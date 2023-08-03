10 умных домашних гаджетов, которые помогут жить эффективно и продуктивно

Невероятные умные устройства.
Сегодня смартфоны стали неотъемлемым гаджетом, дополняющим жизнь любого человека. Уже существуют приложения, которые помогут улучшить практически любой аспект жизни. Но, несмотря на это, не стоит забывать о домашних гаджетах, которые также могут помочь обеспечить комфорт и удобство.
1. Spigo Indoor — домашний садик под светодиодами
Милая штука.
Для людей, которые живут в городе, это идеальный способ выращивать растения прямо в квартире экологически чистым способом. Устройство обеспечивает 8 часов регулируемого белого света, который имитирует солнечный свет, чтобы помочь растениям эффективно расти в домашних условиях. Spigo Indoor также имеет датчик воды, который помогает определить, сколько воды осталось во встроенном резервуаре. Его компактный размер позволяет гаджету может поместиться на кухне или даже на офисном столе.
2. Цифровая кухонная шкала
Очень полезно держать под рукой.
Тем, кто хочет знать точную информацию о питательной ценности и калорийности своего блюда без сканирования штрих-кодов и поисков в Интернете, стоит присмотреться к этому гаджету. Цифровая кухонная шкала поможет более здоровому образу жизни, поскольку отслеживает потребление сахара, калорий, жиров и многого другого.
3. TrackR pixel — трекер на Bluetooth
Пригодится всем.
Если человек постоянно что-то теряет, ему просто необходим следующий гаджет. Теперь можно будет прикрепить TrackR pixel к любой вещи, как брелок, и использовать его вместе с приложением TrackR на своем телефоне. Если эта вещь потеряется, то благодаря датчику отслеживания и звуковому оповещению «брелка», ее можно будет легко найти.
4. Цифровая аэрофритюрница Philips
Интересная штуковина.
Это приспособление позволит при жарке использовать на 75% меньше масла, что положительно скажется на здоровье. Оно поджаривает пищу быстро и равномерно без ущерба для качества или вкуса.
5. PETKIT FRESH METAL - умная цифровая кормушка для домашних животных
Пусть собака кушает по-умному.
Процесс кормления домашних животных можно сделать намного проще с помощью кормушки, которая рассчитывает количество калорий, потребляемых питомцем, в зависимости от его породы и веса. Она работает вместе с приложением, устанавливаемым на смартфон, поэтому всегда можно легко отследить информацию и указать, сколько пищи нужно отмерить питомцу.
6. Стерилизатор зубных щеток Violife Style Zapi Luxe UV
Не забываем о гигиене.
Почти никто не заботится о чистоте своей зубной щетки, максимум промывая ее. Это устройство способоно само чистить щетку после каждого использования. Оно использует технологию ультрафиолетового излучения, применяемую в больницах, а также высококачественный процесс очистки воды.
7. FOREO LUNA 2 - персонализированная очищающая щетка для лица и средство против старения кожи лица
Обязательно к приобретению.
Если человек хочет обновить и освежить кожу своего лица, FOREO LUNA 2 может сотворить настоящее чудо. Этот девайс способен «подарить» более яркую и сияющую кожу, используя силу пульсаций T-Sonic, которые очищают поры, а также удаляют грязь и макияж. Пользователь может сам регулировать силу и частоту пульсаций.
8. Bidet4me Msh-10 - водонепроницаемый Bluetooth-динамик на головку душа
Полезнейшая вещь.
Если кому-то нравится петь в душе, подобный динамик позволит не только делать это под музыку, проигрываемую с телефона с помощью Bluetooth, но и отвечать на важные вызовы. Это еще не все: он содержит водосберегающие технологии и легко снимается с головки душа, поэтому данный гаджет можно использовать в качестве динамика в любой комнате в доме.
9. Цифровая рулетка eTape16
Хозяину на заметку.
Много кто любит делать постоянные ремонты, перестановки, да и прочие улучшения у себя дома. Таким людям всегда нужна рулетка. Сегодня уже существуют умные цифровые рулетки, подобные eTape16, который четко отображают все измерения и запоминают последние данные. Данный девайс также позволяет использовать различные единицы измерения, а кроме этого устойчив к погодным условиям и долговечен.
10. Беспроводной видео-дверной звонок с WiFi-поддержкой Smart Home Security Camera
Повышаем безопасность.
Пожалуй, каждый хочет быть более бдительным, когда речь заходит о его доме, а данный дверной звонок является самым надежным устройством безопасности. Он позволяет владельцу общаться в видеочате с гостем, который позвонил в дверь, независимо от того, находится ли владелец дома, благодаря приложению DorBell. Он даже сам будет делать фотографии и присылать их на смартфон владельца, когда кто-то приближается к его входной двери.
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