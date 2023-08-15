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Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Самый пресноводный бассейн в мире (7 180 тыс. км²) — река Амазонка. Её окружают дождевые леса Амазонии, захватившие территории девяти стран Южной Америки — Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гайаны, Колумбии, Перу, Суринама, Эквадора и Французской Гвианы. Такое «раздолье» и благоприятные условия стали причиной высочайшего в мире биоразнообразия. Здесь обитают 427 видов млекопитающих, 1290 видов птиц, 430 видов земноводных, 378 видов пресмыкающихся и более 100 000 видов беспозвоночных. Главная их цель — выживание, и каждый старается, как может. Неудивительно, что в Амазонии живёт множество искусных хищников, которые могут представлять непосредственную угрозу для жизни человека. Ниже представлены «местные жители», которых стоит обходить стороной.

Пираньи.

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Электрический угорь.

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Чёрный паук-птицеед.

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Бразильский странствующий паук.

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Кочевые муравьи.

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Древолаз.

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Обыкновенная жарарака

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Кайсака.

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Бушмейстер.

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Анаконда.

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

Чёрный кайман.

Рейтинг самых опасных существ Амазонии

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