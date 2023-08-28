10 стран с самой коррумпированной полицией в мире

Коррупция – проблема, с которой борются во всем мире. К сожалению, не всегда удается получить полную картину происходящего за стенами государственного учреждения, особенно в случае с полицией – не в ее интересах разглашать скандалы о взятках и других проявлениях коррупции. Тем не менее, способы узнать, в каких странах взяточничество среди полицейских процветает сильнее, существуют. Результат – рейтинг стран с самыми коррумпированными служителями закона.









Соединенные Штаты

Бразилия

Россия

Пакистан

Кения

Нигерия

Сомали

Мексика

Афганистан

Ирак