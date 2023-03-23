Учёные узнали, как изменилась пустыня Сахара за последние несколько тысяч лет

Рыбу ловили и жарили на огне

Раньше здесь водилось много рыбы. /Фото:Luca Galuzzi

Останки клариуса. /Фото:plos.org

Здесь были реки и озера

Даже не верится, что раньше здесь было много водоёмов. /Фото:alibey.org

Реконструкция существовавших в Северной Африке основных активных и ископаемых гидрографических бассейнов, выработанных из гидротермальных отложений. /Фото:hydrosheds.org.

Ливийская скальная пустыня в наши дни. /Фото:wikipedia.org

Наскальные рисунки подтверждают, что здесь была вовсе не безлюдная пустыня. /Фото:Roberto D'Angelo