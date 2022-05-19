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Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Мы не удивимся, если после прочтения этого материала вам захочется стучать по еде, прежде чем съесть ее. Чтобы, так сказать, перестраховаться.

Дело в том, что японский скульптор Сейджи Кавасаки создает прекрасные бутафорские продукты из дерева. Они настолько реалистично выглядят, что хочется вгрызться в них прямо сейчас, не дожидаясь времени ближайшего приема пищи. Сейджи сначала обрабатывает куски дерева, придавая им определенную форму, а после тщательно раскрашивает их красками.

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

«”Это выглядит круто, я хотел бы это съесть”, — думает тот, кто видит мои работы. Это позитивные ощущения. Даже если человек знает, что это просто дерево, он все равно чувствует в себе желание это съесть. Я считаю, что это очень интересно. В то же время мои работы — это своеобразный фан-арт, ведь я большой фанат еды», — рассказал Сейджи.

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

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