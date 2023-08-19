Как хранить бананы дома правильно, чтобы они не чернели

Что следует знать. Фото: svnovosti.ru.
Каждый, кто в своей жизни приносил из магазина бананы «с запасом», неизбежно сталкивался с тем, что спустя некоторое время они начинают портиться и покрываться характерными черными пятнами. Внешний вид таких бананов перестает быть привлекательным. Куда важнее то, что плоды меняют свои вкусовые качества. Что можно сделать для решения этой проблемы? На самом деле существует несколько способов.
Почему появляются черные точки
Если бананы чернеют. | Фото: saarmagazine.nl.
В первую очередь стоит понять, что появление черных точек на кожуре банана – это вовсе никакая не проблема, а следствие естественного, закономерного и (более того) абсолютно нормального процесса дозревания. Точки появляются из-за распада крахмала и образования сахарозы. Прошедшая процесс окисления мякоть банана является самой полезной для человека, так как содержит больше всего питательных веществ и легче всего усваивается. Само собой, созревшие бананы будут храниться меньше.
На длительность хранения бананов влияют такие факторы, как температура, освещение и влажность. Стоит сразу воздержаться от покупки плодов на распродаже. Выбирайте только те бананы, что имеют желтую кожуру и твердую плоть на ощупь. Чем выше температура – тем быстрее идет процесс созревания и тем быстрее наступит процесс гниения. Оптимальной температурой воздуха будет 12-14 градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна быть в пределах 60-80 процентов, кроме того плоды банана не стоит держать под прямыми солнечными лучами. Банан – это скоропортящийся продукт.
1. Холодильник, чулан, погреб
Главное обернуть концы. Фото: golifehack.ru.
Самый простой, очевидный и в действительности оптимальный способ хранения фруктов. Перед тем, как отправить бананы в холодильную камеру, стоит положить их в бумажный пакет для защиты от излишней влаги. Ни в коем случае не кладите бананы в целлофановый пакет. В бумажном пакете бананы могут пролежать до 10 суток. Для того, чтобы замедлить процесс созревания, каждый банан стоит разделить от связки, а кончики и хвостики обернуть фольгой.
В холодном помещении без доступа света, подвешенные на веревку бананы могут храниться до 2 недель.
2. Заморозка
Можно сделать вот так. Фото: teresastips.wordpress.com.
Бананы можно заморозить. Благо они почти не теряют своих вкусовых качеств и витаминов. Также они не теряют привлекательного внешнего вида. Замороженные бананы хранятся минимум три месяца. Для этого чистим плоды от кожуры и целиком укладываем в целлофановые пакеты, заматываем и помещаем в морозильную камеру. Также можно использовать вакуумные мешочки или даже пластиковые лотки.
Размораживаются простым извлечением из морозилки с оставлением емкости в условиях комнатной температуры на 20-30 минут.
3. Храним бананы без кожуры
Остатки также можно заморозить. Фото: zozhnik.ru.
Отгремели праздники, а почищенные бананы так никто и не доел? Не спешите их выбрасывать! Есть способ продлить жизнь долек и ломтиков. Достаточно сбрызнуть их лимонным соком, лимонной кислотой или разбавленным яблочным уксусом. Кислота замедлит процесс окисления, и бананы будут чернеть не так быстро. Хранить дольки нужно на тарелке в холодильнике. Можно накрыть сверху листом бумаги. Пролежат «свежими» еще минимум сутки. Редакция Novate.ru хочет добавить, что остатки бананов можно просто заморозить в контейнере.
4. Дозреванием бананов
Положите их на свет. Фото: ru.hellowallpaper.com.
Некоторые предпочитают покупать зеленые бананы специально, ведь это верный способ застраховать себя от приобретения подпорченных продуктов. Вот только от незрелых бананов пользы куда меньше, не говоря уже о том, что зеленая мякоть не очень-то приятна на вкус.
Если хочется ускорить процесс созревания бананов, то достаточно положить их на солнечное место (но не под прямые лучи!). Также можно сложить плоды в коробку, накрыть полотенцем и оставить в тёплой комнате на несколько дней.
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