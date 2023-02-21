8 кулинарных хитростей, которые так упростят процесс готовки, что на кухню захочется заходить почаще

Секрет 1: Как вкусно приготовить пасту

Если в пасту добавить масло, к ней не будет крепиться соус

Секрет 2: Как усилить вкус горячего шоколада

Щепотка соли усилит вкус горячего шоколада

Секрет 3: Как сделать идеальную глазунью

Если сковорода будет горячей, яичница сразу пристанет и сгорит

Секрет 4: Как приготовить вкусный соус

Универсальный соус получится сделать методом дегласирования. / Фото: pinterest.ru

Секрет 5: Как бороться с сухостью мяса

Куриные ножки нужно замочить в рассоле. / Фото: povarenok.ru

Секрет 6: Как сделать томатный соус нежнее

Сливочное масло сделает соус из томатов нежнее. / Фото: foodmood.ru

Секрет 7: Как приготовить идеальные яйца пашот

Самый легкий способ - разбить яйца в пленку и сварить. / Фото: nadoremont.com

Секрет 8: Как сделать на рыбе хрустящую корочку

Хрустящая корочка получится, если жарить рыбу на сковороде из нержавеющей стали