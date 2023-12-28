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Как засолить сельдь «по-голландски» и порадовать гостей заморской закуской



«Заморская» сельдь домашнего приготовления.

 

У каждой страны свои деликатесы. К примеру, в здешних широтах селёдку сложно назвать изысканным лакомством. Зато в Голландии за блюдо из сельди придётся выложить солидную сумму в ресторане. И не зря: тут знают толк, как приготовить эту рыбу таким образом, что устоять просто невозможно. И вот один из наиболее популярных рецептов.

Не просто селедка, а национальный деликатес.

Не просто селедка, а национальный деликатес.

 

Не любите селедку? Вы просто не умеете её готовить! В качестве доказательства попробуйте приготовить сельдь по популярному голландскому рецепту. Съедено будет всё и захочется добавки.

Ингредиенты для «сельди по-голландски»:

1. 2 сельди (свежемороженых);

2. 2 средних луковицы;
3. 6 чайных ложек сахара;
4. 6 чайных ложек соли;
5. 1 морковь;
6. 10 лавровых листов;
7. 10-15 горошин черного перца;
8. 1-2 полулитровых банки.

Шаг 1


Подготовленное филе.

Подготовленное филе.

 

Разделайте сельдь: нужно отрезать голову и хвост, удалить кожу и кости. Подготовленное филе нарежьте крупными кусочками.

Шаг 2


Слой за слоем.

Слой за слоем.

 

Лук следует нарезать кольцами, лимон – дольками (прямо с цедрой), а морковь – кружками или соломкой.
На дно чистой банки поместите немного лука, морковки и лимонную дольку, парочку горошин перца и лавровый лист. А сверху, следующим слоем – немного рыбы с щепоткой соли и половиной ложки сахара.

Шаг 3


Не забывайте переворачивать банку дважды в день.

Не забывайте переворачивать банку дважды в день.

 

Продолжайте так слой за слоем, чередуя селедку и овощи со специями. Лучше, если последним (верхним) «этажом» будет морковь и пара долек лимона. Теперь можно закрывать банку и отправлять её в холодильник на 3-4 дня. За это время старайтесь не открывать банку, но обязательно переворачивайте её два раза в день.
Необычно, но вкусно!

Необычно, но вкусно!

 

В итоге даже без всякого масла (что сами голландцы считают едва не оскорблением) сельдь обильно пропитается лимонно-морковным соком. Что сделает её вкус насыщенным и не совсем привычным, но точно запоминающимся!

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