Лучшие места для жизни в Америке

С нами не соскучишься!

Хотим представить Вам 9 городов в Америке, которые признаны самыми лучшими для жизни на 2015 год.









Озеро Плэсид, Нью-Йорк

Бар Харбор, Мэн

Рочестер, Миннесота

Аннаполис, Мэрилэнд

Спирфиш, Южная Дакота

Миддлбери, Вермонт

Буни, Северная Каролина

Пагоса Спрингс, Колорадо

Флагстафф, Аризона