Почему американцы до сих пор хотят проехаться по трассе 66, несмотря на то, что она давно устарела

Трасса 66, известная также как Мать американских дорог (Mother Road), или же Главная улица Америки – это исторический маршрут, который стал символом американского духа странствий и свободы. Путешествие в США по этой дороге имеет для некоторых туристов особую цель — возможность увидеть страну изнутри, прочувствовать повседневную жизнь американцев, а не полагаться лишь на медийные образы и стереотипы.
Трасса пролегает через всю Америку /Фото:dzen.ru
Она была основана в 1926 году и проходит от Чикаго, штат Иллинойс, до Санта-Моники, штат Калифорния, охватывая более 4000 миль, пересекая 8 штатов и завершаясь у берегов Тихого океана вблизи Лос-Анджелеса. Хотя в 1985 году маршрут был официально исключён из системы межштатных шоссе, его культурное наследие по-прежнему остаётся сильным и притягательным для многих туристов.
Свою славу этот исторический маршрут заслужил в двадцатые и тридцатые годы прошлого века, став первой сквозной общенациональной трассой, которая связала восточное и западное побережье Соединенных Штатов. Для ее создания были использованы уже имеющиеся участки местных дорог, соединенные воедино. Строительство велось одновременно в разных регионах, и к началу 1930-х годов великое американское шоссе было полностью готово, как раз ко времени наступления Великой Депрессии.
Строительство дороги /Фото:drive2.ru
В период экономического кризиса по Route 66 хлынул настоящий поток переселенцев с промышленного востока, искавших лучшей доли в богатой Калифорнии. Легендарная трасса стала свидетелем переломного этапа в истории Соединенных Штатов. Многие семьи столкнулись с настоящим испытанием: они были вынуждены продавать или даже покидать свои дома, собирать все свое имущество и отправляться в неизведанное.
Экономика населенных пунктов вдоль этого маршрута в значительной степени зависела от него, бизнесмены, открывшие свои заведения на Трассе 66, добивались успеха, так как дорога становилась всё более востребованной. С течением времени эти предприниматели отдали должное шоссе за свою удачу, поддерживая его существование, когда оно оказалось под угрозой закрытия из-за появления новых межштатных магистралей, которые снижали количество туристов, выбирающих Route 66.
Трасса охватывает восемь штатов /Фото:Pinterest
Путь занимал около месяца, при этом примерно треть маршрута пролегала через прерии и пустыни Нью-Мексико и Аризоны. В первые годы существования, участки легендарной Route 66 были как асфальтированными, так и грунтовыми, местами с гравийным покрытием, особенно в жарких пустынных штатах.
Можно только представить, сколько сил и терпения требовалось от путешественников в те времена, учитывая медленный транспорт без какой-либо системы кондиционирования, которая к тому же часто выходила из строя в пути. Интенсивное движение по дороге было связано с ее выгодным расположением в географическом плане. Большая часть трассы проходила через ровные местности, что делало ее привлекательной для дальнобойщиков.
Маршрут также пролегал через разнообразные населенные пункты, включая как крупные города, так и маленькие поселения, что способствовало расцвету различных мелких предприятий. На всем протяжении пути можно было встретить заправки, автомастерские, рестораны — все, что могло понадобиться путешественникам.
Начало дороги /Фото:wallhaven.cc
Автомобильное сообщение между средним Западом и западным побережьем Соединенных Штатов претерпело значительные изменения на протяжении двадцатого века. Когда в США начался процесс создания национальной дорожной системы, связывающей штаты друг с другом, бизнесмен из Оклахомы Кайрус Эйвери активно отстаивал идею присвоения будущей трассе статуса дороги общенационального значения. В результате его упорной борьбы в 1927 году дорога была официально признана трассой федерального уровня, хотя ее полное асфальтирование завершилось лишь в 1938 году, сразу же став одной из самых загруженных автомобильных дорог страны.
Однако, это достижение сыграло злую шутку с легендарной «Главной дорогой Америки». Очень быстро стало ясно, что изначальная конструкция трассы морально устарела и не позволяла расширять ее пропускную способность. Первоначально Эйвери настаивал, чтобы трасса получила круглый номер 60. Однако этот номер был уже закреплен за другой дорогой, соединяющей Вирджиния-Бич и Лос-Анджелес. В итоге за новой трассой был закреплен номер 62. Однако Эйвери посчитал этот вариант слишком невзрачным и остановился на более запоминающемся номере 66, состоящем из двух одинаковых цифр.
По дороге можно встретить инсталляции прошлых веков /Фото:ВКонтакте
Так Трасса 66, ставшая впоследствии одним из самых знаковых символов американского автомобильного туризма, обрела свое культовое название.
До сих пор в городах вдоль этого исторического маршрута можно найти следы «матери дорог», как ее стали называть. Много лет назад большая часть американских дорог представляла собой полностью грунтовые или гравиевые. Движение по Трассе 66 было более безопасным. Тем не менее, на пути следования сохранялись и опасные участки, один из которых находился в штате Аризона. Этот отрезок, проходивший через Черные горы, изобиловал настолько непредсказуемыми и рискованными виражами, что получил мрачное прозвище «Кровавая 66-я». Некоторые туристы, зачарованные перспективой преодоления этих серпантинов, нанимали местных жителей, чтобы те вели их автомобили до более безопасного участка.
Но, встречаются и пустынные места /Фото:orion-tennis.ru
После Второй мировой войны в Соединенных Штатах началось активное строительство широких автострад, которые постепенно заменили старую Route 66 на различных участках. В 1985 году историческая трасса была исключена из национальной автомобильной системы.
Несмотря на это, Route 66 продолжила свое существование как памятник истории автомобильного движения. В 1990-х годах в Соединенных Штатах развернулось активное движение по восстановлению и популяризации этой легендарной трассы, ведь ее дорожное полотно на 99% сохранилось, пусть и в роли местных проселочных дорог.
Одной из причин, почему так много людей мечтают проехать по Трассе 66, является её уникальная атмосферa. Эта дорога олицетворяет американскую мечту, представляя собой возможность убежать от повседневной рутины и исследовать живописные ландшафты, крошечные городки и исторические достопримечательности. Проехать по Трассе 66 - это не просто путешествие, это настоящее путешествие сквозь время. Вдоль дороги можно встретить заброшенные заправки, ретро-мотели, уникальные мосты и дороги, которые раскрывают перед глазами палитру американской истории.
Интерес к ней не угасает /Фото:roads.porsche.com
Трасса 66 также радует разнообразием культурных оттенков. Проходя через несколько штатов, включая Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахому, Техас, Нью-Мексико, Аризону и Калифорнию, каждый из которых богат своими особенностями. Здесь можно насладиться национальной кухней, познакомиться с местными жителями и погрузиться в колорит различных регионов Соединенных Штатов. Например, в Оклахоме можно посетить музей Трассы 66, а в Нью-Мексико порадовать себя аутентичными мексиканскими блюдами.
Кроме этого, Трасса 66 вдохновила создателей на многочисленные книги, фильмы и песни. Это культурное наследие делает дорогу ещё более привлекательной для тех, кто хочет больше узнать о богатой истории и традициях Соединённых Штатов. Вдоль легендарной трассы установлена специальная коричневая разметка, указывающая съезды и обозначающая ее местоположение. Помимо этого, во многих местах маркировка продублирована непосредственно на дорожном покрытии.
С трассой связано много фильмов /Фото:rutube.ru
Современные путешественники также используют Трассу 66 для организации автопутешествий с друзьями и семьей. Эта дорога часто воспринимается как символ приключений и легкости – именно поэтому многие хотят проехать по ней и создать незабываемые воспоминания.
Трасса 66 является не просто обычной дорогой, а выразителем американского духа, наполненного историческими реликвиями и культурными богатствами. Путешествие по этой трассе – это увлекательное погружение в мир истории США и возможность насладиться всеми преимуществами автомобильного туризма.
Она всё ещё действует /Фото:foxnews.com
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