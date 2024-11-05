Как быстро отрыть бутылку канцелярской скрепкой

А вы знаете как при помощи скрепок открыть бутылку? А как при помощи полотенца? Это очень забавные методы, которые не только помогут выйти из сложившейся ситуации, но и удивят ваших друзей. В этом мастер-классе будет показано три любопытных способа, как подручными материалами открыть бутылку.



Открываем бутылку при помощи полотенца

Открываем бутылку при помощи канцелярских скрепок

Берем обычное полотенце из ванной комнаты и складываем его в несколько раз.С горлышка бутылки удаляем пластиковую оболочку. Полотенце удерживаем у стены, а дном бутылки аккуратно ударяем по полотенцу в стену.От инерции и давления внутри бутылки, пробка начнет выходить с каждым ударом.Затем остается ее только вытащит руками.Полотенце играет роль амортизатора, чтобы бутылка не раскололась об стену. Вместо него еще можно использовать обувь, но это обычно применяется на природе.Не рекомендуется пользоваться этим способом дома после 23-00. Ваши соседи этого точно не оценят.Теперь переходим к способу где понадобятся 2 канцелярские скрепки.Разгибаем их вот так.Далее по краешку горла просовываем сначала одну скрепку.Если тяжело идет, то можно попробовать использовать плоскогубцы.Немного разгибаем загнутый край и продолжаем просовывать.Поворачиваем скрепку, следовательно нижняя часть которая под пробкой тоже повернулась.Проделываем такой же трюк с другой скрепкой на противоположной стороне пробки.Завязываем хвостики между собой.Просовываем ручку или отвертку.И просо вытягиваем пробку.Все очень просто и легко.