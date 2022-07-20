Эти знания могут спасти вам жизнь

Почти каждый уже знает, что не стоит вести машину и пытаться разговаривать по телефону одновременно. Да, еще остаются люди, верящие в свое бессмертие, но таких, по закону природы, остается все меньше. Понимание некоторых элементарных фактов действительно может пригодиться вам в непростой момент жизни — сохраните на будущее.
Вода при пожаре
Никогда не используйте воду, если на плите начался пожар. Молекулы воды опускаются на дно горячей кастрюли, мгновенно испаряются и еще больше поднимают пламя. Используйте одеяло: накинув его на огонь, вы лишаете пожар доступа кислорода.
Нож в сердце
Если, не дай боже, вы получили удар ножом и он остался в ране — не нужно в панике пытаться вытащить его наружу. Так вы увеличите скорость кровопотери и вряд ли спасетесь. Постарайтесь прикрыть рану и остановить кровотечение жгутами. Вызывайте скорую!
Правило +3/-8
Не стоит отвлекаться в первые минуты взлета. Оставьте выбор любимого фильма на потом. По статистике, именно в первые три минуты после взлета и за три минуты до посадки происходит целых 80% авиакатастроф. Будете настороже и получите хоть мизерный, но все же шанс спастись.
Закон трех
Пределы человеческого тела емко описывает так называемое «Правило трех». Наш организм способен вынести три минуты без воздуха, три часа в экстремальных погодных условиях, три дня без воды и три недели без еды.
Фонарь, а не пистолет
Не удивляйтесь, но яркий фонарь ночью гораздо более действенное средство против нападения, чем нож. Вреда вы им не нанесете, а неожиданный яркий луч света наверняка собьет преследователя с толку и ослепит, что даст вам время беспрепятственно ретироваться из опасного района.
Правильная одежда
Чтобы температура тела не падала слишком быстро в холодных условиях, надевайте одежду из шерсти вместо хлопка. Она поглотит больше влаги, оставляя вашу кожу сухой. Соотвественно, и мерзнуть вы будете гораздо меньше.
Устраните «слепые зоны»
Опытные водители знают, что нужно обязательно подстраивать боковые и задние зеркала, вовсе не оставляя слепых зон. Думаете, так сделать невозможно? Потратьте лишние десять минут и убедитесь в обратном.
Либо телефон, либо ходьба
Психолог Мурали Кришнан утверждает, что ходьба и использование телефона одновременно требуют больших объемов когнитивных усилий. В результате вы просто не успеете среагировать на возможную опасность — увернуться от потерявшего контроль автомобиля, к примеру, будет и вовсе невозможно.
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