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10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Коррупция – проблема, с которой борются во всем мире. К сожалению, не всегда удается получить полную картину происходящего за стенами государственного учреждения, особенно в случае с полицией – не в ее интересах разглашать скандалы о взятках и других проявлениях коррупции. Тем не менее, способы узнать, в каких странах взяточничество среди полицейских процветает сильнее, существуют. Результат – рейтинг стран с самыми коррумпированными служителями закона.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Соединенные Штаты


Хотя последние годы полиция США привлекает к себе внимание СМИ в основном благодаря убийствам при арестах, не стоит забывать о большом количестве коррупционных скандалов в стране. Одним из самых печально известных случаев является скандал с участием полиции Лос-Анджелеса, когда около 70 офицеров из подразделения по борьбе с организованной преступностью в конце 90-ых оказались замешанными в преступной деятельности. Полицейские подбрасывали ложные улики, открывали огонь без надобности, непосредственно участвовали в наркоторговле и кражах. Если говорить о более свежих событиях, недавно полицию Техаса уличили в организации наркосиндиката – полицейские, используя свое положение, конфисковали наркотики и деньги у дилеров и курьеров, а затем продавали товар через свои контакты, на чем заработали сотни тысяч долларов.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Бразилия


Полиция Рио годами пользуется дурной славой в связи с высоким уровнем коррупции. Расследования показали, что полицейские тесно сотрудничали с наркоторговцами города и регулярно принимали от них взятки, не препятствуя их деятельности. Также многие офицеры полиции занимались так называемым частным бизнесом, предлагая компаниям и частным лицам защиту от уголовного расследования и судебного преследования в обмен на значительные суммы денег . Около 60 полицейских было арестовано в 2010 году и более 20 в прошлом сентябре. Эти крутые меры являются частью плана Бразилии очистить свою репутацию перед Олимпийскими играми в следующем году.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Россия


В 2010 году опросы показали, что 2/3 населения нашей страны скорее боится полиции, чем доверяет ей. Неудивительно, ведь она печально известна своей коррупцией, мошенничеством и случаями, когда полицейские прибирали чужой бизнес к рукам. В адрес полиции также выдвигались обвинения в продаже засекреченной информации третьим лицам. Некоторые полицейские совмещают основную работу с частной деятельностью, совершая налеты на компании по заказу их конкурентов. Так же не секрет, что высокие должности в российских правоохранительных органах регулярно покупаются и продаются.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Пакистан


Опрос международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International показал, что практически все в Пакистане считают полицию коррумпированной – таков был ответ 100% респондентов. В глобальном рейтинге Transparency International 2010 года, пакистанские полицейские заняли лидирующие позиции среди получателей взяток. Стражи закона набивают свои карманы, занимаясь преступной деятельностью, включая сделки с представителями наркомафии и прочими преступными группировками. Ухудшает положение тот факт, что судебная власть не менее коррумпированная, а значит вероятность честного суда практически на нуле.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Кения


Жестокость полиции Кении привлекла внимание недавним видеороликом, который запечатлел применение полицейскими слезоточивого газа в ходе разгона протеста, организованного школьниками на игровой площадке. И их коррупционная практика ничуть не лучше. Более 80% жителей Кении считают полицию коррумпированной, что является самым высоким показателем среди всех учреждений в стране. Полиция Кении готова идти на самые решительные меры, чтобы получить желаемое, что подтверждает случай в Найроби, когда в прошлом августе полицейские застрелили человека, отказавшегося выплатить им взятку.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Нигерия


В исследовании, описывающем ужасное обращение нигерийской полиции с мирным населением, Amnesty International указала на привычку офицеров полиции задерживать невиновных людей с намерением выбить из них взятку в обмен на освобождение. Часто для этого выдвигались обвинения в бродяжничестве или воровстве, и если задержанные были не в состоянии или не хотели выплачивать взятку, признания из них вытягивались пытками. Коррупционная деятельность полиции практически не критикуется правительством, что создает атмосферу безнаказанности и способствует дальнейшим правонарушениям.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Сомали


На протяжении 20 лет военный конфликт разорял Сомали, лишая население ресурсов на базовое существование. Полиция насквозь пронизана коррупцией, на что указывают комментарии офицеров о нападении исламских боевиков на здание суда в Могадише в 2013 году. Спецназовцы заявили, что во время атаки невозможно было отличить исламистов от полиции, так как боевики внедрились в силы безопасности. Это так же отражает широко распространенную среди служителей закона практику продавать оружие и форму, чтобы компенсировать низкие зарплаты. Ухудшает положение тот факт, что практически никто из офицеров не прошел надлежащую полицейскую подготовку – большинство обучались у боевиков с разных сторон гражданской войны.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Мексика


Полицию Мексики, в частности северные подразделения на границе с США, давно подозревали в сотрудничестве с наркокартелями. В некоторых районах полицейских сотнями увольняли или переводили в другие места из-за их коррумпированных связей с преступными организациями. Согласно исследованию мексиканского правительства, наркокартели по всей стране выплачивают коррумпированным полицейским $100 миллионов в месяц, чтобы защитить свой нелегальный бизнес. Тесное сотрудничество полиции и наркокартелей было продемонстрировано в штате Герреро в сентябре прошлого года, когда 43 протестующих студента исчезли и позже были найдены мертвыми. Считается, что полицейские лично передали их в руки наркокартеля для казни.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Афганистан


В докладе британского аналитического центра по реформированию афганской полиции, опубликованном в 2009 году, ее назвали «неэффективной, непрофессиональной и коррумпированной», и мало что изменилось с тех пор. Существуют подозрения, что полиция активно участвует в торговле наркотиками, которая играет значительную роль в экономике Афганистана. Полицейские также не упускают возможности украсть что-то для собственной прибыли, пользуясь неразберихой в конфликтных ситуациях. Взяточничество является методом ведения бизнеса с полицией – за деньги предоставляются рекруты, особые задания, а преступники и представители общественности могут откупиться от обвинения или остановить расследование.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Ирак


Действуя безнаказанно, иракские полицейские и сотрудники служб безопасности регулярно арестовывают невиновных, фабрикуют обвинения, а затем вымогают деньги у семьи арестованных для их освобождения. Чтобы усилить давление, полиция часто прибегает к пыткам заключенных. В свою очередь, средства, вырученные этой жестокостью, идет на подкуп политиков, чтобы старший офицер мог получить право контролировать правоохранительные операции в определенном районе. Известны случаи, когда люди сознавались в преступлениях под пытками, выкупали свою свободу взятками, а затем их арестовывали снова, так как полицейские знали, что если семья заключенного была готова заплатить один раз, за него, скорее всего, заплатят еще.

10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

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