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Битломания в Лос Анжелесе: истерики на концертах


Битломания 1960-х годов.

Битломания 1960-х годов.


В 1960-е годы и Европу, и Америку накрыло совершеннейшим безумием - битломанией. Поклонники (а чаще все же поклонницы) британской группы The Beatles буквально сходили с ума от любви к группе, готовы были сделать что угодно, лишь бы попасть на их концерт, лишь бы увидеть ливерпульскую четверку своими глазами, и даже - пробраться домой к музыкантам!






Август 1965г. Около 500 фанов встречают группу в аэропорте Лос Анжелеса.

Август 1965г. Около 500 фанов встречают группу в аэропорте Лос Анжелеса.







18 августа 1964г. Девушки плачут от радости, когда самолет с музыкантами наконец-то приземляется.

18 августа 1964г. Девушки плачут от радости, когда самолет с музыкантами наконец-то приземляется.







23 августа 1964г. Надпись *Я фанат Битлов. В случае необходимости экстренной помощи звоните Полу.*

23 августа 1964г. Надпись *Я фанат Битлов. В случае необходимости экстренной помощи звоните Полу.*




У битломании (Beatlemania) есть даже официальная дата возникновения - 13 октября 1963 года. В тот день группа выступала в Лондоне, в зале Palladium. Шоу транслировали на всю Британию, но поклонники хотели во что бы то ни стало лично, своими глазами увидеть музыкантов, и тысячи фанатов заполонили улицы вокруг концертного зала. Из-за этого в зале во время выступления стоял такой шум, что едва можно было слышать песни.






23 августа 1964г. Фанаты кричат во время концерта Beatles в зале Hollywood Bowl.

23 августа 1964г. Фанаты кричат во время концерта Beatles в зале Hollywood Bowl.







Фанаты группы во время концерта в Hollywood Bowl.

Фанаты группы во время концерта в Hollywood Bowl.




Даже когда концерт уже закончился, поклонники не расходились, надеясь увидеть The Beatles, когда те будут покидать зал. Музыкантом пришлось пробираться сквозь толпу с помощью полиции. Когда позже вышел обзор концертов The Beatles в газете The Daily Mirror, журналист издания впервые употребил слово "битломания," описывая поведение фанатов группы.






Охрана ограждает музыкантов от прессы.

Охрана ограждает музыкантов от прессы.







23 августа 1964г. Музыканты The Beatles пытаются в машине добраться до места проведения концерта.

23 августа 1964г. Музыканты The Beatles пытаются в машине добраться до места проведения концерта.




В 1966 году группа перестала давать живые выступления, обосновывая свое решение тем, что из-за криков фанатов музыки совершенно не слышно. В нашем обзоре представлены фотографии из Лос Анжелеса, сделанные в период с 1964 по 1966 годы.






Девушки наблюдают за музыкантами. 23 августа 1965г.

Девушки наблюдают за музыкантами. 23 августа 1965г.







Девушки бегут по направлению к особняку, в котором остановились музыканты.

Девушки бегут по направлению к особняку, в котором остановились музыканты.







Фанаты группы прорвались сквозь заграждение и убегают от полиции.

Фанаты группы прорвались сквозь заграждение и убегают от полиции.







Ринго Старр в особняке, в котором группа остановилась в Лос Анжелесе.

Ринго Старр в особняке, в котором группа остановилась в Лос Анжелесе.







Музыканты The Beatles в Лос Анжелесе. 25 августа 1964г.

Музыканты The Beatles в Лос Анжелесе. 25 августа 1964г.







Аавгуст 1966г. Публика на концерте группы в Dodger Stadium.

Аавгуст 1966г. Публика на концерте группы в Dodger Stadium.







Битломания в Лос Анжелесе: истерики на концертах

The Beatles выступают в Dodger Stadium.







28 августа 1966г. Две девушки были арестованы после того, как они пытались взобраться на сцену во время выступления группы.

28 августа 1966г. Две девушки были арестованы после того, как они пытались взобраться на сцену во время выступления группы.







30 августа 1965г. Полиция и охрана пытаются остановить молодежь, которая жаждет добраться до музыкантов после концерта.

30 августа 1965г. Полиция и охрана пытаются остановить молодежь, которая жаждет добраться до музыкантов после концерта.




В Советском союзе, а позже и в России, The Beatles также находили отклик в сердцах тысяч поклонников. Возможно, масштабы битломании не были такими грандиозными, как в Британии или США, но и здесь было чему удивиться и чем похвастаться.



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