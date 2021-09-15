17 знакомых для родителей ситуаций, которые доказывают, что детей лучше не брать с собой в магазин

Что бывает, когда берешь детей в магазин.
Все родители прекрасно знают, что походы в магазин с маленькими детьми могут превратиться в настоящее испытание. Если малыш своенравный и ему позволяют делать все, что он хочет, тогда ждать беды. Эти фотографии - лишнее тому подтверждение.
1. Маленький инспектор в поисках просрочки
В поисках той самой... | Фото: Люкс ФМ.
2. «Кто занимался выкладкой товара? Тут все неправильно! Переделать!»
Но покупатель всегда прав... | Фото: Infodays.
3. Дети могут построить кого угодно и что угодно, даже ершики для унитаза
Novate.ru рекомендует, покупать детям ершики, а не игрушки. | Фото: Orer.am.
4. «Стою вот и думаю, что взять: пельмени или этого милого мальчика...»
Дети в морозилке лучше сохраняются. | Фото: Best Life.
5. «Это еще ничего, в прошлый раз он разобрал унитаз...»
Юный сантехник. | Фото: Humor.fm.
6. «У этой тети нет головы, но возможно есть молоко?»
Очень странная тетенька, надо ее осмотреть повнимательнее. | Фото: Noticias ao Minuto.
7. Разнообразие выбора меня убивает...
Когда столкнулась со сложным выбором. | Фото: Люкс ФМ.
8. У этих детей большое будущее в мире высокой моды
«Фэшн - май профэшн!» | Фото: Orer.am.
9. «Мама пропала в какой-то таинственной кабинке... Пришлось найти новую маму!»
Он сделал свой выбор. | Фото: Pinterest.
10. Иногда родители откровенно используют своих детей...
Кто-то скучает, а кто-то пашет! | Фото: Vesti.
11. Заложница своих желаний
Novate.ru уверяет: мечтать не вредно! | Фото: xEXE club.
12. Да уж, продавцам детского отдела не позавидуешь!
«Порядок» в детском отделе. | Фото: Car Tires.
13. «Мама, вези тележку, я выбрала... Берем все...»
Я летаю! Я в раю! | Фото: Телеграф.
14. «Не могу выбрать, не попробовав!»
Немного о детской непосредственности. | Фото: Ok.
15. «А что это не шапки?»
Биба и Боба... | Фото: Смех без границ.
16. «Покупки - дело утомительное!»
Задремал в тележке. | Фото: Фишки.нет.
17. «Бабочек нет, значит надо идти в рыбный отдел, ловить рыбу!»
Сачки есть, осталось найти добычу. | Фото: bugaga.ru.
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