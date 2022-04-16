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21 распространённых предубеждений и пристрастий, свойственных человеку


Если смотреть с предубеждением...

Если смотреть с предубеждением...

Пристрастия и предубеждения есть практически у всех людей. Это неизбежно. Учёные считают, что многие из пристрастий возникали, когда люди стремились выжить в опасных условиях или разобраться в системе мироздания. В этом мы собрали лишь некоторые из многочисленных предубеждений, которые сегодня известны психологам. Их знание позволит сделать собственную жизнь более качественной.

1. «Заблуждение игрока»


Распространенное предубеждение: «Заблуждение игрока».

Распространенное предубеждение: «Заблуждение игрока».

 

Это тенденция полагать, что будущие события зависят от прошлых событий. Например, люди думают, что если несколько раз выпадала какая-то комбинация цифр, то есть закономерность, что она выпадет еще раз. В реальности же шансы на ее выпадение не изменились.

2. Нерациональная эскалация


Распространенное предубеждение: нерациональная эскалация.

Распространенное предубеждение: нерациональная эскалация.

 

Это вера в то, что, если человек уже вложил куда-то много денег, стоит вложить еще больше. На то, что это может плохо обернуться, внимания не обращают.

3. «Эффект морали»


Распространенное предубеждение: «эффект морали».

Распространенное предубеждение: «эффект морали».

 

Этот любопытный эффект описывает влияние воспоминаний о предыдущем ущербе на создание последующего ущерба. Например, если человек делает что-то, что он считает морально эгалитарным, то ему, скорее всего, будет нанесен ущерб в будущем.

4. Недооценка бездействия


Распространенное предубеждение: недооценка бездействия.

Распространенное предубеждение: недооценка бездействия.

 

Люди склонны считать вредоносные действия более худшими или менее моральными, чем вредоносные упущения. То же самое касается и бездействия, которые приводит к вреду.

5. Предубеждение относительно результатов


Распространенное предубеждение относительно результатов.

Распространенное предубеждение относительно результатов.

 

Люди склонны судить о прошлых решениях, основываясь на их результатах. Более корректно было бы судить о них на основании того, к чему привело это решение в то время, когда оно было принято.

6. Предубеждение относительно социального сравнения


Распространенное предубеждение относительно социального сравнения.

Распространенное предубеждение относительно социального сравнения.

 

Это подтвердит кто угодно. Люди, как правило, не нанимают подчиненных, которые будут им непосредственными конкурентами в плане идентичных навыков.

7. «Эффект рифмы»


Распространенное предубеждение: «эффект рифмы».

Распространенное предубеждение: «эффект рифмы».

 

Следующее утверждение кажется немного абсурдным, однако, это правда. Существует тенденция воспринимать рифмованные высказывания как более правдивые.

8. Реактивная девальвация


Распространенное предубеждение: реактивная девальвация.

Распространенное предубеждение: реактивная девальвация.

 

Люди склонны девальвировать (занижать ценность) предложений, которые были выдвинуты их оппонентом или неприятелем. Неважно, даже если эти предложения принесут им выгоду.

9. Реактанс


Распространенное предубеждение: реактанс.

Распространенное предубеждение: реактанс.

 

Это стремление сделать противоположное тому, что кто-то просит сделать человека. Происходит подобное, «чтобы противостоять предполагаемой попытке ограничить личную свободу выбора».

10. «Эффект негатива»


Распространенное предубеждение: «эффект негатива».

Распространенное предубеждение: «эффект негатива».

 

Это тенденция считать поведение людей, которые не нравятся, негативным. И напротив – поведение людей, которые «по душе», изначально воспринимается позитивно.

11. Предвзятая информация


Распространенное предубеждение: предвзятая информация.

Распространенное предубеждение: предвзятая информация.

 

Люди, как правило, хотят получить как можно больше информации, насколько это возможно, прежде чем принять решение. Что любопытно, так происходит, даже если эта информация не имеет отношения к принятию решения.

12. «Иллюзия контроля»


Распространенное предубеждение: «иллюзия контроля».

Распространенное предубеждение: «иллюзия контроля».

 

Любой человек склонен полагать, что он имеет полный контроль над всеми внешними факторами. Естественно, подобного контроля намного меньше.

13. «Эффект IKEA»


Распространенное предубеждение: «эффект IKEA».

Распространенное предубеждение: «эффект IKEA».

 

Название этот эффект получил благодаря знаменитой сборной мебели от шведско-голландской компании. Люди, как правило, несоразмерно высоко оценивают товары, которые они частично создают сами.

14. «Эффект Хиндсайта»


Распространенное предубеждение: «эффект Хиндсайта».

Распространенное предубеждение: «эффект Хиндсайта».

 

Это тенденция считать прошлые события предсказуемыми уже после того, как они произошли. Также это называют феноменом «я знал все заранее».

15. «Эффект функциональной закрепленности»


Распространенное предубеждение: «эффект функциональной закрепленности».

Распространенное предубеждение: «эффект функциональной закрепленности».

 

Или же этот эффект называют функциональной фиксированностью. Люди, как правило, используют различные объекты только так, как они используются традиционно, и даже не думают, что их можно использовать в каком-то другом качестве.

16. «Эффект ложного консенсуса»


Распространенное предубеждение: «эффект ложного консенсуса».

Распространенное предубеждение: «эффект ложного консенсуса».

 

Каждому хочется, чтобы с ним были согласны. Поэтому люди склонны переоценивать степень, в которой люди согласны с ними.

17. Предубеждение относительно однородности группы


Распространенное предубеждение относительно однородности группы.

Распространенное предубеждение относительно однородности группы.

 

Людям всегда хочется выделяться и считать себя уникальными. Поэтому, как правило, все считают членов своей социальной группы (или этнической группы) более разнообразными и уникальными, чем членов других групп.

18. Наивный реализм


Распространенное предубеждение: наивный реализм.

Распространенное предубеждение: наивный реализм.

 

Это общепринятая тенденция: каждый человек думает, что он видит реальность такой, какой она является на самом деле. При этом подразумевается, что «разумные люди согласятся с ним». А люди, которые не согласны с этим, - либо невежественные, либо неосведомленные.

19. «Эффект прожектора»


Распространенное предубеждение: «эффект прожектора».

Распространенное предубеждение: «эффект прожектора».

 

Столь странное название относится к тенденции «себялюбия». Люди обычно переоценивают то, насколько другие люди замечают их действия и поведение.

20. Ложные воспоминания


Распространенное предубеждение: ложные воспоминания.

Распространенное предубеждение: ложные воспоминания.

 

Обычно люди склонны путать идеи, которые были предложены им другими со своими воспоминаниями. Они считают, что это было на самом деле не предложено им другими, а является некими событиями из их личной памяти.

21. «Эффект дороги»


Распространенное предубеждение: «эффект дороги».

Распространенное предубеждение: «эффект дороги».

 

Люди практически всегда недооценивают время, которое требуется им, чтобы попасть куда-нибудь, если они знают туда маршрут хорошо. Есть и обратный эффект – когда маршрут незнаком, время на дорогу переоценивают.

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21 распространённых предубеждений и пристрастий, свойственных человеку

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21 распространённых предубеждений и пристрастий, свойственных человекуПодписаться на мой Instagram
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