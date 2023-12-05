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Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

К сожалению, большинство людей думает, что эфирные масла имеют довольно ограниченный способ применения. К примеру, все мы знаем, что их можно добавлять в ароматические лампы или использовать для изготовления ароматических саше.
Однако это далеко не все возможности эфирных масел, и о том, что их можно использовать для решения разных бытовых проблем знают не все.
Мы собрали для вас подборку полезных рекомендаций по нестандартному использованию эфирных масел, которые обязательно нужно взять на заметку.

Приятный запах в ванной


Капните небольшое количество эфирного масла внутрь рулона туалетной бумаги, чтобы в ванной комнате всегда стоял прекрасный аромат.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Благоухающая одежда


Немного кедрового, лавандового или эвкалиптового масла можно капнуть прямо на деревянные полки или ящики комода, благодаря чему одежда будет приятно пахнуть.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Чистая микроволновка


Наполните миску водой и добавьте в нее 4 капли лимонного масла. Затем поставьте миску в микроволновую печь и включите нагрев. Через пару минут просто протрите микроволновку внутри мягкой тканью: все загрязнения моментально исчезнут.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Чистая мебель


Эфирное масло лимона можно использовать для того чтобы удалить следы фломастеров с обивки мебели.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Диффузор для дома


Нанесите немного вашего любимого ароматического масла на деревянную прищепку и прикрепите ее к вентиляционной решетке. Прищепка с эфирным маслом сможет заменить дорогие ароматические диффузоры.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Ароматизатор для обуви


Насыпьте в обувь немного пищевой соды, а затем распылите на нее любимое эфирное масло. Это поможет избавиться от неприятного запаха.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Натуральный инсектицид


Используйте масло перечной мяты для отпугивания муравьев, пауков и других насекомых. Все что нужно сделать — разложить ватные диски, сбрызнутые эфирным маслом, по углам дома.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Приятный запах на кухне


Если вас беспокоит неприятный запах из мусорного бака, просто положите ватный диск с несколькими каплями любимого эфирного масла на дно ведра.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Ароматизация дома


Наполнить дом приятным ароматом можно даже в процессе уборки. Для этого поместите несколько ароматизированных ватных дисков в пылесборник пылесоса.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Чистая стиральная машина


Если лоток для стирального порошка засорился, то при следующей стирке добавьте к порошку несколько капель масла лаванды или масла чайного дерева.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Кондиционер для белья


Несколько капель лавандового масла или масла чайного дерева, добавленные в чашку с уксусом, способны заменить дорогие кондиционеры для белья.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Хороший сон


Для тех, кто плохо засыпает, будет полезен следующий совет. Добавьте в распылитель спирт и несколько капель эфирного масла лаванды. Распылите ароматическое средство на подушки за 10-15 минут до сна.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

Лечение насморка


Добавьте несколько капель эфирного масла мяты или эвкалипта в кастрюлю с кипятком и подышите над паром в течение 10 минут, ваше дыхание сразу станет легче.

Применение эфирных масел для решения бытовых проблем
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Эфирное маслоприменение

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