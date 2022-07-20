Эти знания могут спасти вам жизнь

Почти каждый уже знает, что не стоит вести машину и пытаться разговаривать по телефону одновременно. Да, еще остаются люди, верящие в свое бессмертие, но таких, по закону природы, остается все меньше. Понимание некоторых элементарных фактов действительно может пригодиться вам в непростой момент жизни — сохраните на будущее.









Вода при пожаре

Нож в сердце

Правило +3/-8

Закон трех

Фонарь, а не пистолет

Правильная одежда

Устраните «слепые зоны»

Либо телефон, либо ходьба