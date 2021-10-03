Какие опции были доступны только «избранным» водителям в СССР

В Советском Союзе предметы роскоши были наперечет, и одним из них был личный автомобиль. Будь то черная «Волга» или простенький «Запорожец», легковая машина уже сама по себе была объектом гордости владельца и зависти у менее удачливых друзей и соседей. Большинство «обычных» водителей в СССР даже не догадывались, что автомобили одной модели могут чем-то отличаться, кроме цвета и номеров. Но уже в том время для наиболее удачливых советских граждан были доступны элементы роскоши. Чем же, помимо деревянных вставок и кожаной обивки, выделялись внутри машины партийной элиты СССР – далее в нашем обзоре.
Автоматическая коробка передач
Леонид Ильич Брежнев возле «Чайки». | Фото: iz.ru.
Одной из наиболее полезных опций в автомобиле является автоматическая коробка передач. Благодаря «автомату» уже не нужно часто дергать рычаг КПП, а педаль сцепления вообще убирается из машины. В СССР АКПП начали разрабатывать в конце 1940-х, когда наши инженеры получили доступ к разработками Opel и BMW. Экспериментальные «автоматы» стояли на «Москвичах», мотоциклах М-72, автобусах ЗИС-155.
Представительский седан ГАЗ-12 ЗИМ выпускали с 1948 по 1960 год. | Фото: zr.ru.
Передачи в ГАЗ-12 ЗИМ переключались подрулевым рычагом. | Фото: автогурман.com.
Но это были единичные машины, доступные только заводским водителям. Первым советским серийным автомобилем с автоматической коробкой передач стал ГАЗ-12 ЗИМ. На самом деле, на этом представительском седане стоял не совсем полноценный «автомат», а механическая коробка с гидромуфтой, которая все же обеспечивала поразительные свойства при управлении машиной. Передач было всего три, причем стартовать можно было, включив любую из них, и двигатель не заглох бы. Ресурс такой трансмиссии был практически не ограничен, в отличие от следующих моделей.
Схема переключения автоматической коробки передач автомобиля ГАЗ-21. | Фото: kolesa.ru.
Полноценный советский «автомат» начали ставить уже на ГАЗ-21 «Волга». Конструкция гидротрансформатора и планетарной передачи была подсмотрена у американского аналога Ford Mainline. В данной схеме было предусмотрено три передачи, причем первая – пониженная, а третья – прямая. «Волги» на «автомате» начали сходить с конвейера в 1957 года малыми сериями. Несмотря на множество преимуществ АКПП (плавность хода, более легкое торможение двигателем), были и недостатки. Во-первых, АКПП была значительно сложнее существовавшей на тот момент «механике», а во-вторых, ее обслуживание требовало особых условий, а также специальное высококачественное масло.
Советские «Чайки» стали одним из главных автомобилей для правительства СССР и стран Восточного блока. | Фото: mib55.livejournal.com.
Кнопки селектора передач ГАЗ-13 «Чайка». | Фото: retrodetal.ru.
Эту же автоматическую трансмиссию получили «Чайки» - модели ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Правительственные седаны обслуживались намного лучше, чем машины «простых смертных», но и здесь главными недостатками стали сложности в обслуживании. Зато плавность работы «Чайки» была выше всяких похвал. Автомобили для первых лиц СССР, такие как ЗИЛ-111/114/117, оснащались автоматической трансмиссией, которая обеспечивала по-настоящему царскую плавность при движении.
На лимузинах ЗИЛ-117 ездили члены Правительства Советского Союза и кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС. | Фото: lidernews.com.
Кондиционер
ЗИЛ-111А – правительственный лимузин с кондиционером. | Фото: 1zoom.ru.
Первый кондиционер, как и автоматическая коробка передач, появился в Америке перед началом Второй мировой войны. А в 1950-е годы это устройство для поддержания комфорта в машине из дорогой экзотики превратилось в популярную опцию. В Советский Союз автомобильный кондиционер попал благодаря Никите Хрущеву, который по достоинству оценил его во время поездок по Штатам.
Широкие задние стойки на лимузине ЗИЛ-111Г. | Фото: nn44.org.
Учитывая тенденцию «догнать и перегнать Америку», в Союзе начали разрабатывать собственный «кондей», вот только получить его могли далеко не все водители. Роскошной опции не было даже в «Чайках» ГАЗ-13. На прохладный воздух в салоне могли рассчитывать только пассажиры «членовозов», начиная от ЗИЛ-111А (1959 г.). Прохладный воздух подводился к пассажирам на задних сиденьях, причем каждый из них мог сам регулировать себе температуру. Из-за этих воздуховодов конструкторам машины пришлось сделать очень толстые задние стойки. Сам «кондей» занимал большую часть багажника и весил около 150 кг.
Большую часть багажника «Чайки» ГАЗ-14 занимал кондиционер. | Фото: vstyleretro.ru.
Кондиционер прижился на всех дальнейших моделях ЗИЛ, салон которых комплектовался также… тремя «печками». Благодаря этому машина нормально прогревалась даже при -25, и было прохладно летом, что часто является проблемой для черных машин.
А на более «простой» «Чайке» ГАЗ-14, которая появилась в 1977 году, кондиционер комплектовался с двумя отопителями уже в базе. Что интересно, на «Чайке» использовалось японское оборудование Nippon Denso.
Задний диван в ГАЗ-14 «Чайка». | Фото: vstyleretro.ru.
Прочие опции
Помимо коробки-автомата и кондиционера, автомобили для первых лиц СССР получили еще много опций, недоступных простым смертным. В «Чайке» ГАЗ-13 впервые в СССР впервые были установлены электростеклоподъемники. Также на все ЗИЛы и «Чайки» ставили гидроусилитель руля. Без ГУРа управлять тяжелой машиной было сложно даже водителям-профессионалам.
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