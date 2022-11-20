10 знакомых понятий, названия которых можно узнать разве что из энциклопедии

Знаете ли вы подходящий термин для описания нежелания вставать утром с кровати?

1. Таблица Сивцева

Называется это приспособление таблицей Сивцева, в честь советского офтальмолога Дмитрия Сивцева / Фото: cdn12.img.sputnik.by

2. Колливубл

Колливубл - это тот самый процесс, когда в желудке начинает вырабатываться сок, если в нем давно не было еды / Фото: gastritinform.ru

3. Крепатура

Крепатура - это мышечная боль, возникающая после активных тренировок / Фото: yworkout.ru

4. Фосфен

Мерцающие точки, светящиеся огоньки, яркие пятна и прочие мельтешащие объекты называются фосфенами / Фото: sensitivecontext.files.wordpress.com

5. Натиформа

Деревья, холмы или горы приобретают причудливые формы, напоминающие женские прелести / Фото: radikal.ru

6. Горбылек

Горбыльки - это деревянные или пластиковые детали, разделяющие остекленную часть оконного проема на секции / Фото: okna-sirius.ru

7. Парестезия

Парестезия характеризуется затеканием конечностей, покалыванием, жжением и онемением / Фото: bugmk.ru

8. Обелюс

Обелюс встречается на раскладке калькулятора в значении деления / Фото: 1gai.ru

9. Дисания

Дисания - это то самое состояние, когда нам совершенно не хочется вылезать из кровати / Фото: nashsovetik.ru

10. Фильтрум

Фильтрум - это желобок, который находится у людей между губами и носом / Фото: joy-pup.com