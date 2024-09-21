Как быстро очистить унитаз от ржавчины и известкового налёта тем, что есть под рукой

Если вы живете в съемной или коммунальной квартире, то наверняка столкнулись с тем, что унитаз, скорее всего, находится в запущенном состоянии. Когда в одном пространстве живет много людей, сложно разделить обязанности по дому.







Результат – в унитазе образуются известковые отложения, а если вода из бачка подтекает, то внутри со временем эмаль покрывается ржавчиной.

Как быстро очистить унитаз от ржавчины и налета

Про сиденье для унитаза в этом случае я скажу так – нет смысла его чистить, поскольку оно насквозь пропитано запахом мочи и ржавчины.Пластиковые сиденья стоят недорого, поэтому лучше купить новое. Тем более что после читки унитаза, который будет блестеть, вам точно не захочется садиться на старое сиденье, даже если вы его отмоете.«Ваниш» для ковров, лучше в жидком виде.Уксус или уксусная эссенция.Сода.Перчатки хозяйственные.Старое махровое полотенце или салфетка.Я взяла старую кастрюлю, чтобы потом можно было её выбросить. Смешала в ней все компоненты: половина стакана соды, 1 стакан ваниша, 3-4 ст. ложки уксуса.Важно! Если вы используете уксусную эссенцию, то возьмите не более 15 грамм, чтобы не прожечь перчатки и руки.Смешиваю все ингредиенты, надеваю перчатки, наношу часть раствор на ржавчину, вторую часть на известковые отложения и дополнительно заливаю отверстие уксусом. Смывное отверстие очистить сложнее из-за наличия в нём воды.Чтобы избежать резкого запаха в квартире, закрываю отверстие унитаза плотной пищевой пленкой и оставляю на 2 часа.По истечении времени снимаю пленку и начинаю чистить унитаз жесткой губкой или ершиком.Как правило, все загрязнения отходят от эмали моментально.Совет! В случае если где-то остались пятна, удалите их меламиновой губкой, стоит она недорого и всегда пригодится в хозяйстве.Унитаз после чистки выглядит как новый. Важно и дальше поддерживать чистоту, а также исключить подтекание воды из бачка.