С нами не соскучишься!

8 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    как жаль, что не попала - столько бы миллионов Русских жизней сохранилаУбежденная террор...
  • Хоттабыч
    Какая-то чушь...10 малоизвестных ...
  • Sobering
    Плохие изменения после бросания. Лучше не начинать курить.Вот какие изменен...

Эти знания могут спасти вам жизнь

Почти каждый уже знает, что не стоит вести машину и пытаться разговаривать по телефону одновременно. Да, еще остаются люди, верящие в свое бессмертие, но таких, по закону природы, остается все меньше. Понимание некоторых элементарных фактов действительно может пригодиться вам в непростой момент жизни — сохраните на будущее.

Эти знания могут спасти вам жизнь

Вода при пожаре


Никогда не используйте воду, если на плите начался пожар. Молекулы воды опускаются на дно горячей кастрюли, мгновенно испаряются и еще больше поднимают пламя. Используйте одеяло: накинув его на огонь, вы лишаете пожар доступа кислорода.

Эти знания могут спасти вам жизнь

Нож в сердце


Если, не дай боже, вы получили удар ножом и он остался в ране — не нужно в панике пытаться вытащить его наружу. Так вы увеличите скорость кровопотери и вряд ли спасетесь. Постарайтесь прикрыть рану и остановить кровотечение жгутами. Вызывайте скорую!

Эти знания могут спасти вам жизнь

Правило +3/-8


Не стоит отвлекаться в первые минуты взлета. Оставьте выбор любимого фильма на потом. По статистике, именно в первые три минуты после взлета и за три минуты до посадки происходит целых 80% авиакатастроф. Будете настороже и получите хоть мизерный, но все же шанс спастись.

Эти знания могут спасти вам жизнь

Закон трех


Пределы человеческого тела емко описывает так называемое «Правило трех».
Наш организм способен вынести три минуты без воздуха, три часа в экстремальных погодных условиях, три дня без воды и три недели без еды.

Эти знания могут спасти вам жизнь

Фонарь, а не пистолет


Не удивляйтесь, но яркий фонарь ночью гораздо более действенное средство против нападения, чем нож. Вреда вы им не нанесете, а неожиданный яркий луч света наверняка собьет преследователя с толку и ослепит, что даст вам время беспрепятственно ретироваться из опасного района.

Эти знания могут спасти вам жизнь

Правильная одежда


Чтобы температура тела не падала слишком быстро в холодных условиях, надевайте одежду из шерсти вместо хлопка. Она поглотит больше влаги, оставляя вашу кожу сухой. Соотвественно, и мерзнуть вы будете гораздо меньше.

Эти знания могут спасти вам жизнь

Устраните «слепые зоны»


Опытные водители знают, что нужно обязательно подстраивать боковые и задние зеркала, вовсе не оставляя слепых зон. Думаете, так сделать невозможно? Потратьте лишние десять минут и убедитесь в обратном.

Эти знания могут спасти вам жизнь

Либо телефон, либо ходьба


Психолог Мурали Кришнан утверждает, что ходьба и использование телефона одновременно требуют больших объемов когнитивных усилий. В результате вы просто не успеете среагировать на возможную опасность — увернуться от потерявшего контроль автомобиля, к примеру, будет и вовсе невозможно.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх