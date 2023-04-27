Как спали аристократы в XVIII веке: Шкаф вместо кровати, ларец-подушка и другие странности

Голову на ларчик кладу

На больших сундуках нередко спали, а под голову подкладывали маленький ларчик. /Фото: kontora-k.ru

Как дамы в креслах спали, а шею подставкой подпирали

Старинные прически были очень объемными, и во время сна могли повредиться. /Фото: images11.domashnyochag.ru

Валики для сна на заказ: у кого богаче?

Валики для сна используются и сегодня, но только с целью профилактики шейного остеохондроза. /Фото: 1poortopedii.ru

Зачем Петр I в шкафу спал, а дамы надевали на ночь чепец из металла

Моду спать в шкафу Петр I привез из Голландии. /Фото: comandir.com