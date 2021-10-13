Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Коряцкий
    Этой моде уже лет 30 и называется она мода педиков, самим то не надоело изображать педрил голожопых в обтянутых портк...16 старомодных ве...
  • Алиса Майская
    Ну и "Как жили простые американцы в конце 1940-х"? На фото открыточные туристические виды и богатые районы, а где "пр...Как жили простые ...
  • renatina2
    Да это наше детство!Игры начала 90-х,...

10 изысков американской кухни, которые загоняют в ступор россиян и других туристов


Странные кулинарные пристрастия американцев.

Странные кулинарные пристрастия американцев.

На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. И многообразие национальных кухонь разных стран как нельзя лучше подчеркивает эту поговорку. Чем же может удивить американская кухня, если вспомнить, что население США – выходцы со всех уголков Земли? Подробнее – в нашем обзоре специально для читателей Novate.ru.


1. Вафли с курицей


Сладкие бельгийские вафли с курицей. | Фото: Ribalych.ru.

Сладкие бельгийские вафли с курицей. | Фото: Ribalych.ru.

Наверняка, каждый знает какие на вкус бельгийские вафли. Более того, многие очень любят есть их на завтрак со сгущенкой, сливками или сиропом. А вот в южных штатах Америки к этому лакомству относятся несколько иначе. Так их едят на завтрак вместе с жареной курицей. Дополняющим элементом блюда является кленовый или медовый сироп.

2. Жареное масло


Жареное масло в панировке на палочке. | Фото: Virginia Public Radio.

Жареное масло в панировке на палочке. | Фото: Virginia Public Radio.

Редакция Novate.ru настоятельно не рекомендует читать этот пункт людям со слабыми нервами и чувствительным желудком, ведь речь пойдет о жареном масле. Способ приготовления данной закуски довольно прост. Кусок обычного масла щедро обваливают в панировочных сухарях, жарят во фритюре, а после опускают в другое кипящее масло. Супервредная и жирная закуска подается в картонной коробочке, на палочке и считается уличной едой.

3. Бекон в шоколаде


Бекон в шоколаде. | Фото: Reddit.

Бекон в шоколаде. | Фото: Reddit.

Бекон в шоколаде можно смело считать западным аналогом нашего сала в шоколаде. Необычная закуска популярна в северных штатах и частенько продается на ярмарках. Традиционно блюдо готовят из копченого бекона, посыпанного солью и политого молочным шоколадом. После застывания шоколада закуска имеет вид батончика. Иногда кроме соли добавляют еще измельченные фисташки или миндаль.

4. Пончик-бургер


Бургер в пончике. | Фото: Read More.

Бургер в пончике. | Фото: Read More.

Бургер фактически является символом американской культуры. Действительно, в этой стране существует, наверное, самое большое количество разновидностей этой закуски. Одним из самых необычных вариантов это лакомства можно назвать пончик-бургер. По сути он состоит из тех же ингредиентов, что и обычный, но вместо традиционной булки используется сладкий пончик.

5. Жареные соленые огурцы


Соленые огурцы во фритюре. | Фото: Pinterest.

Соленые огурцы во фритюре. | Фото: Pinterest.

Оказывается, американцы тоже неравнодушны к соленым огурцам. Только, пока у нас их едят прямо из банки, в Америки их еще обжаривают во фритюре. При этом огурцы могут быть нарезаны кружочками или тонкими полосками, а могут быть обжарены целиком

6. Пицца с хот-догами


Хот-дог пицца. | Фото: Mr. Travel Fitness.

Хот-дог пицца. | Фото: Mr. Travel Fitness.

Традиционная итальянская пицца кажется американцам слишком скучной. Наверное, из-за этого они никак не могут прекратить экспериментировать с этим блюдом. Одним из самых безумных экспериментов, по мнению Novate.ru, является пицца с бортиком из маленьких хот-догов. Что же, надо сказать выглядит довольно аппетитно, но очень калорийно.

7. Спам


Консервированное мясо. | Фото: www.pinterest.ch.

Консервированное мясо. | Фото: www.pinterest.ch.

Продукт торговой марки Spam - это некое подобие нашей тушенки. Он появился на американском рынке еще в годы войны, когда народу нужна была дешевая альтернатива мясу. Однако, несмотря на то, что военные кризисы давно позади, консервированное мясо прижилось на Гавайях. Там его активно продают и используют для приготовления некоторых блюд. Самым необычным из них можно смело назвать суши. Кстати, сами роллы формируют при помощи банки от этого самого мяса.

8. Сладкие огурцы


Сладкие маринованные огурцы. | Фото: Best Pictures Gallery, Pinterest.

Сладкие маринованные огурцы. | Фото: Best Pictures Gallery, Pinterest.

Человеку, который далек от американской кухни, будет сложно понять, что это за диковинная закуска. Однако, на деле, это всего лишь огурцы, маринованные в сладком сиропе. Именно из-за него овощи приобретают яркий красный оттенок. Выглядит странно, да и вкус - на любителя.

9. Овощное желе


Овощной салат под желе. | Фото: Yousense.info.

Овощной салат под желе. | Фото: Yousense.info.

Думаете это какой-то вкусный пудинг или тортик? Если да, то вы сильно ошибаетесь. На самом деле, на фото запечатлен овощной салат под внушительным слоем желе. Глядя на этот шедевр, понимаешь, что американцы - те еще изобретатели в плане кулинарии.

10. Картофельные изыски


Картофель в Америке. | Фото: BIGpicture.ru.

Картофель в Америке. | Фото: BIGpicture.ru.

В нашей культуре картофель является одним из основных продуктов в рационе, однако у американцев к нему несколько иное отношение. Во первых, в этой стране его потребляют вместе с кожурой, считая, что именно в ней содержатся витамины. Более того, в Америке есть даже блюдо, которое называется potato skins и оно является ничем иным, как обычными картофельными очистками. Вторая странность - продажа картофеля. В магазинах корнеплоды отпускаются не килограммами, а поштучно. Ну и последний сюрприз - чищенный картофель, который продается в герметично закрытых консервных банках.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 изысков американской кухни, которые загоняют в ступор россиян и других туристов

И не забудьте:
10 изысков американской кухни, которые загоняют в ступор россиян и других туристовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх