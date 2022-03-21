«Идеальная женщина», которая оказалась сильнее легендарного бодибилдера начала XX века

Кейт Брумбах или «Леди Геркулес» держит трех взрослых мужчин. | Фото: commons.wikimedia.org.
История знает много сильных людей, но мало кто может сравниться с этой австрийской девушкой, которая победила легенду бодибилдинга Евгения Сандова. Собственного мужа она легко поднимала над головой, а при первой встрече и вовсе вышвырнула за пределы ринга.
Кейт Брумбах в 1922 году. | Фото: commons.wikimedia.org.
Кейт Брумбах (Katie Brumbach) родилась в Австрии в 1884 году и выросла в семье циркачей, у которых было 14 детей. Оба родителя были силовыми атлетами, и еще ребенком Кейт научилась ходить на руках.
Кейт, а также три ее сестры, поступили в цирковую труппу родителей. Одним из наиболее популярных номеров стала борьба дочери и отца, 198-сантиметрового гиганта. Молодая девушка была настолько уверена в своих силах, что даже сделала дерзкое предложение сразиться с любым желающим. В случае победы она обязалась заплатить 100 золотых марок. За много лет на ринге Кейт никто не победил, зато она встретила мужа.
Кейт Брумбах и ее муж Макс Хейманн, 1922 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Как и многие другие, акробат Макс Хейманн думал, что сможет справиться с этой девушкой. Брумбах играючи оторвала его от земли, некоторое время вращала над землёй, а потом отправила за пределы ринга. Тем не менее, когда их взгляды встретились, вспыхнула настоящая любовь. Кейт и Макс вместе прожили 52 года и вырастили двух сыновей.
«Леди Геркулес» держит трех взрослых мужчин. | Фото: commons.wikimedia.org.
Кейт Брумбах, также известная как Великая Сандвина, держит «живой мост». | Фото: atlasobscura.com.
В начале 1900-х годов супруги бросили семейный цирк и оправились в Америку. Там самую сильную женщину в мире ожидали многочисленные выступления. Она поднимала большие веса, рвала стальные цепи, гнула толстые прутья. Еще более зрелищно выглядели силовые номера, в которых Кейт поднимала и удерживала на себе до шести взрослых мужчин, когда она ложилась под платформу, по которой шли люди и даже проезжала запряженная карета.
Кейт Брумбах – австрийская «Леди Геркулес». | Фото: loc.gov.
Кейт Брумбах вызывала восхищение своей силой, но при этом не давала забывать, что она женщина. Она жала штангу, но при этом у нее были накрашенны ногти. В отличие от других женщин-атлетов ее фигуру журналисты описывали не иначе, как напоминающую песочные часы.
Евгений Сандов – один из самых известных атлетов конца XIX - начала XX века. | Фото: ambal.ru.
В 1902 году самая сильная женщина в мире повстречала сильнейшего из мужчин Евгения Сандова. Два чемпиона встретились лицом к лицу в соревновании по поднятию тяжестей. Все больше повышался вес, но ни один не отставал. Наконец, Кейт Брумбах выжала над головой 136 килограмм одной рукой. Сандов смог поднять этот же снаряд только до груди.
После этой победы Кейт Брумбах взяла себе псевдоним Сандвина. Правда, было непонятно, это дань уважения знаменитому атлету или всего лишь насмешка над ним.
Сандвина на рекламной афише цирка Барнума и Бейли, 1914 год.
Кейт Брумбах держит над головой своего мужа. | Фото: pinterest.com.
В США Сандвина вместе с мужем выступала в нескольких коллективах. В 1911 году она подписала контракт со знаменитым цирком Барнума и Бэйли. На специальной пресс-конференции 10 врачей со всей страны снимали с нее мерки: «при росте 176 сантиметров она весила 95 килограммов, обхват ее груди 112 см, талии – 74 см, бедер – 109 см, икр – 41 см, правого бицепса – 36 см». Медики пришли к выводу, что по всем параметрам Кейт Брумбах является идеальной женщиной.
Атлетка продолжал выступать с Барнумом и Бейли на протяжении десятилетий и вышла на пенсию в 60-летнем возрасте. Вместе с мужем они открыли кафе в Нью-Йорке. И даже на этом поприще Сандвине пригодилась ее сила. Однажды днем в помещение ворвался вор, и началась потасовка. Кейт с одного удара уложили амбала на пол, а затем преподала ему хороший урок.
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