большой и жаркой пустыни в мире.
Наскальные рисунки подтверждают, что здесь была вовсе не безлюдная пустыня. /Фото:Roberto D'Angelo

Наскальные рисунки подтверждают, что здесь была вовсе не безлюдная пустыня. /Фото:Roberto D'Angelo

 

– Скальное убежище Такаркори в очередной раз доказало, что оно является настоящим сокровищем для африканской, а также для мировой археологии. Эту территорию можно назвать фундаментальным местом для реконструкции сложной динамики взаимодействия древних групп людей с окружающей их средой в изменяющемся климате, – говорится в заявлении ученых.

Текст: Анна Белова

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Учёные узнали, как изменилась пустыня Сахара за последние несколько тысяч лет

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Учёные узнали, как изменилась пустыня Сахара за последние несколько тысяч летПодписаться на мой Instagram
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