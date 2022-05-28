Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий самых красивых деревьев на Земле. Каждый сочтёт за счастье отдохнуть в тени этих удивительнейших творений природы.
Рододендрон, которому больше 125 лет, в Канаде.
144-летняя глициния в Японии.
Наклонные леса в Новой Зеландии. Деревья здесь подвергаются постоянному воздействию сильного ветра.
Дуб на острове Джонс, Южная Каролина, США.
Огненное дерево, или Делоникс королевский, в Бразилии.
Драцена киноварно-красная, произрастающая в Йемене.
Кленовая аллея в Орегоне, США.
Эвкалипты радужные в Кауаи, Гавайи.
Жакаранды в Куллинане, ЮАР.
Баобабы на Мадагаскаре.
Буковая аллея Дарк Хеджес в Северной Ирландии.
Фикус бенгальский.
Цветущие сакуры в Бонне, Германия.
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Удивительная красота деревьев из разных уголков мира
Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий самых красивых деревьев на Земле. Каждый сочтёт за счастье отдохнуть в тени этих удивительнейших творений природы.
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