Какие опции были доступны только «избранным» водителям в СССР

Автоматическая коробка передач

Леонид Ильич Брежнев возле «Чайки». | Фото: iz.ru.

Представительский седан ГАЗ-12 ЗИМ выпускали с 1948 по 1960 год. | Фото: zr.ru.

| Фото: автогурман.com. Передачи в ГАЗ-12 ЗИМ переключались подрулевым рычагом.| Фото: автогурман.com.

Схема переключения автоматической коробки передач автомобиля ГАЗ-21. | Фото: kolesa.ru.

Советские «Чайки» стали одним из главных автомобилей для правительства СССР и стран Восточного блока. | Фото: mib55.livejournal.com.

Кнопки селектора передач ГАЗ-13 «Чайка». | Фото: retrodetal.ru.

На лимузинах ЗИЛ-117 ездили члены Правительства Советского Союза и кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС. | Фото: lidernews.com.

Кондиционер

ЗИЛ-111А – правительственный лимузин с кондиционером. | Фото: 1zoom.ru.

Широкие задние стойки на лимузине ЗИЛ-111Г. | Фото: nn44.org.

Большую часть багажника «Чайки» ГАЗ-14 занимал кондиционер. | Фото: vstyleretro.ru.

Задний диван в ГАЗ-14 «Чайка». | Фото: vstyleretro.ru.

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