Как отличить наши собственные желания от навязанных кем-то извне

В наши дни, когда весь мир социальных сетей находится в буквальном смысле у нас в руке, удержаться от сравнения себя с другими просто невозможно. И порой нам может начать казаться, что мы чего-то хотим, а в действительности это навязанные желания. Материал поможет разобраться, как отличить первое от второго.
1. В чём суть феномена возникновения навязанных желаний?
Мы смотрим телевизор жизней других и забываем про собственную. / Фото: Midjourney
Нам кажется, что мы довольны собой, пока мы не увидим историю в соцсети о том, как кто-то, с кем мы учились в школе, отдыхал в Италии, и вдруг мы ставим буквально всё в своей жизни под сомнение. Мы думаем: «Вот это да, вот это мечта, вот бы и мне так!» Вместо Италии могут быть: вечеринка на крыше, классный ужин с близким, повышение на работе, просто очень красивая фотография, милый щенок, что угодно ещё.
Таким образом, мы видим, что другие живут ВОТ ТАК, и сразу же предполагаем, что так должны жить и мы. Мы чувствуем себя потерянными в своей собственной жизни, поэтому смотрим на то, как живут другие, как на некое разрешение нашей путаницы. Мы предполагаем, что у других есть некий «ключ к счастью», потому что, судя по их профилю в соцсети, они живут «волшебной» жизнью.
2. Почему это происходит на бессознательном уровне?
Бессознательное нас запутывает. / Фото: Midjourney
В нас как будто срабатывает инстинкт выживания, который говорит нам, что для того, чтобы выжить, мы должны идти в ногу со всеми, кто нас окружает. «Если мы отстанем - мы умрём», - вот что диктует нам наше подсознание в данном случае. Это стремление подстроить свою жизнь под других обесценивает и делает нашу собственную жизнь неаутентичной.
3. Каковы причины срабатывания такой подмены?
Это выглядит красиво, но наш ли это рай?! / Фото: Midjourney
Почти все люди так же отчасти не уверены в себе, как и мы сами, но в соцсетях они об этом заявления не сделают, поверьте. Поэтому можно с уверенностью предположить, что идти по чьим-то стопам только потому, что это красиво выглядит со стороны, - не самый надежный план. Вполне вероятно, что внутренние проблемы других (чьи профили в соцсетях выглядят ошеломляюще «успешно»), могут быть еще хуже, чем ваши. Все мы - уникальны. У каждого из нас свои желания, мысли, предпочтения, мечты, генетика, характеристики и т.п. Так зачем вам жить так же, как Владик, если Владик - совершенно другой человек?
4. Что говорят об этом психологи?
Мои синицы разлетаются, потому что я так долго хотел журавля чужого... / Фото: Midjourney
Они говорят, что мы избегаем быть самими собой. Если мы всегда смотрим в окно на других и копируем их, а не смотрим в зеркало на себя, как мы можем рассчитывать узнать, кто мы есть на самом деле? Мы никогда не получим удовольствия от того, что станем собой и будем жить той жизнью, которая нам предназначена, если вместо этого будем жить через других или для других. Мы никогда не будем удовлетворены, если будем постоянно сравнивать себя с другими и конкурировать с ними. У этой бесконечной, нелегкой борьбы нет финишной черты, потому что всегда найдется кто-то, кто сделает что-то «больше и лучше» (кавычки тут намеренны!), что поднимет нашу планку абсолютно против нашей воли. Вся ваша жизнь в итоге пройдёт - как в колесе хомячка -в погоне за ложными идеалами.
5. Как отличить истинные желания от навязанных?
Поговорите с собой. / Фото: bezformata.com
Всякий раз, когда у нас возникает желание что-то сделать или изменить в своей жизни, важно задать себе один простой вопрос: «Почему я хочу это сделать?» Мы должны докопаться до сути любого принятого нами решения, чтобы определить, являются ли наши мотивация и намерение истинными для нас самих, или мы гонимся за чьей-то мечтой.
Вот какие вопросы надо себе задать:
• «Почему я чувствую необходимость сделать это?»
• «Действительно ли это принесет мне радость?»
• «Позволит ли это мне быть самим собой?»
Если честные ответы самому себе покажутся на скорее отрицательными, чем положительными, то это будет свидетельствовать о том, мы хотим этого только потому, что это есть у других. Тупиковый путь!
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