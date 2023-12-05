Применение эфирных масел для решения бытовых проблем

К сожалению, большинство людей думает, что эфирные масла имеют довольно ограниченный способ применения. К примеру, все мы знаем, что их можно добавлять в ароматические лампы или использовать для изготовления ароматических саше.

Однако это далеко не все возможности эфирных масел, и о том, что их можно использовать для решения разных бытовых проблем знают не все.

Мы собрали для вас подборку полезных рекомендаций по нестандартному использованию эфирных масел, которые обязательно нужно взять на заметку.





Приятный запах в ванной

Благоухающая одежда

Чистая микроволновка

Чистая мебель

Диффузор для дома

Ароматизатор для обуви

Натуральный инсектицид

Приятный запах на кухне

Ароматизация дома

Чистая стиральная машина

Кондиционер для белья

Хороший сон



Лечение насморка

Капните небольшое количество эфирного масла внутрь рулона туалетной бумаги, чтобы в ванной комнате всегда стоял прекрасный аромат.Немного кедрового, лавандового или эвкалиптового масла можно капнуть прямо на деревянные полки или ящики комода, благодаря чему одежда будет приятно пахнуть.Наполните миску водой и добавьте в нее 4 капли лимонного масла. Затем поставьте миску в микроволновую печь и включите нагрев. Через пару минут просто протрите микроволновку внутри мягкой тканью: все загрязнения моментально исчезнут.Эфирное масло лимона можно использовать для того чтобы удалить следы фломастеров с обивки мебели.Нанесите немного вашего любимого ароматического масла на деревянную прищепку и прикрепите ее к вентиляционной решетке. Прищепка с эфирным маслом сможет заменить дорогие ароматические диффузоры.Насыпьте в обувь немного пищевой соды, а затем распылите на нее любимое эфирное масло. Это поможет избавиться от неприятного запаха.Используйте масло перечной мяты для отпугивания муравьев, пауков и других насекомых. Все что нужно сделать — разложить ватные диски, сбрызнутые эфирным маслом, по углам дома.Если вас беспокоит неприятный запах из мусорного бака, просто положите ватный диск с несколькими каплями любимого эфирного масла на дно ведра.Наполнить дом приятным ароматом можно даже в процессе уборки. Для этого поместите несколько ароматизированных ватных дисков в пылесборник пылесоса.Если лоток для стирального порошка засорился, то при следующей стирке добавьте к порошку несколько капель масла лаванды или масла чайного дерева.Несколько капель лавандового масла или масла чайного дерева, добавленные в чашку с уксусом, способны заменить дорогие кондиционеры для белья.Для тех, кто плохо засыпает, будет полезен следующий совет. Добавьте в распылитель спирт и несколько капель эфирного масла лаванды. Распылите ароматическое средство на подушки за 10-15 минут до сна.Добавьте несколько капель эфирного масла мяты или эвкалипта в кастрюлю с кипятком и подышите над паром в течение 10 минут, ваше дыхание сразу станет легче.