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17 знакомых для родителей ситуаций, которые доказывают, что детей лучше не брать с собой в магазин


Что бывает, когда берешь детей в магазин.

Что бывает, когда берешь детей в магазин.

Все родители прекрасно знают, что походы в магазин с маленькими детьми могут превратиться в настоящее испытание. Если малыш своенравный и ему позволяют делать все, что он хочет, тогда ждать беды. Эти фотографии - лишнее тому подтверждение.

1. Маленький инспектор в поисках просрочки


В поисках той самой... | Фото: Люкс ФМ.

В поисках той самой... | Фото: Люкс ФМ.

 

2. «Кто занимался выкладкой товара? Тут все неправильно! Переделать!»


Но покупатель всегда прав... | Фото: Infodays.

Но покупатель всегда прав... | Фото: Infodays.

 

3. Дети могут построить кого угодно и что угодно, даже ершики для унитаза


Novate.ru рекомендует, покупать детям ершики, а не игрушки. | Фото: Orer.am.

Novate.ru рекомендует, покупать детям ершики, а не игрушки. | Фото: Orer.am.

 

4. «Стою вот и думаю, что взять: пельмени или этого милого мальчика...»


Дети в морозилке лучше сохраняются. | Фото: Best Life.

Дети в морозилке лучше сохраняются. | Фото: Best Life.

 

5. «Это еще ничего, в прошлый раз он разобрал унитаз...»


Юный сантехник. | Фото: Humor.fm.

Юный сантехник. | Фото: Humor.fm.

 

6. «У этой тети нет головы, но возможно есть молоко?»


Очень странная тетенька, надо ее осмотреть повнимательнее. | Фото: Noticias ao Minuto.

Очень странная тетенька, надо ее осмотреть повнимательнее. | Фото: Noticias ao Minuto.

 

7. Разнообразие выбора меня убивает...


Когда столкнулась со сложным выбором. | Фото: Люкс ФМ.

Когда столкнулась со сложным выбором. | Фото: Люкс ФМ.

 

8. У этих детей большое будущее в мире высокой моды


17 знакомых для родителей ситуаций, которые доказывают, что детей лучше не брать с собой в магазин

«Фэшн - май профэшн!» | Фото: Orer.am.

 

9. «Мама пропала в какой-то таинственной кабинке.
.. Пришлось найти новую маму!»


Он сделал свой выбор. | Фото: Pinterest.

Он сделал свой выбор. | Фото: Pinterest.

 

10. Иногда родители откровенно используют своих детей...


Кто-то скучает, а кто-то пашет! | Фото: Vesti.

Кто-то скучает, а кто-то пашет! | Фото: Vesti.

 

11. Заложница своих желаний


Novate.ru уверяет: мечтать не вредно! | Фото: xEXE club.

Novate.ru уверяет: мечтать не вредно! | Фото: xEXE club.

 

12. Да уж, продавцам детского отдела не позавидуешь!


17 знакомых для родителей ситуаций, которые доказывают, что детей лучше не брать с собой в магазин

«Порядок» в детском отделе. | Фото: Car Tires.

 

13. «Мама, вези тележку, я выбрала... Берем все...»


Я летаю! Я в раю! | Фото: Телеграф.

Я летаю! Я в раю! | Фото: Телеграф.

 

14. «Не могу выбрать, не попробовав!»


Немного о детской непосредственности. | Фото: Ok.

Немного о детской непосредственности. | Фото: Ok.

 

15. «А что это не шапки?»


Биба и Боба... | Фото: Смех без границ.

Биба и Боба... | Фото: Смех без границ.

 

16. «Покупки - дело утомительное!»


Задремал в тележке. | Фото: Фишки.нет.

Задремал в тележке. | Фото: Фишки.нет.

 

17. «Бабочек нет, значит надо идти в рыбный отдел, ловить рыбу!»


Сачки есть, осталось найти добычу. | Фото: bugaga.ru.

Сачки есть, осталось найти добычу. | Фото: bugaga.ru.

 

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17 знакомых для родителей ситуаций, которые доказывают, что детей лучше не брать с собой в магазин

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17 знакомых для родителей ситуаций, которые доказывают, что детей лучше не брать с собой в магазинПодписаться на мой Instagram
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