Шокирующие причины того, почему вам не удается сбросить вес

Согласно данным Бостонского медицинского центра, ежегодно порядка 45 миллионов американцев находятся на диете. Тем не менее, более 2/3 всего населения США страдает от избыточного веса, что означает лишь одно: избавиться от лишних килограммов не так-то и просто.
Сегодня мы ознакомим вас с десятью типичными ошибками, которые допускают люди, желающие похудеть.
Пропуск приемов пищи
Пропуск любого приема пищи никогда не поспособствует снижению вашего веса, особенно если речь идет о завтраке. Дело в том, что когда вы просыпаетесь, ваш организм уже провел некоторое время без пищи, поэтому общий метаболизм замедлен. Если вы не подкрепитесь чем-то с утра, то метаболизм так и будет находиться в этом состоянии. Большинство диетологов рекомендуют завтракать в течение первых 30 минут после пробуждения. Отличным выбором для этого будет фруктовый йогурт, мюсли или яичный омлет с овощами и кусочек тоста из цельнозерновой пшеницы.
Вы пренебрегаете целой группой продуктов питания
Идея ограничения количества углеводов часто применяется в различных диетах. Теоретически все верно. Наше тело использует углеводы в качестве источника энергии. Когда мы съедаем больше углеводов, чем это необходимо, наше тело преобразует их в гликоген, запасы которого хранятся в печени. Когда же количество гликогена достигает необходимого уровня, организм начинает преобразовывать остальные углеводы в жиры, что и приводит к увеличению веса. Ограничение количества углеводов, поступающих в организм с пищей, позволяет эффективно сжигать лишние килограммы. Когда же уровень углеводов, поступающих в организм, становится ниже 20 граммов, организм переходит в состояние кетогенеза. Это означает, что организму уже не хватает углеводов для поддержания правильной работы мышц и мозга, поэтому он начинает использовать кетоны для расщепления жиров и получения энергии. И хотя сам процесс звучит идеально для тех, кто стремится похудеть, на самом деле у него есть ряд побочных эффектов. Среди них следует отметить чувство усталости, головокружение, боли в животе, спутанность сознания и дефицит витаминов.
Употребление слишком малого количества воды
Вода составляет почти 60% нашего тела. Она участвует почти во всех жизненно-важных процессах, таких как выведение токсинов из органов, поддержание непрерывного функционирования пищеварительной системы и др. Наверняка многие наслышаны о том, что в день необходимо выпивать восемь стаканов воды. Но мало кто знает, что недостаток жидкости в организме приводит к почечной недостаточности. Тогда в дело вступает печень, но на этот раз она не сжигает жиры, а наоборот, запасает их. Кроме того, надлежащая гидратация позволяет организму своевременно избавляться от излишков воды и избегать отеков. И, конечно же, нельзя забывать о том, что вода – естественное средство для подавления аппетита. Выпив стакан воды перед едой, вы насытитесь гораздо быстрее и, как следствие, съедите куда меньше калорийной пищи.
Неправильно подобранные кардиотренировки
После массы кропотливых исследований, эксперты пришли к выводу, что наиболее эффективным способом сбросить вес являются высокоинтенсивные интервальные тренировки. Чередование спринта с легким восстанавливающим силы бегом, должно помочь вам в значительной степени уменьшить размеры талии. Для большего эффекта подобные тренировки следует совмещать с силовыми тренировками в тренажерных залах. К тому же, выосокоинтенсивные интервальные тренировки сохранят ваши мышцы и сердечнососудистую систему в тонусе. Для такого рода тренировок требуется лишь 30 минут, но не думайте, что это будет так просто. Это серьезная нагрузка, которая заставит вас попотеть. Следует упомянуть, что эти тренировки позволяют организму находиться в состоянии сжигания жиров последующие 48 часов.
Вы выпиваете слишком много калорий
Одной из самых распространенных причин, почему многим так и не удается сбросить вес, являются высококалорийные напитки. Дело в том, что вы не осознаете, насколько много калорий поступает в организм в процессе, когда вы выпиваете пол литра сладкой воды. Большинство таких напитков содержат более 200 калорий на пол литра. В одной лишь полулитровой бутылке колы содержится почти 480 калорий. Большая часть этих калорий приходится как раз на сахара. В одной такой бутылке может содержаться до 39 грамм сахара, что эквивалентно нескольким столовым ложкам. К слову, то же самое относится к фруктовым сокам и энергетикам.
Вы не высыпаетесь
Необходимо спать как минимум 7 часов подряд. К сожалению, большинство не придерживается этого простого правила на постоянной основе, а те, кто проводят в постели такое количество времени, зачастую время от времени пробуждаются от детского плача, походов в туалет или храпа супруга. Полноценный здоровый сон важен для организма, он определяет баланс гормонов в организме и позволяет телу и мозгу отдохнуть после тяжелого дня. Недостаток сна обычно влечет за собой тягу к сладкому и отсутствие энергии на активный образ жизни.
Хронические заболевания
Строгая диета, регулярные тренировки и контроль приемов пищи не помогут вам сбросить лишний вес, если вы страдаете от какого-либо хронического заболевания. Ряд заболеваний как раз способствует усиленному набору килограммов. Кроме того, хронический стресс, депрессия и тревожность усиливают концентрацию гормона кортизола, который, в свою очередь, заставляет организм накапливать жир.
Недостаток протеинов в пище
Большинство людей, как правило, предпочитают перекусывать парой рогаликов вместо того, чтобы пожарить пару яиц. Это проще и быстрее. Но прибавив немного белков и убавив количество углеводов в приемах пищи, вы будете удивлены. Еще в 2003 году исследования показали, что женщины, употреблявшие одинаковое количество калорий в день, из которых белков было 128 грамм, сбросили куда больше веса, чем женщины, которые употребляли в пищу столько же калорий, но из них было лишь 68 грамм белка. Тем же, кто совмещает диету и тренировки, важно помнить, что белок – это строительный материал, который помогает восстанавливать мышцы после тяжелых нагрузок.
Злоупотребление приправами
Приправы, соусы, такие как кетчуп и майонез, а также заправки для салатов, невероятно калорийны. К примеру, одна столовая ложка майонеза содержит в себе 90 калорий и 10 грамм жира. Садясь на диету, забудьте о сливочных соусах, вам придется заменить их бальзамическим уксусом или лимонным соком.
Отсутствие силовых тренировок
Большинство женщин считает, что поднятие тяжестей превратит их в Халка. Но это далеко не так. В организме женщин просто напросто нет столько тестостерона. Силовые тренировки лишь ускорят ваш метаболизм, сделают кости крепче и уменьшат объем талии. Более того, силовые тренировки обычно позволяют сбросить куда больше килограмм, нежели кардио, а также уберегут вас от диабета и некоторых видов рака.
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