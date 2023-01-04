Как перенести на другое место восьмиэтажное здание, не разрушив его
Indiana Bell Telephone Company была образована в результате слияния пяти телекоммуникационных компаний Индианаполиса в 1920 году. Количество абонентов росло с каждым годом, а вместе с ним и штат сотрудников центрального аппарата. В результате в 1929 году офисное здание компании на Меридиан-стрит постройки 1860–1870-х гг. решили снести, а на его месте возвести более вместительное. Однако виды на него имел основатель крупнейшей в городе архитектурно-строительной компании Курт Воннегут-старший (отец писателя).
В итоге было принято решение… перенести 11000-тонный восьмиэтажный дом. Условием руководства Indiana Bell было сохранение пригодности здания для его полноценной эксплуатации во время переноса. С помощью гидравлических домкратов его погрузили на настил из сосновых бревен. Здание сначала пододвинули на 15 метров к югу, повернули на 90 градусов и переместили еще на 30 метров западнее. Операция длилась чуть более месяца — с 12 октября по 14 ноября 1930 года. На протяжении всего этого времени там продолжали работать 600 сотрудников, обслуживая 170 000 абонентов. С помощью кабелей и эластичных труб здание снабжалось электричеством, газом и водой, функционировали отопительная система, канализация и даже лифты. Подвижный мост же обеспечивал работникам телекомпании беспроблемный вход и выход. Здание остается одной из крупнейших перенесенных построек за все времена.
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