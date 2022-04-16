21 распространённых предубеждений и пристрастий, свойственных человеку

Если смотреть с предубеждением...
Пристрастия и предубеждения есть практически у всех людей. Это неизбежно. Учёные считают, что многие из пристрастий возникали, когда люди стремились выжить в опасных условиях или разобраться в системе мироздания. В этом мы собрали лишь некоторые из многочисленных предубеждений, которые сегодня известны психологам. Их знание позволит сделать собственную жизнь более качественной.
1. «Заблуждение игрока»
Распространенное предубеждение: «Заблуждение игрока».
Это тенденция полагать, что будущие события зависят от прошлых событий. Например, люди думают, что если несколько раз выпадала какая-то комбинация цифр, то есть закономерность, что она выпадет еще раз. В реальности же шансы на ее выпадение не изменились.
2. Нерациональная эскалация
Распространенное предубеждение: нерациональная эскалация.
Это вера в то, что, если человек уже вложил куда-то много денег, стоит вложить еще больше. На то, что это может плохо обернуться, внимания не обращают.
3. «Эффект морали»
Распространенное предубеждение: «эффект морали».
Этот любопытный эффект описывает влияние воспоминаний о предыдущем ущербе на создание последующего ущерба. Например, если человек делает что-то, что он считает морально эгалитарным, то ему, скорее всего, будет нанесен ущерб в будущем.
4. Недооценка бездействия
Распространенное предубеждение: недооценка бездействия.
Люди склонны считать вредоносные действия более худшими или менее моральными, чем вредоносные упущения. То же самое касается и бездействия, которые приводит к вреду.
5. Предубеждение относительно результатов
Распространенное предубеждение относительно результатов.
Люди склонны судить о прошлых решениях, основываясь на их результатах. Более корректно было бы судить о них на основании того, к чему привело это решение в то время, когда оно было принято.
6. Предубеждение относительно социального сравнения
Распространенное предубеждение относительно социального сравнения.
Это подтвердит кто угодно. Люди, как правило, не нанимают подчиненных, которые будут им непосредственными конкурентами в плане идентичных навыков.
7. «Эффект рифмы»
Распространенное предубеждение: «эффект рифмы».
Следующее утверждение кажется немного абсурдным, однако, это правда. Существует тенденция воспринимать рифмованные высказывания как более правдивые.
8. Реактивная девальвация
Распространенное предубеждение: реактивная девальвация.
Люди склонны девальвировать (занижать ценность) предложений, которые были выдвинуты их оппонентом или неприятелем. Неважно, даже если эти предложения принесут им выгоду.
9. Реактанс
Распространенное предубеждение: реактанс.
Это стремление сделать противоположное тому, что кто-то просит сделать человека. Происходит подобное, «чтобы противостоять предполагаемой попытке ограничить личную свободу выбора».
10. «Эффект негатива»
Распространенное предубеждение: «эффект негатива».
Это тенденция считать поведение людей, которые не нравятся, негативным. И напротив – поведение людей, которые «по душе», изначально воспринимается позитивно.
11. Предвзятая информация
Распространенное предубеждение: предвзятая информация.
Люди, как правило, хотят получить как можно больше информации, насколько это возможно, прежде чем принять решение. Что любопытно, так происходит, даже если эта информация не имеет отношения к принятию решения.
12. «Иллюзия контроля»
Распространенное предубеждение: «иллюзия контроля».
Любой человек склонен полагать, что он имеет полный контроль над всеми внешними факторами. Естественно, подобного контроля намного меньше.
13. «Эффект IKEA»
Распространенное предубеждение: «эффект IKEA».
Название этот эффект получил благодаря знаменитой сборной мебели от шведско-голландской компании. Люди, как правило, несоразмерно высоко оценивают товары, которые они частично создают сами.
14. «Эффект Хиндсайта»
Распространенное предубеждение: «эффект Хиндсайта».
Это тенденция считать прошлые события предсказуемыми уже после того, как они произошли. Также это называют феноменом «я знал все заранее».
15. «Эффект функциональной закрепленности»
Распространенное предубеждение: «эффект функциональной закрепленности».
Или же этот эффект называют функциональной фиксированностью. Люди, как правило, используют различные объекты только так, как они используются традиционно, и даже не думают, что их можно использовать в каком-то другом качестве.
16. «Эффект ложного консенсуса»
Распространенное предубеждение: «эффект ложного консенсуса».
Каждому хочется, чтобы с ним были согласны. Поэтому люди склонны переоценивать степень, в которой люди согласны с ними.
17. Предубеждение относительно однородности группы
Распространенное предубеждение относительно однородности группы.
Людям всегда хочется выделяться и считать себя уникальными. Поэтому, как правило, все считают членов своей социальной группы (или этнической группы) более разнообразными и уникальными, чем членов других групп.
18. Наивный реализм
Распространенное предубеждение: наивный реализм.
Это общепринятая тенденция: каждый человек думает, что он видит реальность такой, какой она является на самом деле. При этом подразумевается, что «разумные люди согласятся с ним». А люди, которые не согласны с этим, - либо невежественные, либо неосведомленные.
19. «Эффект прожектора»
Распространенное предубеждение: «эффект прожектора».
Столь странное название относится к тенденции «себялюбия». Люди обычно переоценивают то, насколько другие люди замечают их действия и поведение.
20. Ложные воспоминания
Распространенное предубеждение: ложные воспоминания.
Обычно люди склонны путать идеи, которые были предложены им другими со своими воспоминаниями. Они считают, что это было на самом деле не предложено им другими, а является некими событиями из их личной памяти.
21. «Эффект дороги»
Распространенное предубеждение: «эффект дороги».
Люди практически всегда недооценивают время, которое требуется им, чтобы попасть куда-нибудь, если они знают туда маршрут хорошо. Есть и обратный эффект – когда маршрут незнаком, время на дорогу переоценивают.
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