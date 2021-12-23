Опять двойка: выдающиеся личности, которые в детстве имели «неуды» в дневнике

Уинстон Черчилль, Владимир Маяковский, Томас Эдисон – всех этих выдающихся личностей объединяет одно: в детстве они ненавидели посещать школу и считались заядлыми двоечниками. Но, спустя столько времени, можно с уверенностью сказать, что «жизненные университеты» оказали на них большее влияние, нежели зубрежка домашнего задания.
Уинстон Черчилль
Британский премьер-министр Уинстон Черчилль, получивший Нобелевскую премию в области литературы, в детстве ненавидел обучение и не желал грызть гранит науки. Первые уроки с няней, а затем гувернанткой с трудом давались маленькому лорду. В школе он всегда ходил битым за неуспеваемость. Родителям не раз приходилось забирать Уинстона домой за неуспеваемость. После 13 лет у будущего премьер-министра наметилось улучшение в отметках: он стал получать не двойки, а тройки. Но его также продолжали считать «тупицей» и даже позволили не изучать латынь и древнегреческий язык.
Андрей Тарковский
Первый класс знаменитого режиссера Андрея Тарковского пришелся на 1939 год. Затем началась война, эвакуация, голод – в общем, о начальной школе можно забыть. По мере взросления Андрей все чаще рассматривал школу как недоразумение и медленно, но верно превращался в стилягу. В аттестате у Тарковского красуется несколько двоек, которые, впрочем, не помешали ему стать тем, кем он стал.
Владимир Маяковский
О школьной неуспеваемости революционного поэта Владимира Маяковского советские литературоведы старались не распространяться. Первые три класса маленький Володя учился на «отлично», а затем в 1905 году его захлестнула революционная война. Глазеть на кричащих новоиспеченных идеологов, ломающих старую систему, было гораздо интереснее, нежели учить уроки. В четвертый класс Маяковского перевели из-за разбитой головы (подрался), пожалели двоечника на экзаменах. После пятого класса поэт и вовсе ушел из школы.
Оноре де Бальзак
Французскому писателю Оноре де Бальзаку в отрочестве довелось отправиться на обучение в Вандомский колледж-интернат, который представлял собой эдакую смесь монастыря и тюрьмы. Детей даже не отпускали на каникулы по домам. Интереса к обучению будущий литератор не проявлял никакого, за что его оправляли в чулан в качестве наказания. Там Бальзак открывал какую-либо книгу и с упоением читал ее. Но частое пребывание в карцере колледжа серьезно подорвало здоровье писателя, отцу пришлось забрать мальчика домой. После интерната было еще две школы, в которых была подобная ситуация. В конце концов, отец предоставил сыну свободу выбора.
Томас Эдисон
Знаменитого изобретателя Томаса Эдисона в школе называли дебилом. Тогдашняя система образования предполагала зубрежку сложных отрывков текста и неизменным наказанием в виде битья палками. К концу первого класса Эдисон был круглым двоечником. Последующим обучением мальчика занималась только мать на дому. Спустя много лет, двоечник не уставал поражать мир своими изобретениями.
Иосиф Бродский
Поэт Иосиф Бродский с самого начала ненавидел советскую систему образования. В его школьном деле значилось, что Иосиф домашние задания не выполняет, хамит учителям, задира, хулиган. После 6-го класса мальчик практически перестал появляться на уроках, прогуливаясь по улицам Ленинграда. После того, как будущего поэта оставили в 7-м классе на второй год из-за неуспеваемости, он и вовсе бросил школу.
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