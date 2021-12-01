15 способов убрать в квартире быстрее

В большинстве семей обязательным ритуалом выходного дня является уборка. Утро субботы начинается с того, что все берутся за щетки, швабры и тряпки и принимаются ликвидировать пыль и загрязнения, которые скопились за неделю. Это не самое веселое занятие, а при большой площади помещений еще и довольно утомительное и трудозатратное. А в длинные выходные проблема увеличивается в геометрической прогрессии.









На выходные, как правило, у всех уже есть свои планы, и посвящать добрую половину дня уборке квартиры никому не хочется. Поэтому миссию по наведению чистоты переносят на другой день, либо передают в руки профессионалов. Но есть еще и третий путь — вписать ее в планы, сократив время уборки. Специалисты клининговых компаний поделились 15 секретами, как можно содержать квартиру в чистоте без потери лишних сил и времени.







Система

Сверху-вниз

Мытье окон

Инвентарь наготове

Плановая уборка

Метелка для уборки пыли

Жир на кухне

Очистители ржавчины

Грибок в ванной

Налет на сантехнике

Минеральное масло

Пылесос

Волшебная губка

Очистка микроволновки

Регулярная уборка