С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Непроливайки проливались в портфелях и все тетражи и учебники были залиты чернилами, которые пачкали.Как выглядела пер...
  • ВЛАДИМИР ТОЛКАЧЕВ
    Вообще то сосуд для чернил назывался ЧЕРНИЛЬНИЦЕЙ.  Учите матчасть!!!Как выглядела пер...
  • Aнатолий Райков
    А навига мне холодильник,если я не курю?Зачем на старых п...

Как быстро очистить унитаз от ржавчины и известкового налёта тем, что есть под рукой

Если вы живете в съемной или коммунальной квартире, то наверняка столкнулись с тем, что унитаз, скорее всего, находится в запущенном состоянии. Когда в одном пространстве живет много людей, сложно разделить обязанности по дому.

Как быстро очистить унитаз от ржавчины и известкового налета тем, что есть под рукой

Результат – в унитазе образуются известковые отложения, а если вода из бачка подтекает, то внутри со временем эмаль покрывается ржавчиной.


Про сиденье для унитаза в этом случае я скажу так – нет смысла его чистить, поскольку оно насквозь пропитано запахом мочи и ржавчины.
Пластиковые сиденья стоят недорого, поэтому лучше купить новое. Тем более что после читки унитаза, который будет блестеть, вам точно не захочется садиться на старое сиденье, даже если вы его отмоете.

Как быстро очистить унитаз от ржавчины и известкового налета тем, что есть под рукой

Что мне понадобилось для удаления налета и ржавчины?

«Ваниш» для ковров, лучше в жидком виде.

Уксус или уксусная эссенция.

Сода.
Перчатки хозяйственные.

Старое махровое полотенце или салфетка.
Как быстро очистить унитаз от ржавчины и известкового налета тем, что есть под рукойКак быстро очистить унитаз от ржавчины и известкового налета тем, что есть под рукой

Я взяла старую кастрюлю, чтобы потом можно было её выбросить. Смешала в ней все компоненты: половина стакана соды, 1 стакан ваниша, 3-4 ст. ложки уксуса.
Важно! Если вы используете уксусную эссенцию, то возьмите не более 15 грамм, чтобы не прожечь перчатки и руки.

Как быстро очистить унитаз от ржавчины и налета


Смешиваю все ингредиенты, надеваю перчатки, наношу часть раствор на ржавчину, вторую часть на известковые отложения и дополнительно заливаю отверстие уксусом. Смывное отверстие очистить сложнее из-за наличия в нём воды.

Как быстро очистить унитаз от ржавчины и известкового налета тем, что есть под рукой

Чтобы избежать резкого запаха в квартире, закрываю отверстие унитаза плотной пищевой пленкой и оставляю на 2 часа.
По истечении времени снимаю пленку и начинаю чистить унитаз жесткой губкой или ершиком.
Как правило, все загрязнения отходят от эмали моментально.
Совет! В случае если где-то остались пятна, удалите их меламиновой губкой, стоит она недорого и всегда пригодится в хозяйстве.
Унитаз после чистки выглядит как новый. Важно и дальше поддерживать чистоту, а также исключить подтекание воды из бачка.

Как быстро очистить унитаз от ржавчины и известкового налета тем, что есть под рукой
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
чистка
Унитаз
наверх