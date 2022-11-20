10 знакомых понятий, названия которых можно узнать разве что из энциклопедии

Знаете ли вы подходящий термин для описания нежелания вставать утром с кровати?
У каждого предмета или явления в мире есть название. Например, знаете ли вы подходящий термин для описания нежелания вставать утром с кровати? Или где на человеческом теле расположен фильтрум? Пора расширить словарный запас и удивлять собеседников своей эрудицией.
1. Таблица Сивцева
Называется это приспособление таблицей Сивцева, в честь советского офтальмолога Дмитрия Сивцева / Фото: cdn12.img.sputnik.by
Наверняка вы хоть раз проверяли зрение и пытались разглядеть те самые буквы Ш и Б на подчеркнутой красной линией строчке. Называется это приспособление таблицей Сивцева, в честь советского офтальмолога Дмитрия Сивцева. Медик разработал систему проверки зрения в 1925 году, а основой послужила схема голландского офтальмолога Херманна Снеллена, созданная в 1862 году.
2. Колливубл
Колливубл - это тот самый процесс, когда в желудке начинает вырабатываться сок, если в нем давно не было еды / Фото: gastritinform.ru
Даже для урчания живота придумали термин - колливубл. Да-да, это тот самый процесс, когда в желудке начинает вырабатываться сок, если в нем давно не было еды. Действие сопровождается характерным урчанием, но теперь вы знаете, как оно называется.
3. Крепатура
Крепатура - это мышечная боль, возникающая после активных тренировок / Фото: yworkout.ru
После интенсивных занятий спортом мышцы буквально тянет, а при малейших движениях ощущается боль. Чтобы не описывать долго это состояние, просто скажите, что у вас крепатура. А буквально через пару дней она и вовсе перестанет волновать.
4. Фосфен
Мерцающие точки, светящиеся огоньки, яркие пятна и прочие мельтешащие объекты называются фосфенами / Фото: sensitivecontext.files.wordpress.com
Закройте глаза. Да, прямо сейчас. Что вы видите? Мерцающие точки, светящиеся огоньки, яркие пятна и прочие мельтешащие объекты? Эти явления называются фосфенами. Они представляют собой зрительные ощущения, которые возникают у людей без воздействия света на глаза.
5. Натиформа
Деревья, холмы или горы приобретают причудливые формы, напоминающие женские прелести / Фото: radikal.ru
Замечали, как деревья, холмы или горы приобретают причудливые формы, напоминающие женские прелести? Подобный феномен именуется натиформой и употребляется по отношению к объектам природного происхождения.
6. Горбылек
Горбыльки - это деревянные или пластиковые детали, разделяющие остекленную часть оконного проема на секции / Фото: okna-sirius.ru
А за этим словом скрываются деревянные или пластиковые детали, разделяющие остекленную часть оконного проема на секции. Также встречается в дверях со стеклянными вставками. Бруски посередине называются горбыльками, или сре́дниками.
7. Парестезия
Парестезия характеризуется затеканием конечностей, покалыванием, жжением и онемением / Фото: bugmk.ru
Помните «прекрасное» чувство, когда вы «отсидели» ногу или «отлежали» руку? Называется такое явление парестези́ей и характеризуется затеканием конечностей, покалыванием, жжением и онемением. К счастью, как только кровь восстанавливает свой привычный ход, дискомфорт от парестезии быстро проходит.
8. Обелюс
Обелюс встречается на раскладке калькулятора в значении деления / Фото: 1gai.ru
Это символ, представляющий сочетание минуса и двоеточия. Обелюс встречается на раскладке калькулятора в значении деления. Изначально символ ввел древнегреческий филолог Зенодот Эфесский, чтобы обозначать сомнительность какого-то утверждения или слова. В XVII веке немецкий математик Йоханн Ран начал использовать обелюс для действия, обратного умножению. С тех пор в большинстве стран мира символ закрепился именно в этом значении.
9. Дисания
Дисания - это то самое состояние, когда нам совершенно не хочется вылезать из кровати / Фото: nashsovetik.ru
Дисания - это то самое состояние, когда нам совершенно не хочется вылезать из кровати. На это нет ни сил, ни желания, но приходится под гнетом обстоятельств. Термин характеризует не единичные случаи, а именно хроническое подавленное сонно-усталое состояние. Считается, что причина дисании кроется в нарушении биологических ритмов, однако официальным заболеванием она пока что не признана. Тем не менее можно рискнуть и сказать начальству, что сегодня вы на работу не выйдете по причине острого приступа дисании.
10. Фильтрум
Фильтрум - это желобок, который находится у людей между губами и носом / Фото: joy-pup.com
Вас когда-нибудь интересовало, что за желобок находится у людей между губами и носом? А ведь это фильтрум - вертикальная впадинка на коже, где соединяются части лица во время его развития как эмбриона на втором-третьем месяцах беременности.
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