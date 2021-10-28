5 стран, которых могут не увидеть на карте мира наши дети из-за необратимых природных катаклизмов

1. Япония

Одна из самых красивых стран мира может быть уничтожена землетрясениями. / Фото: amigo-tours.ru

2. Нидерланды

Голландия находится пугающе ниже уровня моря. / Фото: fishki.net

3. Мальдивы

Под угрозой исчезновения находится самый престижный пляжный курорт на планете. / Фото: amigo-tours.ru

5. Бангладеш

Не только островные государства под угрозой... / Фото: most-beauty.ru

6. Бали

Неужели этой красоте суждено исчезнуть? / Фото: tsn.ua