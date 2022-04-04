Чёрно-белые пейзажи в стиле минимализм, или простота, доведённая до совершенства

Частная собственность из серии «Снежные пейзажи». Автор: Josef Hoflehner.
«Минимализм – простота, доведённая до совершенства…» - так можно сказать о творчестве Джозефа Хофленера (Josef Hoflehner) главной темой которого является спокойствие, умиротворение и абсолютная гармония. Его работами можно любоваться бесконечно долго, наслаждаясь монохромным миром тишины и безмятежности, где любое изображение, словно ловкий трюк иллюзиониста – каждый видит то, что хочет увидеть, но интрига присутствует везде…
Rocka Rolla. Автор: Josef Hoflehner.
Мангровое дерево из серии «Вьетнам». Автор: Josef Hoflehner.
Чёрная пелена из серии «Йемен». Автор: Josef Hoflehner.
Горящий Эверглейдс, Флорида из серии «Далёкий юг». Автор: Josef Hoflehner.
Хрупкое жилище из серии «Вьетнам». Автор: Josef Hoflehner.
Снимок из серии «Снежные пейзажи». Автор: Josef Hoflehner.
Ламес Сен Бризе, Франция. Автор: Josef Hoflehner.
Вдохновлённый окружающей средой фотограф-самоучка Джозеф Хофленер отдал своё предпочтение чёрно-белой съёмке в стиле минимализм. Именно поэтому, практически все его работы окутаны безмолвной тишиной и спокойствием, ведь только так, по мнению автора, зритель может полностью прочувствовать царящую вокруг атмосферу и настроение, присущее тому или иному снимку. И каждый раз, глядя на запечатлённый им монохромный мир, ощущаешь стаи мурашек на коже, будто всё тело пробирает таинственный холодок. А умиротворённые пейзажи, притягивая взгляд, завораживают, унося, прочь от реальности, оставляя при этом огромное пространство для воображения и фантазии…
Соприкасающиеся глыбы из серии «Китай». Автор: Josef Hoflehner.
Снег, покрывающий пирс из серии «Снежные пейзажи». Автор: Josef Hoflehner.
Вьетнам. Автор: Josef Hoflehner.
Гигантский Папоротник, Тайвань. Автор: Josef Hoflehner.
Рыбацкая лодка во время пурги, Исландия. Автор: Josef Hoflehner.
Скала Слон, Исландия. Автор: Josef Hoflehner.
Дерево в дождь, Исландия. Автор: Josef Hoflehner.
Исландский дом. Автор: Josef Hoflehner.
Храм рассвета, Бангкок, Таиланд. Автор: Josef Hoflehner.
Малайзия. Автор: Josef Hoflehner.
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