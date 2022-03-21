«Идеальная женщина», которая оказалась сильнее легендарного бодибилдера начала XX века

Кейт Брумбах или «Леди Геркулес» держит трех взрослых мужчин. | Фото: commons.wikimedia.org.

Кейт Брумбах в 1922 году. | Фото: commons.wikimedia.org.

Кейт Брумбах и ее муж Макс Хейманн, 1922 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

«Леди Геркулес» держит трех взрослых мужчин. | Фото: commons.wikimedia.org.

Кейт Брумбах, также известная как Великая Сандвина, держит «живой мост». | Фото: atlasobscura.com.

Кейт Брумбах – австрийская «Леди Геркулес». | Фото: loc.gov.

Евгений Сандов – один из самых известных атлетов конца XIX - начала XX века. | Фото: ambal.ru.

Сандвина на рекламной афише цирка Барнума и Бейли, 1914 год.

Кейт Брумбах держит над головой своего мужа. | Фото: pinterest.com.