Почему американцы до сих пор хотят проехаться по трассе 66, несмотря на то, что она давно устарела

Трасса пролегает через всю Америку /Фото:dzen.ru

Строительство дороги /Фото:drive2.ru

Трасса охватывает восемь штатов /Фото:Pinterest

Начало дороги /Фото:wallhaven.cc

По дороге можно встретить инсталляции прошлых веков /Фото:ВКонтакте

Но, встречаются и пустынные места /Фото:orion-tennis.ru

Интерес к ней не угасает /Фото:roads.porsche.com

С трассой связано много фильмов /Фото:rutube.ru

Она всё ещё действует /Фото:foxnews.com