Чем занимается младший сын Майкла Джексона, который остался без отца в 7-летнем возрасте

Младший сын Майкла Джексона после смерти отца практически не появлялся на публике и не стремился привлекать к себе внимание журналистов. Он вместе с братом и сестрой воспитывался в доме бабушки и законного опекуна Кэтрин Джексон, которая поддерживала желание внука держаться подальше от любопытных глаз. Сегодня Принцу Майклу II уже почти 20 лет, и он по-прежнему не может назвать себя публичным человеком, хотя не так давно он даже решился выступить в эфире программы «Доброе утро, Британия».
Маленький Принц
Майкл Джексон.
Он появился на свет 21 февраля 2002 года при помощи суррогатной матери, имя которой остаётся неизвестным до сих пор. К тому времени у Майкла Джексона уже было двое детей, сын Принц Майкл и дочь Пэрис, которые родились в браке короля эстрады и Дебби Роу. Правда, этот союз носил, скорее, договорной характер, и Майкл Джексон щедро оплатил услуги Роу, согласившейся стать матерью его детей. Впрочем, воспитанием всех троих наследников он занимался сам.
Майкл Джексон с младшим сыном в 2002 году.
Принц-младший невольно стал причиной скандала ещё будучи младенцем, ведь это его отец едва не уронил с балкона. Фотографии и видеозаписи происшествия тогда облетели весь мир, а самого Джексона стали обвинять в жестокости. Кстати, даже на том видео лицо Принца II, сидящего на руках у отца, было прикрыто салфеткой, чтобы никто не мог рассмотреть его лица. Таким образом Майкл Джексон пытался оградить детей от узнавания на улицах, ведь даже старшие его дети обычно появлялись на публике с маской на лице, либо же в огромных тёмных очках и в капюшонах.
Майкл Джексон с младшим сыном.
Кстати, из-за того, что Майкл Джексон скрывал лицо младшего сына, накрыв одеялом, его стали называть Бланкетом (Blanket в переводе с английского – одеяло). Когда Принц вырос, он перестал скрывать лицо под одеялом, но по-прежнему стремился оставаться вне зоны внимания общественности. Он заслужил новое имя – invisible boy (невидимый мальчик). Но парень к тому моменту уже имел полное право голоса и выбрал то имя, которое нравилось ему. С 2015 года он откликается только в том случае, когда его называют Bigi. По словам Принца, это имя помогло ему почувствовать себя увереннее, хотя он до сих пор стесняется в присутствии незнакомых людей.
Дети Майкла Джексона.
Говорили, что после смерти отца в 2009 году Принц II тяжелее всех переживал его уход. Из всех троих наследников Майкла Джексона, именно у него было больше всего проблем с адаптацией в жизни без отца, хоть Кэтрин Джексон старалась помочь внуку и окружала его своей любовью и заботой. Он учился в Buckley School in Sherman Oaks, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, так как был любознательным и старательным учеником. А ещё он увлекался боевыми искусствами и видеоиграми и мечтал в будущем стать режиссёром.
Самостоятельная жизнь
Принс Майкл Джексон II.
До 18 лет Bigi жил с бабушкой и дедушкой, а после совершеннолетия отправился в «свободное плавание». И сам себе сделал шикарный подарок, приобрёл в Калифорнии, неподалёку от дома Джозефа и Кэтрин Джексон, роскошный особняк площадью в 600 квадратных метров стоимостью в два миллиона фунтов стерлингов. В его новом доме шесть спален, семь ванных комнат, а также гараж с местом для трех автомобилей. Деньги на приобретение жилья он, по всей видимости, взял из своего ежегодного пособия, составляющего 5,8 миллиона фунтов стерлингов.
Дети Майкла Джексона.
В день рождения Bigi первой поздравила его сестра Пэрис, написавшая о том, что она помнит ещё то время, когда меняла подгузники младшему брату, а теперь он вырос и стал очень привлекательным, вдумчивым и милым молодым мужчиной, которым она имеет все основания гордиться. Кстати, она же рассказала о том, что Принц II предпочитает вести закрытый образ жизни, поэтому никакие подробности о нём она сообщать не станет.
Принс Майкл Джексон I и Принс Майкл Джексон II.
Хоть младший сын Майкла Джексона и не любил внимания к себе, но в конце октября 2021 года он неожиданно появился в программе «Доброе утро, Британия». В тот день трое детей поп-короля устроили ежегодную вечеринку и просмотр «Триллера», которые проходили на Хэллоуин, чтобы почтить память своего отца в его бывшем доме. Bigi вместе с братом и сестрой, как когда-то Майкл Джексон, озабочены вопросами защиты окружающей сестры. И Принц II решил с телеэкранов обратиться с призывом к мировым лидерам принять меры в связи с изменениями климата.
Принс Майкл Джексон I и Принс Майкл Джексон II.
На вопросы поклонников Майкла Джексона о том, не собирается ли Bigi пойти по стопам своего известного отца и стать музыкантом или певцом, юноша просто отвечает: даже если бы он и захотел покорить музыкальный олимп, у него нет ни единого шанса для этого. Ведь Bigi, по его признанию, не умеет ни петь, ни танцевать. Однако он планирует заниматься тем, что могло бы приносить людям пользу. Поэтому и начал с защиты окружающей среды.
Bigi.
Наследники Майкла Джексона всегда и во всём поддерживают друг друга и заверяют: они всегда будут дорожить той дружбой, которая между ними существует. По мнению Принца I, старшего сына исполнителя, они все очень разные, но это не мешает им оставаться по-настоящему близкими людьми. Bigi самый младший из них, и пока неизвестно, чем он собирается заниматься в дальнейшем, так как мальчик тщательно скрывает свою жизнь вообще и планы на будущее в частности.
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