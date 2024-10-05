Как содержать дом в чистоте, если на генеральную уборку нет времени и сил

Рассказываем о методе уборки дома, который точно обижает голливудских звезд.







У каждого из нас свой способ поддерживать порядок в квартире. Кто-то следует четкому графику, кто-то каждый день натирает квартиру до блеска, а кто-то не придает чистоте в жилище так много значения. Есть и еще один способ уборки — заниматься только теми загрязнениями и беспорядками, которые находятся на виду.

Он называется «голливудская уборка». Почему именно «голливудская»? Это название пользователи придумали из-за того, что эта уборка довольно поверхностная. Как мы и говорили, ее суть в том, чтобы убрать только видимый беспорядок. Тот же, что скрыт от глаз, пускай остается таким. Так, в течение недели мы убираем вещи, которые лежат на диване или на стуле, протираем поверхности на кухне, моем посуду, выкидываем использованные ватные палочки и диски из ванной и тому подобное. Если же в кухонных ящиках или в шкафу с вещами полный бардак, мы не решаем эти проблемы в течение недели.Преимущества «голливудской уборки» налицо. Вы тратите крайне мало времени на то, чтобы привести свой дом в порядок, и получаете убранное и опрятное жилище, которое не вызывает негативных эмоций по возвращении с работы. Но есть и минус — это только видимость чистоты, ведь для полноценной уборки этого мало.Поэтому пользователи TikTok делятся, что следуют «голливудской уборке» шесть дней в неделю, но в один из выходных дней проводят полноценную чистку дома. В нее входит мытье пола, сантехники и кухни, протирание пыли, уборка в шкафах с вещами и едой, стирка постельного и другого грязного белья и чистка зеркал. Если комбинировать эти два метода уборки, у вас получится не уставать от быта в будни и сохранять дом чистым.Надо сказать, что метод «голливудской уборки» вовсе не нов. У большинства из нас нет времени, чтобы тщательно убирать квартиру каждый день, так что мы проводим уборку только «по верхам». Что ж, теперь такой метод ухода за квартирой получил официальное название.