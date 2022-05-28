Удивительная красота деревьев из разных уголков мира

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий самых красивых деревьев на Земле. Каждый сочтёт за счастье отдохнуть в тени этих удивительнейших творений природы.











Рододендрон, которому больше 125 лет, в Канаде.







144-летняя глициния в Японии.







Наклонные леса в Новой Зеландии. Деревья здесь подвергаются постоянному воздействию сильного ветра.







Дуб на острове Джонс, Южная Каролина, США.







Огненное дерево, или Делоникс королевский, в Бразилии.







Драцена киноварно-красная, произрастающая в Йемене.







Кленовая аллея в Орегоне, США.







Эвкалипты радужные в Кауаи, Гавайи.







Жакаранды в Куллинане, ЮАР.







Баобабы на Мадагаскаре.







Буковая аллея Дарк Хеджес в Северной Ирландии.







Фикус бенгальский.







Цветущие сакуры в Бонне, Германия.



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