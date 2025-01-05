Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Российскую медицину принято ругать и в большинстве случаев эта критика бывает вполне обоснована. Но при этом не нужно забывать, что она далеко не самая плохая в мире. Да, она не идеальна, но ничего идеального в мире нет. Зато есть такая медицина, которой бы вы ни за что на свете не доверили своё здоровье.

Джинджа, Уганда

Государственная больница в Индии

Государственная больница Luis Razetti в Венесуэле

Тоже Венесуэла, коридор больницы. Кто-то ждёт очереди к врачу, кто-то просто там лежит так как в палатах уже нет мест

Родильный дом в Уганде

Маленькая сельская больница где-то в ЮАР

Больничная палата одного из госпиталей а Мумбаи, Индия

Детская больница в Индии

Койка в палате одного из госпиталей в Румынии

Африканская больница

Бангладеш

Доминиканская Республика

Пакистан

Тек лечат переломы в больнице Венесуэлы

Койки в коридоре там же

Приёмный покой. Мужчина с ножевым ранением