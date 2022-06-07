Как в СССР проектировали умный дом
В 1980-е годы в СССР не только строили «Буран» и играли в перестройку, но и пытались предугадать будущее потребительского рая, что было особенно невероятно в условиях дефицита. И все-таки в то время советские ученые смогли спрогнозировать появление и умных часов, и смартфонов, и ноутбуков, и беспроводного подключения домашней электроники. Более того, все это предполагалось связать в единую систему, организовав нечто вроде умного дома.
Союз уже начинал трещать по швам, однако многочисленные институты, бюро и прочие ведомства с чудными аббревиатурами еще продолжали работать, иногда выдавая на-гора свежие идеи, опередившие время на несколько десятилетий. Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), например, продумал систему, напоминающую концепцию умного дома, нынче только набирающую популярность.
В институте определили главный недостаток существовавшей в то время системы таких бытовых устройств, как телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, компьютер, принтер и акустика. Собственно, никакой системы не было, что и являлось основным недостатком. По сути, многие девайсы многократно дублировали функциональность друг друга, при этом практически никак не взаимодействуя и не сочетаясь.
Идея сотрудников ВНИИТЭ была такая: отказаться от телевизоров, магнитофонов, компьютеров и прочих устройств как от самодостаточных девайсов, заменив их функциональными блоками, объединенными в систему. Вот как об этом говорили сами ученые: «Центральный процессор принимает информацию извне (по эфиру, кабельным сетям, световодам, телефонным сетям и т. п.) или из собственных запоминающих устройств. Аппаратура ближайшего будущего сохранит какое-то время различное сочетание существующих носителей информации от грампластинок до слайдов. На следующем этапе осуществится переход ко все более универсальным носителям, на которых в цифровой форме будет храниться самая разная информация — музыка, видеопрограммы, слайды, обучающие и игровые программы, тексты… Переход на универсальные носители все более миниатюрных размеров приведет к подлинной революции в дизайне бытовой радиоэлектроники».
По задумке ученых, полученная процессором информация сможет распределяться по экранам, звуковым колонкам и другим блокам. Чтобы расположить эти блоки по всей квартире (например, в одну комнату процессор подает на экран фильм с аудиодорожкой, в другую — видеоигру, в кабинете запускает компьютер с рабочими заданиями, а на кухне — аудиокнигу), предлагалось проложить по квадратным метрам советских граждан так называемые «шинопроводы». Фактически речь шла о заложенных в стенах неких универсальных кабелях, которые могли, во-первых, питать электронику, а во-вторых, управлять ею через процессор.
Забавно, что уже тогда, 30 лет назад, были хорошо продуманы элементы носимой электроники: «Здесь возможны самые неожиданные решения: допустим, солнечные очки, по команде пользователя превращающиеся в дисплей, показывающий время или другую необходимую информацию (частоту пульса, температуру тела или окружающего воздуха)».
В соответствии с концепцией ВНИИТЭ был разработан проект оснащения жилья ближайшего будущего — СФИНКС (СуперФункциональная ИНтегрированная Коммуникативная Система). В фантазиях научных сотрудников все выглядело примерно так:
Почти все устройства прекрасно узнаваемы, правда? Разве что похожая на фантастический космический корабль штуковина в нижнем правом углу смущает. На самом деле это и есть главный элемент системы СФИНКС — девайс, который его изобретатели упорно называли «центральным процессором». Именно он должен был принимать команды, обрабатывать их и распределять задачи между функциональными блоками.
Вот эти странные лепестки в хвостовом оперении — носители информации, аналоги современных SSD, HDD, флешек, ну или в крайнем случае CD. В СССР были уверены, что сначала универсальный носитель данных будет дисковым, а потом — кристаллическим, без подвижных механизмов в устройствах считывания.
Предусматривалось как проводное, так и беспроводное подключение остальных девайсов. Разработчики были уверены, что процессор сможет принимать информацию и ретранслировать ее остальным бытовым приборам с помощью радиосигнала. Кроме того, ЦП должен был содержать в себе блок, переводящий различные типы сигналов в цифровую форму.
Сам процессор выступал только в качестве средства для того, чтобы раздать задания остальным устройствам. Поэтому хранить его на видном месте не обязательно, хоть в диван прячьте. Правда, тогда в него будет затруднительно вставлять те самые лепестки — хранители информации (назовем их дисками). Предполагалось, что каждый такой диск будет обеспечивать досуг или рабочую нагрузку для одного члена семьи. То есть, например, на одном лепестке записаны фильмы и игры, на другом — музыка и обучающие программы, на третьем — деловые и творческие приложения и т. д.
Необходимый контент центральный процессор должен был транслировать на дисплей. Квартиру можно было бы оснащать любым количеством экранов разной диагонали и колонок различной формы. В качестве примера в гостиной предлагалось поставить экран диагональю около метра (примерно 40 дюймов) и две мощные акустические системы в виде сфер.
«Здесь происходит просмотр фильмов, видеопрограмм, телепередач, произведений искусства, других изображений и фонограмм, коллективные компьютерные игры, сюда же могут выводиться фрагменты семейного альбома. Семья может устраивать дружеские телемосты или деловые встречи. Дополнительная информация (время, погода, справки, другие каналы и т. п.) может предъявляться на вредном кадре», — мечтали в умирающем СССР. В этом описании, взятом из журнала «Техническая эстетика» за 1987 год, сегодня легко узнаются онлайн-игры, мессенджеры а-ля Skype, умные телевизоры и даже электронные фоторамки.
Авторы СФИНКСа то ли действительно в это верили, то ли просто мечтали, но указывали на то, что СССР запустит массовое производство больших плоских ЖК-дисплеев и плазменных телевизоров еще до конца 1980-х годов. А вот о производстве небольших цветных экранчиков, которые тоже планировали использовать в составе СФИНКСа, речи не шло. Некое подобие планшета фактически дублировало крупный основной дисплей, но предлагало бóльшую мобильность.
Наиболее миниатюрный экран должны были встроить в пульт дистанционного управления. «Это позволит при помощи диалоговой системы общения с ЭВМ подать любую команду комплексу», — говорится в описании устройства. Кроме того, такой пульт мог бы выполнять функции калькулятора, часов, таймера и миниатюрного телевизора. А встроенный микрофон обеспечивал бы голосовое управление системой!
Диагональное расположение кнопок, как тогда считалось, крайне удобно для работы с пультом. Каждая клавиша должна была подсвечиваться, при необходимости можно было активировать звуковой отклик на нажатие.
Помимо миниатюрного было предусмотрено создание полноразмерного пульта, больше похожего на компьютерную клавиатуру. Первый вариант был полностью сенсорным, второй — с аппаратными клавишами и беспроводным телефоном в виде отдельной трубки. Последний можно было бы подключать к экрану в виде планшета и получать нечто, напоминающее современный ноутбук.
Добавим сюда беспроводные наушники, небольшие колонки, регулируемые при установке по углу наклона, — и получим проект первого в СССР умного дома.
Авторы СФИНКСа практически не видели предела функциональности своего детища. Сначала развлечения и работа, потом — гораздо более серьезные задачи. Система, например, должна была следить за состоянием дома в отсутствие хозяев, давать справочную информацию по любым вопросам и даже помогать с медицинской диагностикой!
Однако в то время все возможности СФИНКСа, как и сама система, хорошо выглядели только на страницах молодежных журналов. О создании работоспособных макетов, не говоря уже о воплощении всего этого в реальности, не могло быть и разговоров. Советский Союз стремительно приближался к последнему этапу распада, с распределением товаров по талонам, тотальным дефицитом, обострившимися межнациональными конфликтами и «парадом суверенитетов». Кому какое дело тогда было до фантазий каких-то дизайнеров и инженеров?
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