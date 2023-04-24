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Удобный способ посадки перца

Посмотрите, как можно быстро и просто посадить перец (и не только) в грядку рядом с другими растениями! При такой посадке соседние растения не тревожатся, их корни остаются целыми, а перец высаживается за пару секунд!

Удобный способ посадки перца

Обратите внимание: 0,5 л пластиковые стаканчики по размеру идеально совпадают со стандартным лункообразователем. А значит, если выращивать рассаду перца (и не только) в таких стаканчиках, то пересадить её в грунт будет очень просто!

Удобный способ посадки перца

Сделайте лунку с помощью лункообразователя буквально за пару секунд.

Удобный способ посадки перца

По желанию в лунку добавьте подкормку длительного действия. Выньте рассаду из стаканчика.

Удобный способ посадки перца

И посадите в лунку. Рассада идеально встанет, не нужно будет копать лунку и подбирать размер, а также тревожить соседние растения на грядке! Это быстрый, простой и очень удобный способ.

Удобный способ посадки перца

Подробнее о быстром способе посадки перца в грядку смотрите в видео ниже:

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