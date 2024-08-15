Художникам и не только: как самому сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

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Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки





Художника обидеть может каждый. Особенно, производители товаров для творчества, которые ставят такие ценники, что невольно задумываешься над двойным смыслом афоризма «художник должен быть голодным». И если вы только начинаете свой долгий путь в искусстве и не имеете возможности тратить много, не откладывайте мечту в долгий ящик. Новости СМИ2



Художника обидеть может каждый. Особенно, производители товаров для творчества, которые ставят такие ценники, что невольно задумываешься над двойным смыслом афоризма «художник должен быть голодным». И если вы только начинаете свой долгий путь в искусстве и не имеете возможности тратить много, не откладывайте мечту в долгий ящик.Лучше начните с того, что сделайте угли для рисования .

Шаг 1

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Шаг 2

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Шаг 3

Шаг 4

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки