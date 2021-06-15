Страусы против пулемета, или Война с неожиданным финалом...

Факт, которое звучит одинаково абсурдно и неожиданно: в 1932 году Австралия объявила война страусам эму. Чем же закончилось это противостояние?



Это не древняя первоапрельская шутка, известны видеозаписи с эпизодами реальной Великой войны с эму в Западной Австралии, во время которой были задействованы солдаты с пулеметами, которые боролись с нелетающими птицами.











Что же сделали эти птицы, чтобы стать участниками ожесточенного сопротивления?







Для фермеров Западной Австралии начались тяжелые времена, когда в годы Великой депрессии на порядок увеличилась популяция страусов эму. В период размножения около 20 000 эму мигрировало вглубь страны, по пути выедая посевы зерновых, разоряя таким образом фермеров. Фермеры передали свои жалобы правительству. В запросе от депутатов-ветеранов Первой мировой войны был призыв к применению пулеметов для уничтожения вредителей.







На войну были снаряжены 2 офицера-артиллериста и 2 солдата с пулеметами Льюиса, располагавшие боезапасом в 10 000 патронов.



Боевые действия начались в ноябре 1932 г. – последний месяц австралийской весны. Открывая огонь по группам эму и расстреливая патроны с большого расстояния, военные добились всего нескольких десятков попаданий. Далее была применена тактика засад, когда огонь открывался с сотни метров.

При первых же выстрелах эму врассыпную разбегались во все стороны, делая стрельбу из пулемета бессмысленной . На следующий день боев стаю около тысячи птиц попали в засаду возле водопоя. И снова птицы убежали, воспользовавшись тем, что заклинил пулемет.Майор Мередит, командир отряда, восхищаясь скоростью (до 50 км/ч) и маневренностью эму, заявил прессе: «Если бы мы (австралийцы) имели дивизию таких птиц, способных носить оружие, их можно было бы поставить против любой армии в мире. Они противостоят пулеметам с неуязвимостью танков. Они как зулусы…»У птиц, кроме интереса выжить, также были давние обиды на своих оппонентов. Австралийские солдаты носили традиционную широкополую шляпу, которая украшалась плюмажом из перьев эму.Фотопортрет артиллериста в шляпе с перьями.Менее чем через неделю, военный отряд был отозван. По заявлением солдат, было убито 986 птиц, при этом израсходовано 9860 патронов.В целом, Великую войну с эму можно охарактеризовать следующим образом: мечты пулеметчиков о сосредоточенном огне по скоплениям противника рассеялись. Командование эму начало применять партизанскую тактику, их большая армия распалась на бесчисленное количество мелких единиц, что сделало использование военной техники и пулеметов нецелесообразным. Упавшие духом солдаты-австралийцы отступили с поля боя через месяц.Несмотря на дальнейшие попытки правительства Австралии бороться с надоедливыми птицами , эму остались в победителях и до сих пор живут в изобилии в окрестностях города Перт.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)