10 гениальных принципов Стива Джобса

Сегодня Стиву Джобсу исполнилось бы 62. Основатель одной из самых успешных в мире корпорации Apple, скончался в США после восьми лет борьбы с раком, легендарному бизнес-магнату было всего 56 лет.



За свою почти сорокалетнюю карьеру Гуру Силиконовой Долины Стив Джобс предложил несколько революционных решений, которые изменили облик целой индустрии. Джобс навсегда останется одной из самых заметных личностей в истории IT-технологий. Сегодня мы вспоминаем, какими принципами руководствовался Стив Джобс в своей работе.











Стремись к совершенству.



Стив Джобс был внимателен к деталям. Накануне презентации первого iPod сотрудники компании «Apple» всю ночь заменяли гнезда для наушников, потому что Джобс решил, штекер наушников должен входить в них со звучным щелчком (Julie Jacobson / AP Photo)







Работай с экспертами.



Перед тем как запустить торговую сеть компании Джобс нанял в команду Микки Дрекслера из компании «Gap». (Daniel Barry / Getty Images)







Будь беспощаден.



Джобс одинаково гордился как теми продуктами, которые он представил общественности, так и теми, разработку которых заморозил. К примеру, Джобс усердно трудился над созданием клона «Palm Pilot», однако, когда понял, что мобильные телефоны вытеснят с рынка КПК, то без сожаления свернул все разработки, что дало его инженерам возможность работать над iPod’ом.

(AP Photo)Не ориентируйся на фокус-группыЗнаменитая фраза Джобса: «Люди сами не знают, чего хотят, пока ты не покажешь им это». Поэтому он сам работал в качестве фокус-группы из одного человека – брал домой прототипы продуктов и месяцами их тестировал. (Beth Keiser / AP Photo)Изучение и исследование – бесконечный процесс.Работая над ранними набросками для «Apple», Джобс тщательно изучил использование шрифтов, эргономику и внешний вид продуктов компании « Sony ». Работая над корпусом первого «Мака», он бродил по парковке компании «Apple», изучая строение кузовов немецких и итальянских автомобилей. (Paul Sakuma / AP Photo)Будь проще.Философия дизайна Джобса – постоянное упрощение. При разработке самых первых моделей iPod’а он велел дизайнерам избавиться от кнопок, включая кнопку включения и выключения устройства. Дизайнеры пожаловались-пожаловались и разработали ставшее впоследствии культовым колесо прокрутки. (Anonymous / AP Photo)Храни свои секреты.В компании «Apple» никто не болтает лишнего. Соблюдение секретности помогало Джобсу поддерживать неистовый интерес к своим продуктам, в результате чего презентации его новинок неизменно становились новостью дня. (Paul Sakuma / AP Photo)Работай небольшой командой.В первоначальной команде «Macintosh» было сто человек, ни больше, ни меньше. Если нанимали 101-го человека, кому-то приходилось освободить для него место. Джобс решил, что сможет запомнить имена только 100 сотрудников компании. (Paul Sakuma / AP Photo)Меньше кнута, больше пряникаДжобс был вполне строгим боссом, но для сотрудников Apple мощнейшим мотиватором была его харизма. Энтузиазм Джобса стал главной причиной того, что над первым Mac-ом команда Apple в течение трех лет работала по 90 часов в неделю, благодаря чему и был создан этот легендарный продукт . (Sal Veder / AP Photo)Используй прототипы.Все, что делал Джобс, было разработано на прототипах: техника, программное обеспечение, даже магазины «Apple». Архитекторы и дизайнеры более года проектировали прототип магазина на тайном складе недалеко от штаб-квартиры компании, только чтобы Джобс завернул проект, и все началось заново. ( Craig Ruttle / AP Photo)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)