Запрещённые имена в разных странах мира
Выбирая имя для своего ребёнка, чаще всего родители хотят, чтобы оно было красивым и благозвучным. Однако, некоторые мамы и папы делают ставку на оригинальность и называют своих детей в честь популярных звёзд, кумиров, любимых литературных героев и т.д. В ряде стран были введены законы о запрещённых именах, дабы оградить детей от неуёмной фантазии родителей и унизительных оскорблений со стороны сверстников по причине их необычных имён.
Некоторые государства запрещают определённые имена по религиозным причинам. Хотите узнать какие именно имена запрещены в разных странах мира? Тогда прочитайте наш материал.
Мексиканский штат Сонора запрещает называть детей следующими именами: леди Ди, Богородица, Кесарево, Фейсбук, Яху (Yahoo), Частный (Private) или Rolling Stone, по причине их негативного влияния на детей, которые могут быть осмеянными из-за своих имён.
Яблоко и медведь. В Малайзии запрещено давать детям имена схожими с названиями фруктов, овощей или животных. На фото: сын актрисы Алисии Сильверстоун — Bear Blu (в переводе медведь Блю).
Называть детей именами литературных героев, такими как Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Джеймс Бонд, Рэмбо и Покахонтас запрещено в Мексике.
В Мексике также запрещается называть детей именами супергероев, такими как Бэтмен, Терминатор, Робокоп или Рокки.
Гавриил. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии недавно опубликовало список из 50 имён, запрещённых в этой стране по религиозным причинам. В этом списке есть такие имена, как Малак (Ангел), Наби (Пророк) и Джибриль (Гавриил). На фото: американский актёр Гэбриел Махт.
Майя. В Саудовской Аравии также запрещены такие популярные на Западе имена, как Майя, Линда и Лорин. На фото: американская писательница и поэтесса Майя Энджелоу.
Том. В Португалии запрещены уменьшительные имена, такие как Том, Роб, Сэмми. В официальных документах допускаются только полные формы имён. На фото: актёр Том Круз.
Мона Лиза также находится в списке запрещённых имён в Португалии.
Символ «@» в Китае называется мышка. Одна китайская пара решила так назвать своего ребёнка, но мудрые власти отклонили их просьбу.
Андерсон. В Германии не разрешается называть детей такими именами, как Андерсон, Тоби, Тейлор, Куинн, Матти. На снимке: американский журналист Андерсон Купер.
Усама бен Ладен. Вскоре после терактов 11 сентября, власти Кёльна в Германии отклонили просьбу одной турецкой пары дать их ребёнку имя Усама бен Ладен, аргументируя свой отказ тем, что над мальчиком могли бы издеваться из-за его имени.
Имя «Гитлер» также запрещено в Германии.
Мессия. Суд в США в 2013 году запретил использование слово «Мессия» в качестве имени ребёнка, объясняя своё решение тем, что этот термин относится исключительно к Иисусу Христу. Что интересно, некоторое время спустя это решение суда было отменено.
Каролина (Carolina). Имена, начинающиеся с буквы «C», запрещены в Исландии, так как такая буква не существует в исландском алфавите. На фото: модельер и дизайнер Каролина Эррера.
Sarah или Сара. В Марокко имя «Сараhttp://navote.ru/?p=43» запрещено из-за еврейского происхождения. Допускается арабский вариант имени — «Sara». На фото: актриса Сара Джессика Паркер.
Металлика. Список имён, запрещённых в Швеции, включает в себя такие имена, как Metallica, Ikea и Q. На фото: группа Металлика в Лондоне.
Принц и другие титулы (например, принцесса, король, рыцарь и т.п.) запрещены в Новой Зеландии. На фото: сын Майкла Джексона — Принц Майкл Джексон II.
Боромир, Монтесума, Тихий океан. В Польше нет имён, запрещённых законом, однако совещательным и консультативным учреждением по вопросам использования польского языка составлен список не рекомендуемых имён, называть которыми детей не даст разрешения ЗАГСа, оформляющий свидетельство о рождении. Этот список включает в себя такие имена, как Аббадона, Алма, Бхакти, Боромир, Эммаус, Эррада, Лилит, Мальта, Мерлин, Монтесума, Опёнок, Тихий океан, Земляника, Тупак, Волк.
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