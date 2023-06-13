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Диснеевские мультфильмы в наше время

Как выглядели бы знаменитые диснеевские мультфильмы, если бы они снимались в наше время? Не так давно лондонский художник Том Уорд решил представить, как бы это было.

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1. «Русалочка» — 28-й по счёту полнометражный мультфильм, снятый на студии Уолта Диснея по мотивам одноимённой сказки (1837) Ханса Кристиана Андерсена. И бочка с отходами, плавающая в море.

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2. Алладин с джином играют в PlayStation и невеста Аладдина — принцесса Жасмин.

Алладин с джином играют в PlayStation и невеста Аладдина — принцесса Жасмин

3. «Залип» с телефоном. Принц и Золушка, на которую не обращают внимание.

Принц и Золушка, на которую не обращают внимание

4. «Алиса в Стране чудес» — 13-й полнометражный анимационный фильм компании Уолта Диснея, созданный в 1951 году. «Съешь меня», «Выпей меня» — так выглядел бы выбор из популярного нынче здорового питания. Спасибо, не хочется.

Алиса в Стране чудес

5. «Дамбо» — четвёртый по счёту полнометражный мультфильм компании Уолта Диснея. Сегодня бы слонёнок Дамбо был обеспокоен размахом браконьерства и помогал сжигать конфискованные бивни.

Дамбо

6. Балу в наши дни бы сидел на цепи у Маугли.

Балу в наши дни бы сидел на цепи у Маугли

7. «Питер Пэн» — 14-й полнометражный мультфильм Уолта Диснея и экранизация одноимённой пьесы (1904) сэра Джеймса Мэттью Барри. И у него проблемы: кругом понаставили камер.

Питер Пэн

8. «Меч в камне» — ещё один полнометражный мультфильм в жанре фэнтези, выпущенный Walt Disney Productions в 1963 году. Артур Пендрагон (он же Клоп) залип со смартфоном и забыл вытащить меч из камня.

Меч в камне

9. Во втором по счёту полнометражном анимационном фильме, снятым студией Walt Disney Productions, Пиноккио бы щелкал селфи с помощью встроенной селфи-палки.

Пиноккио

10. Тигра, Симба и Шерхан сегодня бы понуро сидели на тумбах в цирке.

Тигра, Симба и Шерхан сегодня бы понуро сидели на тумбах в цирке

11. «Красавица и Чудовище» — тридцатый по счёту полнометражный мультипликационный фильм студии «Walt Disney Pictures». Премьерный показ состоялся 22 ноября 1991 года. ЛеФу (фр. LeFou — «дурак») и Гастон (фр. Gaston — «красавец») сегодня бы участвовали в гей-параде с радужным флагом ЛГБТ.

Красавица и Чудовище

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