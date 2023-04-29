Пчёлы различают лица

Мощный маленький мозг
Вообще-то, пчёлам нет никакой надобности распознавать человеческие лица. В сборе пыльцы им это никак не поможет, в выживании — тоже. Тем не менее, в 2005 году исследователь Адриан Дайер из Университета Монаш решила проверить, могли бы пчёлы научиться этому, если бы очень захотели.
Для этого она использовала два схематичных изображения человеческих лиц. Одно было нарисовано так, как если бы его рисовал ребёнок простым карандашом: две точки — глаза, прямая вертикальная линия — нос и прямая горизонтальная — рот. На втором изображении было то же самое, но сбитое в кучу. На правильное изображение лица помещали каплю сладкой воды. Пчёлы изучали оба изображения и из раза в раз находили каплю на «правильном» лице. Когда им предложили несколько других «правильных» и «неправильных» лиц, они направились к «правильным», так как ожидали там встретить сладкую водичку.
Задача сложнее
Таким образом, пчёлы могли бы научиться различать узоры, которые были организованы как лица, но получилось бы у них «классифицировать» настоящие человеческие лица?
Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обучили пчёл, показав им пять пар разных изображений, где одно изображение всегда было лицом, а другие — схемами лиц из точек и штрихов. Пчёлы всегда вознаграждались сахаром, когда они заходили на лицо, на схемах лиц пчёлки не получали ничего. После этого насекомым показали совершенно новые картинки, но также состоящие из одного настоящего изображения лица и нескольких схематичных. Подопытные никогда раньше не видели этих изображений, но они безошибочно направились к настоящему изображению лица. Пчёлы не поняли, что такое лицо, но они запомнили порядок расположения черт и сами черты.
…и ещё сложнее
Но насколько устойчивой была способность пчёл обрабатывать визуальную информацию о лице? Как эти маленькие труженицы справятся с более сложными задачами? Когда команда попыталась проверить, смогут ли пчёлы распознать настоящие изображения лиц людей, на которых перемещались положения рта или носа, выяснилось, что не смогут. Если на известном им ранее сложном изображении лица, которое всегда им приносило награду, сдвигали рот, то пчёлы больше не распознавали его и относились к нему, как к неизвестному образцу.
Таким образом, пчелы могут запомнить конкретное лицо, если оно приносит им вознаграждение, но при этом они не могут научиться распознавать лица. Они изучают и запоминают относительное расположение элементов, которые образуют подобный лицу шаблон, и они могут использовать эту стратегию для изучения и распознавания различных объектов в их среде.
Несмотря на то, что пчёлы не смогут различать людей, способности их миниатюрного мозга удивительны. Он смог справиться с анализом изображений, для чего у нас выделены целые области мозга.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии