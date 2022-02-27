Коврик из помпонов своими руками: помпоны в интерьере

Из пушистых помпонов можно сделать не только декоративное украшение одежды, но и вполне самостоятельный предмет интерьера, например, коврик из помпонов, подушку, обивку стула, кресла или пуфа. Сами помпоны встречаются из разных материалов, от мусорных пакетов до старых футболок. Но наиболее популярны помпоны из ниток.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать такой бело-голубой коврик из помпонов, вам понадобится:

толстые шерстяные нитки для вязания;сетчатая основа для коврика;ножницы.

Немного об основе. Лучше всего подойдет пластиковая канва — синтетическая сетка с крупными отверстиями. Бывает разных оттенков и размеров. Отрезанные края такой канвы не имеют свойства распускаться и осыпаться. Можно также взять и тканную канву 11 размера или крупнее либо же страмин — жесткую сетку с большими просветами для вышивки панно и гобеленов. Все это вы найдете в магазинах для рукоделия и шитья.

Коврик из помпонов своими руками — ход работы

Сделайте помпоны разных цветов, чтобы получился плавный градиентный переход цвета. Можно сделать однотонный коврик или выложить определенный узор. Также можно поиграть с размерами помпонов, используя крупные, поменьше и совсем маленькие. Для этого посмотрите тут, каким лучше способом делать помпоны разного размера.

Теперь привяжите каждый помпон к сетке, соблюдая цветовую схему. Старайтесь, чтобы не было видно канвы между помпонами.

При желании, обратную сторону коврика с узелками можно будет закрыть тканью или вязанием, чтобы коврик из помпонов был красив со всех сторон, даже с изнанки. Если вы не смогли найти подходящую основу — сетку — не беда, помпоны можно просто пришивать к любой ткани.

Дизайнерские коврики из помпонов и обивка мягкой мебели

Таким же способом из помпонов можно делать разные предметы интерьера и мебели, например, декоративные подушки на диван, обивку пуфов, стульев и кресел. Посмотрите, пожалуйста, какие необыкновенные аксессуары из помпонов делает немецкая студия MYK! Наверняка, эта яркая мебель вдохновит Вас сделать собственный коврик из помпонов своими руками!