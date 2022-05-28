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Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий самых красивых деревьев на Земле. Каждый сочтёт за счастье отдохнуть в тени этих удивительнейших творений природы.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Рододендрон, которому больше 125 лет, в Канаде.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

144-летняя глициния в Японии.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Наклонные леса в Новой Зеландии. Деревья здесь подвергаются постоянному воздействию сильного ветра.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Дуб на острове Джонс, Южная Каролина, США.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Огненное дерево, или Делоникс королевский, в Бразилии.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Драцена киноварно-красная, произрастающая в Йемене.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Кленовая аллея в Орегоне, США.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Эвкалипты радужные в Кауаи, Гавайи.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Жакаранды в Куллинане, ЮАР.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Баобабы на Мадагаскаре.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Буковая аллея Дарк Хеджес в Северной Ирландии.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Фикус бенгальский.

Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Цветущие сакуры в Бонне, Германия.

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