10 изысков американской кухни, которые загоняют в ступор россиян и других туристов

Странные кулинарные пристрастия американцев.
На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. И многообразие национальных кухонь разных стран как нельзя лучше подчеркивает эту поговорку. Чем же может удивить американская кухня, если вспомнить, что население США – выходцы со всех уголков Земли? Подробнее – в нашем обзоре специально для читателей Novate.ru.
1. Вафли с курицей
Сладкие бельгийские вафли с курицей. | Фото: Ribalych.ru.
Наверняка, каждый знает какие на вкус бельгийские вафли. Более того, многие очень любят есть их на завтрак со сгущенкой, сливками или сиропом. А вот в южных штатах Америки к этому лакомству относятся несколько иначе. Так их едят на завтрак вместе с жареной курицей. Дополняющим элементом блюда является кленовый или медовый сироп.
2. Жареное масло
Жареное масло в панировке на палочке. | Фото: Virginia Public Radio.
Редакция Novate.ru настоятельно не рекомендует читать этот пункт людям со слабыми нервами и чувствительным желудком, ведь речь пойдет о жареном масле. Способ приготовления данной закуски довольно прост. Кусок обычного масла щедро обваливают в панировочных сухарях, жарят во фритюре, а после опускают в другое кипящее масло. Супервредная и жирная закуска подается в картонной коробочке, на палочке и считается уличной едой.
3. Бекон в шоколаде
Бекон в шоколаде. | Фото: Reddit.
Бекон в шоколаде можно смело считать западным аналогом нашего сала в шоколаде. Необычная закуска популярна в северных штатах и частенько продается на ярмарках. Традиционно блюдо готовят из копченого бекона, посыпанного солью и политого молочным шоколадом. После застывания шоколада закуска имеет вид батончика. Иногда кроме соли добавляют еще измельченные фисташки или миндаль.
4. Пончик-бургер
Бургер в пончике. | Фото: Read More.
Бургер фактически является символом американской культуры. Действительно, в этой стране существует, наверное, самое большое количество разновидностей этой закуски. Одним из самых необычных вариантов это лакомства можно назвать пончик-бургер. По сути он состоит из тех же ингредиентов, что и обычный, но вместо традиционной булки используется сладкий пончик.
5. Жареные соленые огурцы
Соленые огурцы во фритюре. | Фото: Pinterest.
Оказывается, американцы тоже неравнодушны к соленым огурцам. Только, пока у нас их едят прямо из банки, в Америки их еще обжаривают во фритюре. При этом огурцы могут быть нарезаны кружочками или тонкими полосками, а могут быть обжарены целиком
6. Пицца с хот-догами
Хот-дог пицца. | Фото: Mr. Travel Fitness.
Традиционная итальянская пицца кажется американцам слишком скучной. Наверное, из-за этого они никак не могут прекратить экспериментировать с этим блюдом. Одним из самых безумных экспериментов, по мнению Novate.ru, является пицца с бортиком из маленьких хот-догов. Что же, надо сказать выглядит довольно аппетитно, но очень калорийно.
7. Спам
Консервированное мясо. | Фото: www.pinterest.ch.
Продукт торговой марки Spam - это некое подобие нашей тушенки. Он появился на американском рынке еще в годы войны, когда народу нужна была дешевая альтернатива мясу. Однако, несмотря на то, что военные кризисы давно позади, консервированное мясо прижилось на Гавайях. Там его активно продают и используют для приготовления некоторых блюд. Самым необычным из них можно смело назвать суши. Кстати, сами роллы формируют при помощи банки от этого самого мяса.
8. Сладкие огурцы
Сладкие маринованные огурцы. | Фото: Best Pictures Gallery, Pinterest.
Человеку, который далек от американской кухни, будет сложно понять, что это за диковинная закуска. Однако, на деле, это всего лишь огурцы, маринованные в сладком сиропе. Именно из-за него овощи приобретают яркий красный оттенок. Выглядит странно, да и вкус - на любителя.
9. Овощное желе
Овощной салат под желе. | Фото: Yousense.info.
Думаете это какой-то вкусный пудинг или тортик? Если да, то вы сильно ошибаетесь. На самом деле, на фото запечатлен овощной салат под внушительным слоем желе. Глядя на этот шедевр, понимаешь, что американцы - те еще изобретатели в плане кулинарии.
10. Картофельные изыски
Картофель в Америке. | Фото: BIGpicture.ru.
В нашей культуре картофель является одним из основных продуктов в рационе, однако у американцев к нему несколько иное отношение. Во первых, в этой стране его потребляют вместе с кожурой, считая, что именно в ней содержатся витамины. Более того, в Америке есть даже блюдо, которое называется potato skins и оно является ничем иным, как обычными картофельными очистками. Вторая странность - продажа картофеля. В магазинах корнеплоды отпускаются не килограммами, а поштучно. Ну и последний сюрприз - чищенный картофель, который продается в герметично закрытых консервных банках.
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