Опять двойка: выдающиеся личности, которые в детстве имели «неуды» в дневнике

Уинстон Черчилль, Владимир Маяковский, Томас Эдисон – всех этих выдающихся личностей объединяет одно: в детстве они ненавидели посещать школу и считались заядлыми двоечниками. Но, спустя столько времени, можно с уверенностью сказать, что «жизненные университеты» оказали на них большее влияние, нежели зубрежка домашнего задания.









Уинстон Черчилль

Андрей Тарковский

Владимир Маяковский

Оноре де Бальзак

Томас Эдисон

Иосиф Бродский