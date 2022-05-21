10 фильмов «ПРО ЭТО», которые в своё время наделали много шума.

1. «50 оттенков серого»

Кадр из фильма «50 оттенков серого»./ Фото: 24-kino.ru

2. «Лолита»

Кадр из фильма «Лолита»./ Фото: 24-kino.ru

3. «Вики Кристина Барселона»

Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»./ Фото: 24-kino.ru

4. «Опасные связи»

Кадр из фильма «Опасные связи»./ Фото: kinofanat.net

5. «9 1/2 недель»

Кадр из фильма «9 1/2 недель»./ Фото: 24-kino.ru

6. «Основной инстинкт»

Кадр из фильма «Основной инстинкт»./ Фото: 24-kino.ru

7. «Молода и прекрасна»

Кадр из фильма «Молода и прекрасна»./ Фото: filmoobzor.ru

8. «Пианистка»

Кадр из фильма «Пианистка»./ Фото: kino24.su

9. «Горькая луна»

Кадр из фильма «Горькая луна»./ Фото: 24-kino.ru

10. «Нимфоманка»

Кадр из фильма «Нимфоманка»./ Фото: 24-kino.ru