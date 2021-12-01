15 способов убрать в квартире быстрее

В большинстве семей обязательным ритуалом выходного дня является уборка. Утро субботы начинается с того, что все берутся за щетки, швабры и тряпки и принимаются ликвидировать пыль и загрязнения, которые скопились за неделю. Это не самое веселое занятие, а при большой площади помещений еще и довольно утомительное и трудозатратное. А в длинные выходные проблема увеличивается в геометрической прогрессии.
На выходные, как правило, у всех уже есть свои планы, и посвящать добрую половину дня уборке квартиры никому не хочется. Поэтому миссию по наведению чистоты переносят на другой день, либо передают в руки профессионалов. Но есть еще и третий путь — вписать ее в планы, сократив время уборки. Специалисты клининговых компаний поделились 15 секретами, как можно содержать квартиру в чистоте без потери лишних сил и времени.
Система
Специалисты по клинингу утверждают, что сокращение времени, необходимого для уборки помещения, начинается с систематизации процесса. Уборка квартиры должна проводится каждый раз в том же порядке, в каком ее делали до этого. Начинать и заканчивать уборку всегда следует в одном и том же месте.
Сверху-вниз
Вытирание пыли на журнальном столике, а после него на жалюзи будет лишь пустой тратой времени. Частицы пыли с жалюзи так или иначе попадут на начищенный только что стол, и его придется протирать еще раз. Чтобы не протирать предметы по нескольку раз, начинать следует сверху, перемещаясь постепенно вниз. Уборка в направлении слева направо или справа налево гарантирует, что вы ничего не пропустите, и сэкономите время, поскольку не будете хаотично перемещаться по комнате в поисках пыльных вещей.
Мытье окон
Мойка окон – долгий и трудоемкий процесс, особенно, когда для мытья используется комплект, состоящий из чистящего средства и бумажных полотенец. Если вы не готовы тратить на мытье окон уйму своего драгоценного времени, лучше воспользоваться специальной шваброй для стекол. В качестве очистителя можно использовать средство для мытья посуды. Его каплю необходимо развести в 3,8 литра воды, смочить ей ткань и протереть окно, а после этого пройтись по стеклу специальной шваброй. Альтернативой швабры для стекол может стать салфетка из микрофибры.
Инвентарь наготове
Тряпки, щетку, средства для очистки и прочий инвентарь, которым вы пользуетесь во время уборки, должны находится в пределах досягаемости. Если они все будут под рукой, вы не будете ходить взад и вперед в поисках необходимого предмета. Профессионалы по клинингу используют для этого специальный фартук с множеством карманов, в которые раскладывают весь небольшой инвентарь и разлитые по маленьким бутылкам очистители. Другой вариант — сложить его в ведро и вместе со шваброй и щеткой носить его с собой по квартире.
Плановая уборка
Лучший способ сохранить квартиру в чистоте — проводить плановую очистку отдельных мест. К примеру, вместо того, чтобы раз в несколько месяцев весь день тратить на ванную комнату, стоит регулярно очищать лейку душа и швы плитки. Когда налет совсем свежий, его не нужно вымачивать и отскабливать. Вполне достаточно нанести чистящее средство, оставить его на несколько минут, а потом смыть.
Метелка для уборки пыли
Пыль с поверхностей, до которых сложно дотянуться, можно вытирать специальной метелкой. Она вполне эффективно работает против небольших слоев пыли. Покрытые толстым слоем пыли места придется пылесосить или протирать влажной тряпкой.
Жир на кухне
Со скоплениями жира на кухонной мебели лучше всего справляется чистящее средство на апельсиновом масле. Его наносят в небольшом количестве на поверхность и оставляют примерно на 1 час. Также можно воспользоваться менее щадящими, но более бюджетными народными средствами. Особо стойкие жировые загрязнения можно попробовать очистить с помощью пищевой соды, смоченной водой.
Избавиться от свежих отложений жира поможет обычное чистящее средство: одну столовую ложку необходимо развести в 3,8 литра воды. Независимо от выбора средства, перед тем как приступить к уборке, протестируйте его на мало видном участке вашей мебели, чтобы убедиться, что оно не изменяет ее цвет и структуру.
Очистители ржавчины
Пятна ржавчины можно удалить и подручными средствами. Одним из таких является лимонный сок. Лимон разрезают пополам, выжимают на пятно сок и оставляют примерно на 10 минут. Застарелые пятна, которым по меньшей мере уже несколько недель, а то и месяцев, эффективнее и быстрее удалят специальные химические растворители ржавчины.
Грибок в ванной
Из-за повышенной влажности и недостаточного проветривания на стенах ванной комнате иногда появляется грибок. Чтобы его вывести, необходимо высушить зараженный участок, например, при помощи фена и обработать поверхность противогрибковым препаратом. Если очаг распространения грибка небольшой, в качестве него можно использовать перекись водорода. Ей обрабатывают место и оставляют на 3-5 минут, после чего смывают. Для борьбы с застарелыми пятнами потребуется специальное средство против грибка.
Налет на сантехнике
Не стоит завидев налет на сантехнике сразу же хвататься за зубную щетку. Ей легко можно поцарапать поверхность, поэтому для очистки лучше воспользоваться обычным уксусом. Смешайте его с водой в соотношении 1:1, капните пару капель нашатыря и нанесите смесь на загрязненный участок. Оставьте раствор примерно на 30 минут, а затем смойте водой.
Минеральное масло
Отпечатки пальцев, всевозможные пятна и водные разводы являются неотъемлемыми спутниками поверхностей из нержавеющей стали. Чтобы их легче было содержать в чистоте, воспользуйтесь минеральным маслом. Раз в неделю наливайте немного масла на тряпку и протирайте ей поверхность. Масло образует пленку, которая отталкивает воду, а также уменьшает прилипание различных средств к поверхности, что существенно позволяет сократить время уборки.
Пылесос
В целях экономии времени пылесосить необходимо, проходя комнату рядами. Условно разделите ее на ряды так, как если бы в ней была посажена, к примеру, картошка. Пройдите один «ряд» и переходите на другой.
Волшебная губка
Иногда для очистки особо грязных поверхностей специалисты клининговых компаний пользуются меламиновыми губками Mr. Clean. Без использования чистящих средств эти губки позволяют начистить практически все до блеска.
Очистка микроволновки
На некоторых кухнях микроволновая печь изнутри большую часть времени выглядит как военное поле после испытаний. Все эти остатки пищи на стенках достаточно сложно удалить. Чтобы упростить задачу, в микроволновку необходимо поставить полную чашку воды и нагреть ее до кипения. Это позволит повысить влажность в печи, благодаря чему приставшие к стенкам остатки станут мягкими и их будет гораздо проще удалить.
Регулярная уборка
Сократить время уборки можно, если проводить ее регулярно, а не тогда, когда на нее найдется время. Если из уборки сделать еженедельный ритуал, то вам не придется затрачивать титанические усилия, чтобы избавиться от слоев пыли и очистить загрязненные поверхности.
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