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Как самостоятельно поменять шлегель и колеса у шкафа-купе

Все вещи и предметы, если они используются, со временем выходят из строя, в том числе и мебель, например, шкафы-купе. И если починить кровать или стол порой бывает довольно нелегко, то со шкафами дело обстоит совсем иначе.
Чаще всего в них страдают колеса и шлегель (амортизатор-уплотнитель), заменить же их крайне легко, тем более что сегодня заказать все необходимое не составит никакого труда.

Как самостоятельно поменять шлегель и колеса у шкафа-купе

Вам потребуются:

колеса;

шлегель;

обезжириватель;

инструменты

Чтобы поменять колеса в двери, ее необходимо снять. Сделать это совсем не сложно: дверь необходимо обхватить с двух сторон, приподнять до упора наверх, а затем наклонить нижнюю часть на себя и вытянуть дверь.
Дверь кладем на бок и можно приступать к замене колес. Старое колесо выкручиваем, а затем на его место устанавливаем новое колесо. Единственная хитрость в этом случае в том, что отверстие для шурупа на креплении колеса подвижное – его фиксируем при помощи плоскогубцев или кусачек, а затем прикручиваем колесо.
Как самостоятельно поменять шлегель и колеса у шкафа-купе
Заменить шлегель еще проще, чем колесо. Старый уплотнитель снимаем, а затем аккуратно, чтобы не повредить покрытие, счищаем старый клей, например, при помощи плоской отвертки.
Как самостоятельно поменять шлегель и колеса у шкафа-купе
Затем обезжириваем поверхность, попутно счищая остатки клея.

После чего берем новый шлегель, убираем с него защитную полосу и приклеиваем полоску уплотнителя на место.
Как самостоятельно поменять шлегель и колеса у шкафа-купе
Аналогичным образом заменяем колесо и шлегель на второй стороне двери.
Теперь осталось только вернуть дверь на прежнее место: для этого также приподнимаем ее вверх, вставляем в верхний паз, а затем опускаем так, чтобы она попала в нижний паз. Теперь осталось только поставить колеса на рельсы и дверь почти как новенькая!
Как самостоятельно поменять шлегель и колеса у шкафа-купе
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как самостоятельно поменять шлегель и колеса у шкафа-купе.


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