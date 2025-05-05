Как сделать комнату больше, даже если она размером с балкон

Купить просторную квартиру может себе позволить далеко не каждый, поэтому приходится думать, как работать с маленькой площадью, чтобы она визуально казалась больше. На самом деле, это лишь кажется сложным – если знать несколько правил, которые постоянно используют в своей работе дизайнеры, получится сделать все быстро и без особых затрат.

Прием 1: Добавьте зеркальных и глянцевых поверхностей

Прием 2: Отдайте предпочтение светлой цветовой гамме

Прием 3: Прибегайте к геометрическим уловкам

Прием 4: Впустите больше света в комнату

Прием 5: Обратите внимание на встроенные и раздвижные системы

Прием 6: Выбирайте для декора минималистичные аксессуары

Прием 7: Используйте фотообои

Прием 8: Оформляйте квартиру в монохроме

Давайте будем честными – места в квартире никогда не бывает много, наоборот, его постоянно не хватает. Поэтому вопрос, как сделать свое жилье более комфортным и просторным, всегда остается актуальным. Если вы никак не можете разобраться во всех этих дизайнерских приемах, и не понимаете, какие из них станут палочкой-выручалочкой в работе с малогабариткой, читайте нашу статью – постарались разложить все по полочкам.Зеркальный шкаф в прихожей и глянцевый кухонный гарнитурС чего начать эксперименты с имеющейся площадью? Попробуйте увеличить количество зеркальных и глянцевых поверхностей. Так как они отражают свет (вне зависимости от того, искусственный он или естественный), комната будет зрительно казаться больше. В маленькой прихожей или спальне можно поставить шкаф с зеркальными дверцами, а на кухне установить гарнитур с глянцевыми фасадами.Также обратите внимание на глянцевые натяжные потолки. Да, по популярности они сейчас не такие востребованные как матовые, плюс каждый вечер придется любоваться своим отражением на потолке. Однако в случае с крохотной комнатой выбирать не приходится – здесь все методы хороши.Светлые оттенки увеличивают площадь.Встаньте перед зеркалом сначала в белом платье, а потом в черном. В каком из них вы выглядите стройнее? Скорее всего, во втором. Дело в том, что темные цвета скрадывают границы фигуры, а светлые – расширяют ее. С интерьером точно так же: если хотите зрительно увеличить пространство, лучшими помощниками станут светлые цвета. Не обязательно использовать исключительно белый, серый или бежевый. Можно взять молочный, нежно-розовый, мятный, светло-голубой, персиковый…В общем, все, что входит в палитру пастельных оттенков.Кроме того, что светлая цветовая гамма поможет визуально расширить площадь комнаты, она еще и долго не будет вам надоедать. От нее не устают глаза, поэтому вряд ли через несколько лет вам захочется перекрашивать стены или переклеивать обои. К тому же, светлая палитра является прекрасным фоном для мебели, текстиля, декора. Как только наступит новый сезон или вы захотите изменить настроение интерьера, достаточно будет добавить несколько ярких деталей.Выбирайте крупную плитку и обои с вертикальными полосамиВ интерьере, как и в моде – вертикальные полосы вытягивают силуэт и делают стройнее, а горизонтальные расширяют. Поэтому если вы хотите сделать комнату шире, используйте горизонтальные рисунки, а чтобы приподнять потолок – вертикальные. Главное в этой ситуации не использовать больше двух цветов, иначе в глазах будет рябить, а помещение начнет давить, и вам будет некомфортно в нем находиться. Также следует быть осторожными с сильными контрастами. Например, черный и желтый, красный и зеленый, розовый и фиолетовый вряд ли сделают обстановку в комнате приятной.Еще один геометрический прием, который поможет увеличить пространство – широкие доски или крупная плитка на полу. А чтобы раздвинуть стены, используйте обои с диагональной полосой (также с таким узором можно сделать контрастную стену). Они могут быть с принтом или фактурными. Единственный минус такого решения – искажение пространства, которое дает диагональ.Полупрозрачные занавески впустят в комнату много светаИз-за того, что солнце в скандинавских странах – редкий гость, жители предпочитают максимально открывать окна, чтобы впустить как можно больше света. Здесь не используют плотные трехслойные портьеры, как во дворцах, а ограничиваются тонкими занавесками или же вообще не вешают шторы. Предлагаем взять пример со скандинавов, и не препятствовать попаданию солнечных лучей в комнату.Для декора окна используйте тонкие, полупрозрачные занавески, рулонные или римские шторы. А если из вашей квартиры открывается шикарный вид и напротив нет окон соседей, тогда можете оставить окно полностью открытым. В любом из этих случаев вам станет гораздо легче дышать в квартире.Встроенный шкаф и раздвижные двери экономят местоА вы тоже замечали, что когда открывается дверь, моментально исчезает около метра полезной площади? В маленькой квартире – это недопустимая роскошь, поэтому стоит обратить внимание на раздвижные конструкции – они сильно сэкономят пространство. Не верите? Посмотрите на крохотное японское жилье, где раздвижные конструкции занимают чуть ли не главное место в квартире.Еще один вариант эргономичного использования имеющегося метража – это встроенная бытовая техника: стиральная машина, холодильник, микроволновка, духовка, посудомойка и пр. А если в комнате есть свободные ниши, смело можете поместить туда мебель, например, шкаф.Варианты декора в спальне и на кухнеИногда комната выглядит маленькой из-за визуального шума. Всевозможные вазочки, статуэтки, яркие губки на кухне, пестрые полотенца в ванной, захламленные бортики раковины – все это создает хаос даже в большой квартире, не говоря уже о малогабаритке.Уберите с глаз долой все мелкие пылесборники –ненужные выбросьте, а те, которые пригодятся в будущем, сложите в ящик, красивую коробку или плетеную корзину. Также дизайнеры советуют украшать помещение исключительно функциональными вещами. Например, набор деревянных разделочных досок – это не только практично, но и красиво. Что касается пестрых вещей, то их лучше заменить нейтральными по цвету.Важно, чтобы цветовая гамма фотообоев гармонировала с оттенками интерьераНесмотря на то, что сейчас самым актуальным вариантом отделки является покраска, иногда обои – более дешевое и практичное решение, так как они не требуют выравнивания стен. Кроме того, если вы выберите для своего интерьера фотообои, вы сможете в два счета увеличить имеющееся пространство.Выбирайте варианты с хорошей перспективой и минималистичными пейзажами. Они добавят пространству глубину, а также помогут создать дополнительный пласт реальности, создавая легкий 3D эффект. Лес, залитый солнечным светом, морское побережье, закат солнца, ночной город – выбирайте то, что гармонично впишется в интерьер вашей квартиры.Разбавляйте монохром яркими деталями.У монохромной цветовой гаммы есть несколько плюсов. Во-первых, она выглядит лаконично, не перегружает взгляд и не давит на психику. Во-вторых, успокаивающе действует на нервную систему. А в-третьих, зрительно увеличивает площадь комнаты. Беспроигрышными вариантами будут серый, ореховый, песочный, коричневый, нежно-голубой, яблочный и пр.Для вдохновения взгляните на интерьеры, оформленные в стиле сканди и джапанди. Там используют все буйство чистых природных оттенков, дополняя картинку простыми формами. Такая обстановка выглядит свежо, стильно и современно, а еще – не имеет срока годности.Если же вы боитесь, что интерьер будет выглядеть скучно, ничто вам не мешает использовать контрастные детали, например, текстиль. Повесьте яркие шторы, положите на диван несколько акцентых подушек, застелите стол скатертью с геометрическим узором. А стены пусть остаются монохромными.