8 кулинарных хитростей, которые так упростят процесс готовки, что на кухню захочется заходить почаще

Все мы любим хорошо покушать. Но лишь единицы получают настоящее удовольствие от процесса приготовления еды. Кстати, именно они обычно делятся секретами того, как можно довести привычное блюдо до совершенства и подарить ему поистине потрясающий вкус. Novate.ru рассказывает об этих приемах более подробно, чтобы вы тоже смогли стать богами кулинарии.
Секрет 1: Как вкусно приготовить пасту
Если в пасту добавить масло, к ней не будет крепиться соус
Кажется, проще блюда, чем макароны просто не существует, однако даже они могут получится невкусными, если не соблюдать некоторые нюансы приготовления. Например, все мы привыкли брать первую попавшуюся кастрюлю, наливать в нее половину воды и после кипения отправлять внутрь пасту. Однако такой подход приводит лишь к тому, что макароны слипаются и становятся похожи на кашу.
Самый оптимальный вариант – брать кастрюлю минимум на 6 литров и наливать в нее столько воды, чтобы жидкость занимала ¾ объема. Это позволит макаронам сохранить необходимую структуру. А если вы собираетесь подавать пасту вместе с соусом, тогда не добавляйте в воду растительное масло: оно покрывает макароны тонкой пленкой, которая не дает соусу «закрепиться».
И самое главное – варите пасту на пару минут меньше, чем указано на упаковке, а до полной готовности доводите вместе с кипящим соусом. Не переживайте, что эксперимент провалится. Многие шеф-повара оставляют макароны недоваренными, чтобы дать им больше времени напитаться соусом, таким образом делая их вкус более ярким и насыщенным.
Секрет 2: Как усилить вкус горячего шоколада
Щепотка соли усилит вкус горячего шоколада
Вряд ли вы слышали о таком интересном способе приготовления горячего шоколада, но ради интереса стоит попробовать. Возьмите обычный рассыпной порошок, добавьте в него молоко и секретный ингредиент – щепотку соли. Вот увидите, вкус станет более шоколадным. Так произойдет из-за натрия, входящего в состав соли. Он заставляет рецепторы работать активнее, благодаря чему сладкий вкус любимого напитка усиливается.
Секрет 3: Как сделать идеальную глазунью
Если сковорода будет горячей, яичница сразу пристанет и сгорит
Да-да, свои секреты есть даже в приготовлении обычной глазуньи. Во-первых, яйца необходимо вбивать на холодную или теплую сковороду с маслом (предпочтительнее сливочным либо оливковым), а жарить на слабом огне под плотной крышкой. Такой подход обеспечит медленную и равномерную прожарку, а готовая глазунья получится нежная и воздушная. В ином случае яичный белок начнет пузыриться и мгновенно сворачиваться, приставая ко дну, в результате чего получится безвкусный тонкий блин, который плохо отходит от сковороды.
Во-вторых, яйца необходимо разбивать максимально близко ко дну сковороды, чтобы желток не лопнул и не растекся. В-третьих, нужно обязательно разрезать плотный внутренний белок, чтобы он смешался с остальной жидкой массой. Для этого следует аккуратно провести кончиком ножа вокруг желтка.
Секрет 4: Как приготовить вкусный соус
Универсальный соус получится сделать методом дегласирования. / Фото: pinterest.ru
Любое блюдо становится лучше, если в тандеме с ним подают вкусный соус. Рассказываем о простом и быстром способе приготовления – дегласировании. Это кулинарная техника, в которой потемневшие остатки пищи со сковороды растворяются жидкостью для получения базового соуса. То есть, если после жарки мяса или овощей на дне сковороды остались пригоревшие кусочки и жир, вам необходимо не отправлять посуду в раковину, а налить в нее один стакан ароматной жидкости. Идеальный вариант – вино, овощной или мясной бульон. Далее доведите все до кипения и варите до тех пор, пока соус не выкипит наполовину и не загустеет. Подавать его можно ко многим блюдам, но особенно хорошо он звучит с мясными.
Секрет 5: Как бороться с сухостью мяса
Куриные ножки нужно замочить в рассоле. / Фото: povarenok.ru
Шеф-повар Маркус Самуэльссон обожает готовить жареную курицу. Именно поэтому он знаком со всеми тонкостями и нюансами ее приготовления. Один из главных секретов идеального блюда состоит в том, что нужно заранее замочить мясо. Для рассола вам понадобится одна чашка соли и две чашки кипятка. Когда соль растворится, добавьте еще шесть чашек воды, положите туда курицу и поставьте в холодильник где-то на полтора-два часа.
Секрет 6: Как сделать томатный соус нежнее
Сливочное масло сделает соус из томатов нежнее. / Фото: foodmood.ru
Из-за высокой кислотности томатов соус из помидоров часто получается кисловатым. Однако этого можно избежать, если знать секретный ингредиент. Итак, для начала нужно обжарить в оливковом масле измельченный лук и чеснок, затем добавить помидоры и тушить 20 минут. Последний, но менее важный компонент, о котором знают далеко не все – сливочное масло. Его главный секрет состоит в том, что он снижает кислотность томатов и, соответственно, делает вкус готового соуса более нежным. Понадобится всего два небольших кусочка, чтобы довести соус до идеала.
Секрет 7: Как приготовить идеальные яйца пашот
Самый легкий способ - разбить яйца в пленку и сварить. / Фото: nadoremont.com
Яйца пашот по праву считаются одними из самых сложных в приготовлении. Без внимательности, сноровки и постоянной практики здесь точно не получится обойтись. Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер говорит, что лучше всего начинать свой путь с пищевой пленки. Ее следует разместить на дне небольшой емкости, смазать маслом и разбить туда яйца. Следующий шаг – налить в кастрюлю воды, поставить на плиту и довести до кипения. Когда появятся пузыри, посуду нужно ненадолго убрать с огня, а затем снова поставить и кинуть в воду подготовленные яйца. Они должны вариться около четырех минут. В этом случае форма пашот получится идеальной.
Секрет 8: Как сделать на рыбе хрустящую корочку
Хрустящая корочка получится, если жарить рыбу на сковороде из нержавеющей стали
Рыба с хрустящей корочкой получается далеко не у всех и не всегда. Но это происходит не из-за сложности процессе, а, скорее, по причине незнания. Самое главное в этом вопросе – быть терпеливым и внимательным. Большую роль играет и выбор посуды. Сразу откажитесь от идеи использовать антипригарную сковороду – на ней рыба никогда не подсушится и не приобретет аппетитную хрустящую корочку. Чугунный экземпляр также является не лучшим вариантом, так как передает посторонние запахи и вкусы. А вот сковорода из нержавеющей стали подойдет идеально.
Поставьте ее на плиту, налейте растительное масло и подождите, пока оно нагреется (нужная температура определяется по наличию легкого дымка). Далее положите рыбу шкуркой вниз в центр сковороды, плотно прижмите пальцами и подождите три-четыре минут. Обратите внимание, что сначала рыба может прилипнуть ко дну, но это нормально. За несколько минут, проведенных на сковороде, выйдет лишняя влага, а шкура начнет отходить и подрумяниваться. Далее вам нужно будет перевернуть кусок и обжарить рыбу на небольшом огне с другой стороны до полной готовности.
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