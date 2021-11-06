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16 увлекательных явлений, при взгляде на которые остается сказать «Вау»


То, что не увидишь каждый день.

То, что не увидишь каждый день.

Наша планета полна загадок, и порой просто невозможно поверить в происходящее вокруг нас, будь то солнечный рассвет или паутина с геометрическими рисунками. Глядя на эти 16 явлений, остается просто сказать: «Вау!»

1. Кажется, этому пауку по душе сложные геометрические принты


Сплел необычную паутинку.

Сплел необычную паутинку.

 

2. Кухонный гарнитур на стене с окном... А что, так можно было!?


Окно вместо кухонного фартука.

Окно вместо кухонного фартука.

 

3. Эти глубокие ямы - следы динозавров, которым больше 100 миллионов лет


Следы динозавров в Аргентине.

Следы динозавров в Аргентине.

 

4. «Несколько дождливых дней и моя овечка зазеленела!»


Травка на спине у овцы.

Травка на спине у овцы.

 

5. Обычная лошадь и ее уменьшенная версия


Так выглядит карликовая лошадка.

Так выглядит карликовая лошадка.

 

6. Кому-то тут точно нужен психиатр...


Мужчина и его дрессированные пудели.

Мужчина и его дрессированные пудели.

 

7. Когда задремал на полчасика в ванне


Сильно размокшие руки.

Сильно размокшие руки.

 

8. Брызги в виде слоника


Слон брызгается слониками.

Слон брызгается слониками.

 

9. Зловещий австралийский рассвет


Утреннее небо Австралии.

Утреннее небо Австралии.

 

10. Рапунцель действительно существует


Девушка со страниц сказки.

Девушка со страниц сказки.

 

11. Тот самый тихий уголок, где начинается радуга


Радуга начинается в Норвегии.

Радуга начинается в Норвегии.

 

12. Просто припаркованный верблюд. Идем дальше!


Личный транспорт на парковке.

Личный транспорт на парковке.

 

13. Когда места категорически не хватает


Корни в форме куба.

Корни в форме куба.

 

14. Вот она - дорога на небеса


Дорога в небо.

Дорога в небо.

 

15. Кажется я выиграл джекпот!


Тройной банан.

Тройной банан.

 

16. Похоже, кто-то проголодался!


Улитка и огурец.

Улитка и огурец.

 

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16 увлекательных явлений, при взгляде на которые остается сказать «Вау»

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16 увлекательных явлений, при взгляде на которые остается сказать «Вау»Подписаться на мой Instagram
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