Что сделать, если подавился, а помочь некому: Инструкция по выживанию

Если подавился, а рядом – никого.
В жизни случается всякое, в том числе и ситуации экстремального характера. И когда над жизнью нависла реальная угроза, самое страшное – остаться с ней один на один. Если помощи ждать не от кого, приходится побороться за свой спасение самому. Как раз для таких случаев нужно запомнить способ, как помочь себе, если подавился. И пусть он никогда не пригодится!
Подавился, а никто не помогает: это жутко не только в кино.
Когда люди сталкиваются с реальной опасностью для жизни, то в 99% случаев начинают паниковать и теряют способность мыслить критически. Об этом не понаслышке знает пожарный и парамедик Джефф Рейман (Jeff Rehman). В таких ситуациях действия должны быть максимально простыми и эффективными. К ним относится и вот эта инструкция, разработанная самим Джеффом. Она включает только два движения – проще некуда.
Техника, позаимствованная их спорта.
Любопытно, что на такую технику первой «самопомощи» при блокировке дыхательных путей пожарного вдохновили занятия в спортзале. Инструктор по боксу показал Джеффу одно необычное (и даже экстремальное) упражнение для укрепления мышц пресса. А Джефф заметил один специфический побочный эффект – большое количество высвобожденного воздуха из лёгких. Что жизненно необходимо в том случае, если человек подавился.
Исходное положение.
Первым делом нужно принять исходное положение. Встаньте на четвереньки, будто собираетесь делать отжимания: ноги согнуты в коленях, руки прямые, кулаками в пол.
Упасть, чтобы спасти жизнь.
А теперь резко и одновременно выставляйте обе руки вперёд и падайте прямо на грудь. Это движение заставит лёгкие одним махом выпустить весь запас воздуха, а вместе с ним и причину удушья – например, крупный кусок еды.
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