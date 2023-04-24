Удобный способ посадки перца

Посмотрите, как можно быстро и просто посадить перец (и не только) в грядку рядом с другими растениями! При такой посадке соседние растения не тревожатся, их корни остаются целыми, а перец высаживается за пару секунд!







Обратите внимание: 0,5 л пластиковые стаканчики по размеру идеально совпадают со стандартным лункообразователем. А значит, если выращивать рассаду перца (и не только) в таких стаканчиках, то пересадить её в грунт будет очень просто!







Сделайте лунку с помощью лункообразователя буквально за пару секунд.







По желанию в лунку добавьте подкормку длительного действия. Выньте рассаду из стаканчика.







И посадите в лунку. Рассада идеально встанет, не нужно будет копать лунку и подбирать размер, а также тревожить соседние растения на грядке! Это быстрый, простой и очень удобный способ.







Подробнее о быстром способе посадки перца в грядку смотрите в видео ниже:



