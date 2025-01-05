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Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Российскую медицину принято ругать и в большинстве случаев эта критика бывает вполне обоснована. Но при этом не нужно забывать, что она далеко не самая плохая в мире. Да, она не идеальна, но ничего идеального в мире нет. Зато есть такая медицина, которой бы вы ни за что на свете не доверили своё здоровье.

И таких в больниц на планете очень много.

Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Цель поста не сравнить «как здесь и как там», и уж ни в коем случае не доказать, что мы, дескать, ещё неплохо живём. Истинная цель — показать тем товарищам, которые привыкли в жизни только жаловаться, что в мире полно людей, которым гораздо хуже чем им. Просто нужно уметь быть благодарным за то, что у тебя уже есть и ценить это.

Джинджа, Уганда


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Государственная больница в Индии


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Государственная больница Luis Razetti в Венесуэле


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Тоже Венесуэла, коридор больницы. Кто-то ждёт очереди к врачу, кто-то просто там лежит так как в палатах уже нет мест


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Родильный дом в Уганде


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Маленькая сельская больница где-то в ЮАР


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Больничная палата одного из госпиталей а Мумбаи, Индия


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Детская больница в Индии


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Койка в палате одного из госпиталей в Румынии


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Африканская больница


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Бангладеш


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Доминиканская Республика


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Пакистан


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Тек лечат переломы в больнице Венесуэлы


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Койки в коридоре там же


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Приёмный покой. Мужчина с ножевым ранением


Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

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