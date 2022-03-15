Какие видеомагнитофоны выпускали в СССР

В 1932 году советский изобретатель К.Л. Исупов предложил использовать для записи изображения на магнитную ленту магнитные головки, закрепленные на вращающемся барабане. Первый в мире видеомагнитофон, построенный по такому принципу, — VR-1000 (другое название — VRX-1000) — был представлен фирмой «Ампекс» 14 марта 1956 года. Из-за своей цены в 50 000 долларов VR-1000 использовался только крупнейшими телестанциями, заменив кинорегистраторы.
Мы решили вспомнить ту эпоху, когда люди с нетерпением неслись в видеопрокаты за очередной кассетой, чтобы посмотреть ее дома, или ходили друг к другу в гости, чтобы просто посмотреть фильм. Видеомагнитофон, или, как его называли в народе, «видак», долгое время был недостижимой мечтой для многих советских граждан, а для счастливых обладателей — предметом особой гордости.
«Электроника ВМ-12», появившийся в 1984 году, оказался не первой попыткой в СССР создать кассетный формат видеозаписи.
Видеокассетник «Спектр-203». Его появлением мы обязаны Хельсинскому договору 1975 года и личному любопытству самого Брежнева.
Прибыв на конференцию, советская делегация остановилась в пансионате. Именно его хозяйка тогда и показала Брежневу запись их выступления, которое шло в прямом эфире.
Серьезная слабость первого поколения этих видаков в элементной базе привела к тому, что усовершенствованная модель появилась уже в 1979 году. Она называлась «Сатурн-505 видео».
Внутренности «Сатурн-505 видео».
В итоге с собственными разработками так и не заладилось. Было решено купить лицензию на Panasonic, который впоследствии и стал моделью «ВМ-12».
В 1985 году была предпринята попытка слегка модернизировать «ВМ-12», создав версию «ВМ-15». Но ее очень быстро признали бесперспективной, в серию не пустили и разработку забросили.
Но уже с 1987 года на рынке начала появляться целая плеяда различных моделей кассетников. Первой стала «ВМ-18».
«ВМ-25».
«ВМ-32».
Одно время выпускался даже пишущий видеоплеер «Чайка».
«ВМ-27».
Был даже совместный проект «Daewoo-Позитрон».
«Электроника ВМЦ-8220».
«Электроника ВМ-1230».
Немногие знают, но в СССР выпускались даже аппараты стандарта «Видеодиск» под маркой «РусьВидео».
«Русь ВП-201».
Были даже отдельные видеоперемотчики. «Электроника ПВ-01».
И свои видеопроекторы. «Аквилон».
Ну и напоследок — спутниковый ресивер «Витязь ТСТ-001».
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