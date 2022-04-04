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Чёрно-белые пейзажи в стиле минимализм, или простота, доведённая до совершенства


Частная собственность из серии «Снежные пейзажи». Автор: Josef Hoflehner.

Частная собственность из серии «Снежные пейзажи». Автор: Josef Hoflehner.

 

«Минимализм – простота, доведённая до совершенства…» - так можно сказать о творчестве Джозефа Хофленера (Josef Hoflehner) главной темой которого является спокойствие, умиротворение и абсолютная гармония. Его работами можно любоваться бесконечно долго, наслаждаясь монохромным миром тишины и безмятежности, где любое изображение, словно ловкий трюк иллюзиониста – каждый видит то, что хочет увидеть, но интрига присутствует везде…

Rocka Rolla. Автор: Josef Hoflehner.

Rocka Rolla. Автор: Josef Hoflehner.

 
Мангровое дерево из серии «Вьетнам». Автор: Josef Hoflehner.

Мангровое дерево из серии «Вьетнам». Автор: Josef Hoflehner.

 
Чёрная пелена из серии «Йемен». Автор: Josef Hoflehner.

Чёрная пелена из серии «Йемен». Автор: Josef Hoflehner.

 
Горящий Эверглейдс, Флорида из серии «Далёкий юг». Автор: Josef Hoflehner.

Горящий Эверглейдс, Флорида из серии «Далёкий юг». Автор: Josef Hoflehner.

 
Хрупкое жилище из серии «Вьетнам». Автор: Josef Hoflehner.

Хрупкое жилище из серии «Вьетнам». Автор: Josef Hoflehner.

 
Снимок из серии «Снежные пейзажи». Автор: Josef Hoflehner.

Снимок из серии «Снежные пейзажи». Автор: Josef Hoflehner.

 
Ламес Сен Бризе, Франция. Автор: Josef Hoflehner.

Ламес Сен Бризе, Франция. Автор: Josef Hoflehner.

 

Вдохновлённый окружающей средой фотограф-самоучка Джозеф Хофленер отдал своё предпочтение чёрно-белой съёмке в стиле минимализм. Именно поэтому, практически все его работы окутаны безмолвной тишиной и спокойствием, ведь только так, по мнению автора, зритель может полностью прочувствовать царящую вокруг атмосферу и настроение, присущее тому или иному снимку. И каждый раз, глядя на запечатлённый им монохромный мир, ощущаешь стаи мурашек на коже, будто всё тело пробирает таинственный холодок. А умиротворённые пейзажи, притягивая взгляд, завораживают, унося, прочь от реальности, оставляя при этом огромное пространство для воображения и фантазии…
Соприкасающиеся глыбы из серии «Китай». Автор: Josef Hoflehner.

Соприкасающиеся глыбы из серии «Китай». Автор: Josef Hoflehner.

 
Снег, покрывающий пирс из серии «Снежные пейзажи». Автор: Josef Hoflehner.

Снег, покрывающий пирс из серии «Снежные пейзажи». Автор: Josef Hoflehner.

 
Вьетнам. Автор: Josef Hoflehner.

Вьетнам. Автор: Josef Hoflehner.

 
Гигантский Папоротник, Тайвань. Автор: Josef Hoflehner.

Гигантский Папоротник, Тайвань. Автор: Josef Hoflehner.

 
Рыбацкая лодка во время пурги, Исландия. Автор: Josef Hoflehner.

Рыбацкая лодка во время пурги, Исландия. Автор: Josef Hoflehner.

 
Скала Слон, Исландия. Автор: Josef Hoflehner.

Скала Слон, Исландия. Автор: Josef Hoflehner.

 
Дерево в дождь, Исландия. Автор: Josef Hoflehner.

Дерево в дождь, Исландия. Автор: Josef Hoflehner.

 
Исландский дом. Автор: Josef Hoflehner.

Исландский дом. Автор: Josef Hoflehner.

 
Храм рассвета, Бангкок, Таиланд. Автор: Josef Hoflehner.

Храм рассвета, Бангкок, Таиланд. Автор: Josef Hoflehner.

 
Малайзия. Автор: Josef Hoflehner.

Малайзия. Автор: Josef Hoflehner.

 

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Чёрно-белые пейзажи в стиле минимализм, или простота, доведённая до совершенства

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Чёрно-белые пейзажи в стиле минимализм, или простота, доведённая до совершенстваПодписаться на мой Instagram
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